A estrela do Arsenal, Leah Williamson, viaja para Ibiza com sua namorada, a modelo americana Elle Smith, para passar férias ensolaradas, depois de ter ficado de fora da última convocação das Lionesses devido a uma lesão

Williamson recorreu ao Instagram para compartilhar fotos de uma viagem a Ibiza, postando imagens com a legenda “IBZ”. A zagueira do Arsenal parecia estar aproveitando ao máximo uma pausa após uma temporada exigente, tanto no clube quanto na seleção. Acompanhando-a nas férias estava a modelo americana Smith, que tem sido vista com frequência ao lado da capitã da Inglaterra.

As férias acontecem logo após Williamson ter sido forçada a se retirar da última convocação de Sarina Wiegman para a seleção inglesa. A zagueira central vinha seguindo um programa de reabilitação, mas acabou sendo descartada devido a uma lesão no tendão da coxa, com Grace Fisk sendo convocada como sua substituta para as partidas contra Espanha e Ucrânia.







