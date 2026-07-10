A estrela do Lionesses, Niamh Charles, troca o Chelsea pelo Man City, enquanto as novas campeãs da WSL se reforçam antes da defesa do título e do retorno à Liga dos Campeões

Apesar de conquistar o primeiro título da WSL em 10 anos e somar a isso uma vitória na FA Cup algumas semanas depois, a lateral-esquerda foi um problema para o Man City no ano passado. Ouahabi teve dificuldades para garantir a vaga de titular de forma consistente, antes de deixar o clube ao término de seu contrato no mês passado e, posteriormente, se juntar ao Chicago Stars na NWSL, o que fez com que Alex Greenwood fosse regularmente deslocada para a esquerda, afastando-a de sua posição preferida de zagueira central. Embora a estrela inglesa tenha se saído bem nessa função, ela foi surpreendida em algumas ocasiões, o que destacou a necessidade de reforços nessa posição neste verão.

É aí que entra Charles, então, para preencher a lacuna. O City também teria demonstrado interesse em McCabe, com o The Athletic informando que havia interesse, mas a ícone do Arsenal acabaria se juntando ao Chelsea, levando o City a voltar sua atenção para uma jogadora que seria afetada negativamente — em termos de tempo de jogo — por essa transferência: Charles.

Embora não seja uma lateral-esquerda natural, a jogadora de 27 anos foi convertida para a posição pela ex-técnica do Chelsea, Emma Hayes, uma transição que também se refletiu na seleção inglesa, com Charles sendo bastante utilizada nessa função também por Sarina Wiegman. Ela se adaptou bem à mudança e espera poder demonstrar isso de forma consistente no City, depois de muitas vezes ter disputado a vaga com outras jogadoras no Chelsea.