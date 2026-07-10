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A estrela do Lionesses, Niamh Charles, troca o Chelsea pelo Man City, enquanto as novas campeãs da WSL se reforçam antes da defesa do título e do retorno à Liga dos Campeões
Oficial: Niamh Charles formaliza sua transferência para o City
Já há algum tempo circulavam rumores sobre a transferência de Charles para o Man City, tendo o The Athletic sido o primeiro a noticiar o assunto no final de maio; além disso, a própria transferência de Katie McCabe do Arsenal para o Chelsea só tornou tudo ainda mais inevitável, já que a capitã da Irlanda chegou a Stamford Bridge para reforçar a lateral-esquerda. É uma transferência que agora foi finalmente confirmada, com o City apresentando Charles na sexta-feira.
A jogadora da seleção inglesa, que tem 34 partidas pela seleção e fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Europeu no verão passado, ainda tinha um ano de contrato com o Chelsea, o que significa que o City teve que pagar uma taxa de transferência. Segundo o The Guardian, o valor foi de 500 mil libras (670 mil dólares), o que representou um bom negócio para os Blues, considerando o tempo restante de contrato e a chegada de McCabe em uma transferência sem custos.
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Por que Charles acredita que a transferência para o Manchester City é “a escolha perfeita”
Ao falar sobre sua apresentação como jogadora do City, Charles, que vestirá a camisa nº 21, disse: “Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar. Tenho acompanhado de fora e, obviamente, joguei contra o City nos últimos anos; elas tiveram um grande sucesso este ano. Acho que o que estão construindo como time, as jogadoras e a comissão técnica, é algo do qual eu queria fazer parte. Isso combina comigo, tanto a cultura que estamos construindo quanto o estilo de jogo. Acho que é a combinação perfeita e espero que possamos viver bons momentos juntas.”
Therese Sjogran, diretora de futebol do City, acrescentou: “Adicionar uma jogadora com a habilidade e a experiência da Niamh ao nosso elenco, após o sucesso da última temporada, é algo extremamente positivo. Estamos todos ansiosos para ver o que ela pode trazer para o elenco na próxima temporada e, apesar de tudo o que ela já conquistou no futebol, acreditamos firmemente que seus melhores anos ainda estão por vir. Ela tem a motivação para se tornar uma jogadora melhor a cada dia e também para desafiar suas companheiras a fazerem o mesmo; portanto, o fato de ela querer passar os próximos três anos no City diz muito sobre o que estamos tentando construir aqui.”
A chegada de Charles resolve o problema do lateral-esquerdo do Manchester City
Apesar de conquistar o primeiro título da WSL em 10 anos e somar a isso uma vitória na FA Cup algumas semanas depois, a lateral-esquerda foi um problema para o Man City no ano passado. Ouahabi teve dificuldades para garantir a vaga de titular de forma consistente, antes de deixar o clube ao término de seu contrato no mês passado e, posteriormente, se juntar ao Chicago Stars na NWSL, o que fez com que Alex Greenwood fosse regularmente deslocada para a esquerda, afastando-a de sua posição preferida de zagueira central. Embora a estrela inglesa tenha se saído bem nessa função, ela foi surpreendida em algumas ocasiões, o que destacou a necessidade de reforços nessa posição neste verão.
É aí que entra Charles, então, para preencher a lacuna. O City também teria demonstrado interesse em McCabe, com o The Athletic informando que havia interesse, mas a ícone do Arsenal acabaria se juntando ao Chelsea, levando o City a voltar sua atenção para uma jogadora que seria afetada negativamente — em termos de tempo de jogo — por essa transferência: Charles.
Embora não seja uma lateral-esquerda natural, a jogadora de 27 anos foi convertida para a posição pela ex-técnica do Chelsea, Emma Hayes, uma transição que também se refletiu na seleção inglesa, com Charles sendo bastante utilizada nessa função também por Sarina Wiegman. Ela se adaptou bem à mudança e espera poder demonstrar isso de forma consistente no City, depois de muitas vezes ter disputado a vaga com outras jogadoras no Chelsea.
- Getty Images
O Manchester City terá mais saídas ou mais contratações pela frente?
Charles é a segunda contratação do City neste verão, após a chegada de Mead, vindo do Arsenal, no mês passado. Talvez a maior conquista do clube, porém, tenha sido a renovação do contrato da atacante estrela Khadija Shaw, após forte interesse do Chelsea.
A diretoria do City ressaltou que nunca se esperava muitas contratações neste verão, já que o clube acabou de conquistar a dobradinha de campeonato e copa, mas será necessário reforçar o elenco, já que o retorno à Liga dos Campeões se aproxima e pode haver saídas a serem substituídas também. A jogadora da seleção brasileira Kerolin pode estar de caminho para o Barcelona, e a goleira Khiara Keating recusou uma nova proposta, faltando apenas um ano para o término de seu contrato.
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