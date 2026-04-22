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A estrela do Barcelona, Ona Batlle, está “próxima” de uma transferência para o Arsenal, enquanto Alexia Putellas e Mapi León despertam o interesse das Lionesses de Londres
Grande golpe para o Barça, com Batlle prestes a assinar com o Arsenal
O Barça chegou à temporada 2025-26 com oito jogadoras importantes do time principal entrando no último ano de seus respectivos contratos, e as especulações em torno de Batlle — especialmente sobre uma possível transferência para o Arsenal — têm sido intensas desde janeiro. Foi nessa época que o jornal *Athletic* noticiou que os Gunners estavam em negociações para contratar a zagueira em uma transferência sem custos, em uma jogada que a levaria de volta à Inglaterra apenas três anos depois de ela ter deixado o Manchester United para retornar ao clube onde cresceu.
O Barça tem se empenhado em renovar o contrato de Batlle, que está prestes a expirar, dado seu papel como jogadora fundamental na equipe, seu status como uma das melhores laterais do mundo e o fato de ela ter apenas 26 anos. No entanto, apesar desses esforços, a ESPN informa agora que a jogadora da seleção espanhola está “próxima” de uma transferência para o Arsenal e que os Gunners fizeram “progressos significativos” para concluir o negócio. A reportagem acrescenta que o Barça “já se resignou a buscar alternativas” para substituir Batlle na janela de transferências de verão.
Para o Arsenal, seria mais uma contratação fantástica, apenas um ano depois de o clube ter contratado Mariona Caldentey em uma transferência gratuita dos catalães. A meia-armadora foi destaque quando os Gunners surpreenderam a muitos ao conquistar a Liga dos Campeões da última temporada, que terminou com uma vitória sobre o Barça na final. Batlle agora parece prestes a se reunir com sua ex-companheira de clube no norte de Londres e preencher uma lacuna na lateral que provavelmente surgirá, já que Katie McCabe parece disposta a deixar o Arsenal neste verão em uma transferência gratuita.
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Mais saídas? Putellas e León despertam o interesse da WSL
Batlle pode não ser a única saída com que a defesa do Barça terá de lidar neste verão. Leon, sua zagueira central de nível mundial, também fica sem contrato no final da temporada e, segundo o Mundo Deportivo, o London City Lionesses quer levar a jogadora de 30 anos para a Inglaterra. Leon tem uma proposta de renovação em mãos do Barça, mas a oferta do clube da WSL é “mais atraente em termos de salário e duração do contrato” do que a da Catalunha, o que não é grande surpresa, dadas as restrições financeiras com as quais o tricampeão da Liga dos Campeões Feminina está tendo que lidar.
O London City também quer atrair Putellas para o clube em uma jogada incrivelmente ambiciosa. A bicampeã da Bola de Ouro já está acostumada a esse tipo de interesse, com o Paris Saint-Germain supostamente oferecendo a ela um contrato recorde mundial no verão passado, mas ela optou por permanecer no Barça, o clube do seu coração. Embora o Mundo Deportivo afirme que o clube inglês está cada vez mais confiante em garantir a contratação de Leon, sua percepção da situação com Putellas é diferente.
O contrato da meio-campista também está chegando ao fim e o London City — de propriedade da bilionária Michele Kang, que também é dona do Lyon, oito vezes campeão europeu, e do Washington Spirit, gigante da NWSL — está acompanhando de perto o futuro dela, mas o Mundo Deportivo informa que o foco de Putellas é “continuar fazendo história com o Barcelona”.
Uma renovação importante foi concretizada com a assinatura do novo contrato por Graham Hansen
Numa semana repleta de notícias para o Barça, que terminará com a disputa da primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, há também pelo menos mais uma notícia positiva no que diz respeito ao futuro de uma das cinco jogadoras do time principal cujo contrato está prestes a expirar.
Depois de renovar os contratos da goleira Cata Coll e da atacante Claudia Pina até 2029, o eSport3, publicação catalã, aponta que a ponta Caroline Graham Hansen é a próxima a assinar uma extensão de contrato. De acordo com a reportagem, a jogadora da seleção norueguesa chegou a um acordo com o Barça até 2028, mantendo assim mais uma jogadora extremamente importante no clube por mais dois anos. Graham Hansen vem apresentando excelente desempenho nesta temporada, somando 26 gols e assistências em todas as competições.
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A corrida pelo tetracampeonato, contratos prestes a expirar e o grande final de temporada do Barça
As próximas semanas serão cruciais para o Barça, tanto dentro quanto fora de campo. Os catalães podem conquistar o sétimo título consecutivo do campeonato na noite de quarta-feira, com uma vitória sobre o Espanyol, antes de enfrentar o Bayern na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões no sábado. Há também a final da Copa da Rainha no horizonte para o clube, na qual o Atlético de Madrid será o adversário. O quadruplo continua em jogo.
Fora de campo, trata-se de decidir quais jogadoras sem contrato permanecerão no clube na próxima temporada e como isso poderá afetar o planejamento para a janela de transferências de verão. Enquanto o futuro de Graham Hansen parece estar definido, Batlle parece estar de saída, com os futuros de Leon e Putellas ainda indefinidos no momento. O mesmo pode ser dito de Salma Paralluelo, a jovem e talentosa atacante, e de Marta Torrejon, a experiente zagueira, cujos contratos também estão chegando ao fim.