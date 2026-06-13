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A estrela do Arsenal, Leah Williamson, viaja para Ibiza com sua namorada, a modelo americana Elle Smith, para passar férias ensolaradas, depois de ter ficado de fora da última convocação das Lionesses devido a uma lesão
Williamson aproveita o tempo de folga após a decepção causada pela lesão
Williamson recorreu ao Instagram para compartilhar fotos de uma viagem a Ibiza, postando imagens com a legenda “IBZ”. A zagueira do Arsenal parecia estar aproveitando ao máximo uma pausa após uma temporada exigente, tanto no clube quanto na seleção. Acompanhando-a nas férias estava a modelo americana Smith, que tem sido vista com frequência ao lado da capitã da Inglaterra.
As férias acontecem logo após Williamson ter sido forçada a se retirar da última convocação de Sarina Wiegman para a seleção inglesa. A zagueira central vinha seguindo um programa de reabilitação, mas acabou sendo descartada devido a uma lesão no tendão da coxa, com Grace Fisk sendo convocada como sua substituta para as partidas contra Espanha e Ucrânia.
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Persistem as preocupações quanto à condição física de Williamson
No entanto, Wiegman já havia destacado anteriormente a importância de gerenciar cuidadosamente a recuperação da zagueira. Wiegman afirmou que a equipe médica não quer correr “riscos excessivos” com Williamson enquanto ela busca recuperar sua forma física total. Este novo revés agrava um período difícil para a estrela do Arsenal, que tem enfrentado vários problemas de lesões desde que se recuperou de uma lesão de longa duração no joelho. Lesões musculares têm interrompido repetidamente seus esforços para alcançar consistência tanto no clube quanto na seleção.
Mais um desafio num período de altos e baixos
Williamson continua sendo uma das figuras mais influentes tanto no Arsenal quanto na seleção inglesa, mas sua carreira recente tem sido prejudicada por problemas físicos recorrentes. Uma lesão na panturrilha no início da temporada 2025-26 a deixou fora dos gramados por cerca de um mês, justamente quando ela começava a ganhar ritmo.
Esses contratempos exigiram um gerenciamento cuidadoso de sua carga de trabalho, com tanto o Arsenal quanto a seleção inglesa empenhados em evitar complicações a longo prazo. Apesar das dificuldades com lesões, Williamson continua sendo uma líder fundamental para as Lionesses e uma peça importante nos planos da treinadora Renee Slegers quando está disponível.
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O foco agora está na recuperação
A prioridade imediata de Williamson será concluir sua recuperação e voltar à plena forma física antes da temporada 2026-27. Espera-se que o Arsenal dispute várias competições, incluindo a Liga dos Campeões Feminina e a Superliga Feminina, o que torna a disponibilidade da zagueira particularmente importante. No cenário internacional, Williamson buscará retornar à seleção da Inglaterra na próxima oportunidade. Por enquanto, o foco continua sendo a reabilitação e garantir que ela esteja totalmente preparada para a nova temporada.