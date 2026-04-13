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Lauren James England GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

A estrela das Lionesses, Lauren James, tem o fator X de que a Inglaterra precisa para derrotar a Espanha e assumir a liderança nas eliminatórias da Copa do Mundo

Análises
Inglaterra F
L. James
Inglaterra F x Espanha
Eliminatórias Europeias
Futebol feminino
Especiais e Opinião

Desde o confronto nas quartas de final do Campeonato Europeu de 2022, a Inglaterra não enfrentou nenhum adversário com mais frequência do que a Espanha — e, no entanto, Lauren James só foi titular em plena forma em um desses jogos. Não é de se estranhar, dada a boa fase da estrela do Chelsea e o papel de destaque que ela provavelmente desempenhará quando as duas seleções se enfrentarem novamente na terça-feira, que isso tenha ocorrido no ano passado em Wembley, palco mais uma vez do próximo capítulo dessa rivalidade crescente.

James só entrou na final da Copa do Mundo Feminina de 2023 como substituta no intervalo, sem conseguir causar impacto suficiente para impedir que a Inglaterra sofresse uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, em Sydney. Quando as duas seleções se enfrentaram na Catalunha em junho do ano passado, ela não estava no elenco, pois se recuperava de uma lesão no tendão, e, algumas semanas depois, uma contusão no tornozelo forçou a atacante a ser substituída aos 40 minutos da final da Euro 2025, que a Inglaterra venceu nos pênaltis.

A única exceção, porém, foi notável. Quando a Espanha veio a Wembley em fevereiro do ano passado, James foi uma das melhores jogadoras em campo, com sua habilidade de avançar contra a defesa da La Roja colocando-a regularmente na defensiva, enquanto seu trabalho defensivo também se destacou e ajudou a Inglaterra a manter o gol invicto em uma impressionante vitória por 1 a 0.

O fato de Sarina Wiegman poder contar com ela para o retorno da Espanha a Londres nesta semana é fundamental, especialmente devido à boa fase em que James se encontra atualmente. Não há outra jogadora como ela na seleção inglesa e não seria surpresa se ela fizesse a diferença enquanto as Lionesses buscam levar vantagem no que certamente será uma batalha acirrada pela única vaga de classificação automática neste grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Falta de profundidade

    A Inglaterra precisa ainda mais que James seja essa faísca na terça-feira, tendo em vista algumas ausências. As Lionesses carecem de profundidade na posição de meio-campista ofensiva nesta convocação, devido às ausências por lesão de Ella Toone e Grace Clinton. De fato, essas circunstâncias forçaram Wiegman a convocar Erica Parkinson, de 17 anos, apenas para reforçar as opções à sua disposição.

    É extremamente improvável que a adolescente seja titular contra a Espanha, porém, e seria igualmente inesperado que a treinadora das Lionesses recorresse a Laura Blindkilde Brown, considerando as poucas oportunidades que a jogadora de 22 anos teve pela seleção, apesar de seu excelente desempenho no Manchester City.

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  • Lauren James Georgia Stanway Jess Park England Women 2026Getty Images

    A qualidade permanece

    Em vez disso, no que diz respeito à posição de meio-campista ofensiva à frente de Keira Walsh e Georgia Stanway, é provável que Wiegman escolha entre Jess Park, a atacante do Manchester United que pode atuar no centro ou pelas pontas, e James.

    Park foi escalada como camisa 10 contra a Islândia em março, enquanto James atuou pela lateral, mas a excelente fase da primeira caiu um pouco desde então, enquanto James tem acelerado ainda mais o ritmo.

    Aquela partida foi a primeira como titular de James pela Inglaterra desde a Eurocopa, depois que um problema no tornozelo sofrido no torneio se prolongou até a nova temporada e a manteve fora dos gramados. O Chelsea foi muito paciente quando ela retornou em novembro, esperando até fevereiro para lhe dar duas partidas consecutivas de 90 minutos, e foi recompensado por sua cautela com excelentes atuações recentes.

  • Chelsea FC v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Prosperando com liberdade

    Depois de dar uma assistência contra a Islândia no mês passado, em uma atuação maravilhosa pelas Lionesses, James marcou três gols pelo Chelsea, incluindo um na final da Copa da Liga, derrotando seu ex-clube, o Manchester United, e garantindo que uma temporada bastante decepcionante para os Blues, pelo menos, não termine sem um título.

    Seu gol contra o Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões acabou não fazendo diferença, mas foi um dos melhores gols da temporada e mais um destaque em uma sequência de atuações incrivelmente impressionantes.

    Com uma média de três passes decisivos por partida desde a última pausa para jogos internacionais, James chega a este momento em grande forma, tendo recebido muita liberdade em sua função pela treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor.

    “O crédito vai para a treinadora, que me permite fazer isso, mas também para as jogadoras, que me dão essa liberdade”, disse ela após a recente vitória na FA Cup sobre o Tottenham, em entrevista à TNT Sports. “Sem elas, eu não poderia sair para me movimentar, porque elas preenchem as lacunas que eu deixo. Isso ajuda porque me permite chegar a posições onde posso influenciar o jogo.”

  • Lauren James Sarina Wiegman England Women 2025Getty Images

    Uma abordagem diferente

    É improvável que James consiga ter uma liberdade de ação semelhante quando a Inglaterra enfrentar a Espanha. Este é um jogo em que as Lionesses terão de ser extremamente disciplinadas, já que provavelmente terão menos posse de bola do que o adversário, apesar de jogarem em casa.

    Foi assim que as coisas aconteceram quando as duas seleções se enfrentaram pela última vez em Wembley, com a Inglaterra defendendo de forma brilhante e sendo extremamente eficiente com a bola para vencer por 1 a 0, registrando uma estatística de gols esperados de 1,69, um pouco abaixo dos 1,93 da Espanha.

    James desempenhou um papel fundamental nas duas áreas, causando problemas no ataque com quatro chutes a gol e, ao mesmo tempo, realizando uma excelente atuação defensiva, vencendo quatro disputas de bola no chão.

    “Acho que o maior passo que ela deu foi que, na defesa, ela está se esforçando muito e se saindo muito bem”, disse Wiegman depois. “É uma melhora enorme, enorme. Tenho orgulho de que ela esteja fazendo isso.”

  • Ona Batlle Lauren James Laia Aleixandri Spain England Women 2025Getty Images

    Um enorme desafio

    Wiegman vai querer garantir que James tenha espaço para causar problemas novamente, já que parece que a Inglaterra precisará de algo especial para furar a defesa da Espanha.

    A La Roja sofreu apenas quatro gols até a final da Euro 2025, mantendo o gol invicto na vitória nas quartas de final contra a Suíça e na semifinal contra a Alemanha; depois, não sofreu nenhum gol nas finais da Liga das Nações que se seguiram ao torneio, derrotando a Suécia por 4 a 0 no placar agregado e a Alemanha por 3 a 0 nas duas partidas.

    O retorno de Mapi Leon, zagueira central de classe mundial do Barcelona que não jogava desde que participou do protesto dos jogadores após a Euro 2022, foi fundamental, aprimorando o que já era uma defesa fantástica.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    É preciso dar um impulso ao ataque

    A Inglaterra também tem suas próprias preocupações na defesa.

    Quando a Espanha visitou Wembley pela última vez, Wiegman pôde escalar uma defesa completa, que incluía Lucy Bronze, Leah Williamson, Millie Bright e Niamh Charles, todas com excelente desempenho.

    Pouco mais de um ano depois, Bright se aposentou, Williamson é dúvida para terça-feira e Charles está apenas voltando à forma física, enquanto as preocupações na lateral esquerda continuam. Há grandes chances de que as Lionesses tenham que marcar mais de um gol para vencer o jogo desta vez.

    Felizmente, então, há muito com que se animar no ataque.

    Lauren Hemp está em grande fase pelo Man City, campeão em título da Superliga Feminina, Alessia Russo está em excelente forma goleadora pela Inglaterra e pelo Arsenal, e James está jogando com o tipo de confiança e ritmo que a tornarão um problema para qualquer time do planeta, incluindo a Espanha, campeã mundial.

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