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A estrela da seleção feminina dos EUA, Alyssa Thompson, não esperava marcar gols por “quatro meses” após concluir a “assustadora” transferência para o Chelsea, atual campeão da WSL
Sair da zona de conforto
Deixar sua cidade natal, Los Angeles, e se mudar para o outro lado do Atlântico nunca seria fácil para uma jovem de 20 anos, especialmente para alguém que se tornara um nome conhecido no Angel City FC. Thompson trocou o ambiente familiar da NWSL pelos rigores da WSL, uma decisão que ela descreveu como necessária, mas assustadora.
“Quando surge uma oportunidade como a do Chelsea, você não pode deixar passar. Mas, como pessoa também, foi bom para mim sair da minha zona de conforto”, explicou Thompson em entrevista à Sky Sports. “Eu sabia que estava me afastando de tudo o que tinha sido tão... fácil para mim — sinto que estava apenas encontrando meu ritmo no Angel City. Foi assustador e desconfortável, mas eu sabia que era algo que precisava fazer pela minha carreira.”
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Gerenciando as expectativas em Kingsmeadow
Apesar de ser considerada um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial, Thompson chegou com uma atitude humilde. Ao ingressar em um elenco que acabara de concluir uma temporada nacional invicta, ela era realista quanto às suas chances de entrar diretamente no time titular. Na verdade, ela estava preparada para esperar um bom tempo antes de causar qualquer impacto concreto no placar pelo Blues.
“Eu simplesmente tinha baixas expectativas em relação a mim mesma”, acrescentou ela. “Há tantas jogadoras incríveis aqui. Eu não sabia se iria jogar muito e havia tantas mudanças às quais me acostumar. Não achei que fosse marcar gols nos primeiros quatro meses, ou mesmo jogar, então fiquei superanimada quando entrei em campo e consegui marcar. Essa mentalidade me ajudou a ter mais paciência comigo mesma e com essa grande mudança.”
“Eu sabia que estava me afastando de tudo o que tinha sido tão... fácil para mim — sinto que estava apenas encontrando meu ritmo no Angel City”, explicou Thompson. “Foi assustador e desconfortável, mas eu sabia que era algo que precisava fazer pela minha carreira. Quando surge uma oportunidade como a do Chelsea, você não pode deixar passar. Mas, como pessoa também, foi bom para mim sair da minha zona de conforto.”
Um laço familiar e o sucesso internacional
A transição foi facilitada pela presença de rostos conhecidos, incluindo as companheiras de seleção Naomi Girma e Catarina Macario. Thompson também continuou a se destacar no cenário internacional sob o comando da ex-técnica do Chelsea, Emma Hayes, provando recentemente seu valor ao marcar o gol da vitória aos 82 minutos, garantindo a conquista da SheBelieves Cup para a seleção feminina dos EUA.
Thompson credita à sua irmã e companheira de equipe Gisele por manter sua confiança durante esse período turbulento. “Acho que ela sempre aumenta minha confiança”, disse Thompson à Turner Sports após a partida contra a Colômbia. “Sempre posso contar com ela para me fazer feliz e sorrir.”
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Em busca de títulos sob pressão
Embora o Chelsea enfrente uma tarefa difícil na disputa pelo título da WSL, ao tentar diminuir a diferença de nove pontos para o Manchester City, o foco agora recai sobre a conquista imediata do título na final da Copa da Liga contra o Manchester United neste domingo. Para Thompson, representar um clube como o Chelsea significa carregar consigo uma expectativa inerente de sucesso.
“Estamos decepcionadas com a classificação na WSL e queremos vencer em qualquer torneio ou copa em que estejamos”, disse Thompson. “Portanto, conseguir essa vitória seria muito importante para a confiança do elenco... Ganhar troféus e jogar pelo Chelsea são coisas que andam de mãos dadas. Espero que consigamos vencer esta partida — todas nós adoramos vencer e sinto que o Chelsea é sinônimo de vitória.”
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