A estrela das Lionesses, Lauren James, tem o fator X de que a Inglaterra precisa para derrotar a Espanha e assumir a liderança nas eliminatórias da Copa do Mundo

James só entrou na final da Copa do Mundo Feminina de 2023 como substituta no intervalo, sem conseguir causar impacto suficiente para impedir que a Inglaterra sofresse uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, em Sydney. Quando as duas seleções se enfrentaram na Catalunha em junho do ano passado, ela não estava no elenco, pois se recuperava de uma lesão no tendão, e, algumas semanas depois, uma contusão no tornozelo forçou a atacante a ser substituída aos 40 minutos da final da Euro 2025, que a Inglaterra venceu nos pênaltis.

A única exceção, porém, foi notável. Quando a Espanha veio a Wembley em fevereiro do ano passado, James foi uma das melhores jogadoras em campo, com sua habilidade de avançar contra a defesa da La Roja colocando-a regularmente na defensiva, enquanto seu trabalho defensivo também se destacou e ajudou a Inglaterra a manter o gol invicto em uma impressionante vitória por 1 a 0.

O fato de Sarina Wiegman poder contar com ela para o retorno da Espanha a Londres nesta semana é fundamental, especialmente devido à boa fase em que James se encontra atualmente. Não há outra jogadora como ela na seleção inglesa e não seria surpresa se ela fizesse a diferença enquanto as Lionesses buscam levar vantagem no que certamente será uma batalha acirrada pela única vaga de classificação automática neste grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina.