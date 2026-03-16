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A estrela da seleção feminina dos EUA, Catarina Macario, deixará o Chelsea em uma “transação recorde” na história do futebol feminino para se juntar ao San Diego Wave
Um acordo histórico no futebol feminino
De acordo com o Sportico e o The Athletic, Macario está prestes a se tornar o rosto de uma nova era na NWSL após assinar um contrato recorde com o San Diego Wave. A atacante receberá, segundo relatos, quase US$ 8 milhões em remuneração totalmente garantida nas próximas cinco temporadas, valor que se acredita ser o maior da história do futebol profissional feminino. O acordo histórico, válido até a temporada de 2030, inclui um lucrativo bônus de assinatura e outros incentivos relacionados ao desempenho. A contratação foi facilitada pela Regra do Jogador de Alto Impacto da liga, que permite que as equipes gastem até US$ 1 milhão acima do teto salarial padrão para recrutar estrelas internacionais.
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Saída do Chelsea e detalhes da transferência
Apesar de sua importância para o Chelsea, o clube chegou a um acordo que levará Macario a deixar Londres antes do término de seu contrato, previsto para este verão. O Wave teria pago uma taxa de transferência na casa dos US$ 300 mil para garantir seus serviços neste mês. A transferência marca o fim de sua passagem bem-sucedida, embora interrompida por lesões, pela Europa, onde ela também atuou pelo Lyon, gigante do futebol francês. Com 105 partidas profissionais e 44 gols marcados durante sua trajetória na França e na Inglaterra, ela traz uma vasta experiência no futebol de elite europeu de volta à liga nacional que ela havia deixado de lado no início de sua carreira.
Voltando para casa, em San Diego
Para a atacante, a transferência representa um retorno às origens em todos os sentidos. Depois de se mudar do Brasil para os Estados Unidos aos 12 anos, ela jogou pelo time juvenil do San Diego Surf antes de se tornar uma sensação no futebol universitário pela Universidade de Stanford. Durante sua passagem pelo Cardinal, marcou 63 gols em 69 partidas e conquistou dois troféus MAC Hermann. Espera-se que sua chegada dê um grande impulso às perspectivas comerciais e esportivas do Wave. A bilionária proprietária do clube, Lauren Leichtman, tem demonstrado grande ambição recentemente, gastando US$ 800 mil para contratar a atacante brasileira Ludmila. Após a aposentadoria de Alex Morgan, o Wave está ansioso para recuperar seu poder de estrela.
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Superando os obstáculos das lesões
A principal preocupação tanto para San Diego quanto para a Seleção Feminina dos EUA continua sendo a condição física de Macario. Lesões têm frequentemente a afastado dos gramados, incluindo uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) que a obrigou a perder a Copa do Mundo Feminina de 2023 e problemas subsequentes no joelho que a deixaram de fora dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. No entanto, sua valorização comercial continua em alta, comprovada por um gigantesco contrato de patrocínio de 10 anos e US$ 10 milhões com a Nike, assinado no verão passado. Se ela conseguir manter a saúde, espera-se que seja a peça central do ataque do Wave nos próximos anos, usando esse pacote financeiro histórico para sustentar a franquia até 2030.
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