A estrela da seleção feminina dos EUA, Alyssa Thompson, não esperava marcar gols por “quatro meses” após concluir a “assustadora” transferência para o Chelsea, atual campeão da WSL

Apesar de ser considerada um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial, Thompson chegou com uma atitude humilde. Ao ingressar em um elenco que acabara de concluir uma temporada nacional invicta, ela era realista quanto às suas chances de entrar diretamente no time titular. Na verdade, ela estava preparada para esperar um bom tempo antes de causar qualquer impacto concreto no placar pelo Blues.

“Eu simplesmente tinha baixas expectativas em relação a mim mesma”, acrescentou ela. “Há tantas jogadoras incríveis aqui. Eu não sabia se iria jogar muito e havia tantas mudanças às quais me acostumar. Não achei que fosse marcar gols nos primeiros quatro meses, ou mesmo jogar, então fiquei superanimada quando entrei em campo e consegui marcar. Essa mentalidade me ajudou a ter mais paciência comigo mesma e com essa grande mudança.”

“Eu sabia que estava me afastando de tudo o que tinha sido tão... fácil para mim — sinto que estava apenas encontrando meu ritmo no Angel City”, explicou Thompson. “Foi assustador e desconfortável, mas eu sabia que era algo que precisava fazer pela minha carreira. Quando surge uma oportunidade como a do Chelsea, você não pode deixar passar. Mas, como pessoa também, foi bom para mim sair da minha zona de conforto.”