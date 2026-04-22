A estrela do Barcelona, Ona Batlle, está “próxima” de uma transferência para o Arsenal, enquanto Alexia Putellas e Mapi León despertam o interesse das Lionesses de Londres

O Barça chegou à temporada 2025-26 com oito jogadoras importantes do time principal entrando no último ano de seus respectivos contratos, e as especulações em torno de Batlle — especialmente sobre uma possível transferência para o Arsenal — têm sido intensas desde janeiro. Foi nessa época que o jornal *Athletic* noticiou que os Gunners estavam em negociações para contratar a zagueira em uma transferência sem custos, em uma jogada que a levaria de volta à Inglaterra apenas três anos depois de ela ter deixado o Manchester United para retornar ao clube onde cresceu.

O Barça tem se empenhado em renovar o contrato de Batlle, que está prestes a expirar, dado seu papel como jogadora fundamental na equipe, seu status como uma das melhores laterais do mundo e o fato de ela ter apenas 26 anos. No entanto, apesar desses esforços, a ESPN informa agora que a jogadora da seleção espanhola está “próxima” de uma transferência para o Arsenal e que os Gunners fizeram “progressos significativos” para concluir o negócio. A reportagem acrescenta que o Barça “já se resignou a buscar alternativas” para substituir Batlle na janela de transferências de verão.

Para o Arsenal, seria mais uma contratação fantástica, apenas um ano depois de o clube ter contratado Mariona Caldentey em uma transferência gratuita dos catalães. A meia-armadora foi destaque quando os Gunners surpreenderam a muitos ao conquistar a Liga dos Campeões da última temporada, que terminou com uma vitória sobre o Barça na final. Batlle agora parece prestes a se reunir com sua ex-companheira de clube no norte de Londres e preencher uma lacuna na lateral que provavelmente surgirá, já que Katie McCabe parece disposta a deixar o Arsenal neste verão em uma transferência gratuita.