A estrela da seleção feminina dos EUA, Naomi Girma, lança o desafio de “vencer todos os jogos” às suas companheiras do Chelsea, na tentativa de manter vivas as escassas esperanças de conquistar o título da WSL

O Blues volta à ação no campeonato neste domingo contra o Aston Villa, após uma sequência exaustiva de jogos que incluiu uma vitória na Copa da Liga e uma derrota por 3 a 1 para o Arsenal na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. Com margem para erros praticamente nula, o time londrino sabe que qualquer deslize pode encerrar matematicamente sua busca pelo título da WSL, onde ocupa atualmente a terceira posição, nove pontos atrás do líder Manchester City e apenas um ponto atrás do segundo colocado, o Manchester United.

A equipe de Sonia Bompastor encontra-se atualmente em uma posição em que a consistência é a única moeda que importa. Apesar das distrações da competição continental, o foco permanece firmemente em garantir os três pontos em Kingsmeadow para manter a pressão sobre os líderes do campeonato.