A estrela das Lionesses, Leah Williamson, está fora da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Arsenal e o rival londrino Chelsea devido a uma lesão

É uma má notícia para o Arsenal, é claro, não apenas por causa deste jogo, mas também pelos próximos. Os Gunners enfrentam o rival do norte de Londres, o Tottenham, no sábado, antes de fazerem a curta viagem até Stamford Bridge para a segunda partida desta eliminatória da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira. A equipe de Slegers encerrará então esta série de jogos com uma partida das quartas de final da FA Cup contra o Brighton, no dia 5 de abril.

No entanto, também é potencialmente uma má notícia para a Inglaterra. Em apenas três semanas, as Lionesses têm um jogo crucial contra a Espanha, tendo sido colocadas no mesmo grupo que as campeãs mundiais nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminar em primeiro lugar na tabela garantirá a classificação automática para o torneio no Brasil, enquanto as outras três equipes do grupo — completado pela Islândia e pela Ucrânia — terão que disputar as repescagens.

Questionado se Williamson estará de volta antes dessa pausa para os jogos internacionais, Slegers respondeu: “Espero que sim. Esse é o plano. Não é um grande problema. Só precisamos ser inteligentes e encontrar o momento certo, quando o corpo dela estiver totalmente pronto para que ela volte a jogar por nós.”