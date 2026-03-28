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A estrela da seleção feminina dos EUA, Naomi Girma, lança o desafio de “vencer todos os jogos” às suas companheiras do Chelsea, na tentativa de manter vivas as escassas esperanças de conquistar o título da WSL
Girma exige perfeição
O Blues volta à ação no campeonato neste domingo contra o Aston Villa, após uma sequência exaustiva de jogos que incluiu uma vitória na Copa da Liga e uma derrota por 3 a 1 para o Arsenal na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. Com margem para erros praticamente nula, o time londrino sabe que qualquer deslize pode encerrar matematicamente sua busca pelo título da WSL, onde ocupa atualmente a terceira posição, nove pontos atrás do líder Manchester City e apenas um ponto atrás do segundo colocado, o Manchester United.
A equipe de Sonia Bompastor encontra-se atualmente em uma posição em que a consistência é a única moeda que importa. Apesar das distrações da competição continental, o foco permanece firmemente em garantir os três pontos em Kingsmeadow para manter a pressão sobre os líderes do campeonato.
Lidando com cada jogo separadamente
Girma está convencida de que o time não pode se dar ao luxo de subestimar seus adversários imediatos, independentemente da importância da partida. A jogadora da seleção americana acredita que o processo permanece o mesmo, seja na luta por um título ou por uma vaga na Europa.
“Eu diria que agora é preciso vencer todos os jogos do campeonato”, disse ela no site oficial do clube. “É uma questão de encarar um jogo de cada vez e não olhar muito à frente. É fácil fazer isso. Seja quando se está ganhando o campeonato com folga ou disputando uma vaga na Liga dos Campeões, o processo é sempre o mesmo. Não acho que isso mude.”
Confiar no processo
O zagueiro de 25 anos destacou que a profundidade do elenco será o fator decisivo durante este período de jogos consecutivos. Com a segunda partida contra o Arsenal em Stamford Bridge se aproximando, a rotação e a resistência mental são fundamentais.
"Trata-se de manter sempre a mesma mentalidade e nos prepararmos para cada jogo da mesma forma, para garantir que estejamos prontas”, explicou ela. “Precisamos estar prontas para executar e prontas para jogar umas pelas outras. Esta parte da temporada é muito intensa. Obviamente, temos muitos jogos neste período, mas é nesse momento que realmente recorremos ao nosso elenco, e confiamos na preparação, confiamos que todas estão prontas para desempenhar seu papel.”
- AFP
E agora?
Após o jogo decisivo contra o Aston Villa, o Chelsea voltará imediatamente sua atenção para a competição europeia, onde enfrentará o Arsenal na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões. Em seguida, enfrentará o Tottenham nas quartas de final da FA Cup, antes de disputar suas três últimas partidas da WSL, contra o Everton, o Leicester City e, por fim, o Manchester United.