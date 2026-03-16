Apesar de sua importância para o Chelsea, o clube chegou a um acordo que levará Macario a deixar Londres antes do término de seu contrato, previsto para este verão. O Wave teria pago uma taxa de transferência na casa dos US$ 300 mil para garantir seus serviços neste mês. A transferência marca o fim de sua passagem bem-sucedida, embora interrompida por lesões, pela Europa, onde ela também atuou pelo Lyon, gigante do futebol francês. Com 105 partidas profissionais e 44 gols marcados durante sua trajetória na França e na Inglaterra, ela traz uma vasta experiência no futebol de elite europeu de volta à liga nacional que ela havia deixado de lado no início de sua carreira.