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A estrela das Lionesses, Leah Williamson, está fora da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Arsenal e o rival londrino Chelsea devido a uma lesão
Oficial: Williamson está fora do confronto contra o Chelsea
Depois de ficar de fora da vitória por 5 a 0 sobre o West Ham no sábado, Williamson não compareceu ao treino do Arsenal na manhã de segunda-feira, o que gerou preocupação imediata entre os torcedores de que ela não estaria em condições de jogar a importante partida de terça-feira. Poucas horas depois, esses receios foram confirmados pela treinadora do Arsenal, Renee Slegers, em sua coletiva de imprensa pré-jogo. “Leah Williamson não vai conseguir jogar”, disse ela. “Ela está progredindo bem, mas ainda é muito cedo.”
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Explicação: Quando Williamson poderá voltar após a lesão
É uma má notícia para o Arsenal, é claro, não apenas por causa deste jogo, mas também pelos próximos. Os Gunners enfrentam o rival do norte de Londres, o Tottenham, no sábado, antes de fazerem a curta viagem até Stamford Bridge para a segunda partida desta eliminatória da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira. A equipe de Slegers encerrará então esta série de jogos com uma partida das quartas de final da FA Cup contra o Brighton, no dia 5 de abril.
No entanto, também é potencialmente uma má notícia para a Inglaterra. Em apenas três semanas, as Lionesses têm um jogo crucial contra a Espanha, tendo sido colocadas no mesmo grupo que as campeãs mundiais nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Apenas a equipe que terminar em primeiro lugar na tabela garantirá a classificação automática para o torneio no Brasil, enquanto as outras três equipes do grupo — completado pela Islândia e pela Ucrânia — terão que disputar as repescagens.
Questionado se Williamson estará de volta antes dessa pausa para os jogos internacionais, Slegers respondeu: “Espero que sim. Esse é o plano. Não é um grande problema. Só precisamos ser inteligentes e encontrar o momento certo, quando o corpo dela estiver totalmente pronto para que ela volte a jogar por nós.”
Williamson está entre os quatro jogadores importantes ausentes
Williamson também não será a única ausência do Arsenal na terça-feira. Os Gunners também não contarão com Steph Catley, Kyra Cooney-Cross e Caitlin Foord, que integraram a seleção australiana que perdeu por 1 a 0 para o Japão na final da Copa da Ásia no sábado. A partida foi disputada em casa, em Sydney, a cerca de 16 mil quilômetros de Londres. “Elas chegaram cedo esta manhã”, explicou Slegers. “Elas vão ficar em casa hoje. Amanhã terão um treino curto, com alguns exercícios na academia, mas não estarão disponíveis para jogar amanhã.”
Houve pelo menos uma boa notícia para os torcedores do Arsenal, já que Slegers explicou que a ausência de Olivia Smith, sua veloz ponta, no treino da manhã de segunda-feira não se deveu a uma lesão, mas sim ao seu plano de recuperação individualizado.
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Quem vai ocupar o lugar de Williamson?
O jogo desta terça-feira será, portanto, um teste à profundidade do elenco do Arsenal. Os Gunners vêm apresentando um bom desempenho nas últimas semanas, mesmo com a ausência do trio de jogadoras da seleção australiana, e também venceram no fim de semana, sem sofrer gols, apesar da ausência de Williamson.
Estrelas como Alessia Russo, que soma 21 gols e assistências nesta temporada, e Mariona Caldentey, vice-campeã na votação do Ballon d'Or do ano passado, lideram um elenco que ainda tem muita qualidade, enquanto o Arsenal busca defender seu título da Liga dos Campeões, com a jogadora da seleção inglesa Lotte Wubben-Moy e a espanhola Laia Codina provavelmente ocupando as posições de zagueiras centrais, já que Williamson está indisponível. Wubben-Moy conquistou dois títulos do Campeonato Europeu com a Inglaterra, enquanto Codina fez parte da seleção espanhola que derrotou as Lionesses na final da Copa do Mundo Feminina de 2023. Ambas têm muita experiência nessas partidas importantes.
O Arsenal foi o vencedor um tanto surpreendente da Liga dos Campeões na última temporada, quando derrotou o tricampeão Barcelona na final. Antes disso, o time completou duas incríveis reviravoltas: primeiro nas quartas de final, ao derrotar o Real Madrid após perder o jogo de ida por 2 a 0, e depois nas semifinais, goleando o oito vezes campeão Lyon por 4 a 1 na França. Mas o Arsenal certamente não será subestimado por ninguém agora, após essa conquista, e acredita em suas chances de manter o título, considerando o que mostrou na última temporada, mesmo que ausências como a de Williamson tornem o jogo de amanhã muito mais difícil.