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A estrela da seleção feminina dos EUA, Alyssa Thompson, explica como superou as expectativas no Chelsea e define metas de conquistar os troféus da WSL e da Liga dos Campeões para a temporada 2026-27
Superando as expectativas em Londres
Thompson teve uma temporada de estreia no Chelsea melhor do que esperava inicialmente após sua transferência do Angel City, e a estrela da Seleção Feminina dos EUA está agora determinada a dar continuidade a uma campanha que a consagrou como uma das principais jogadoras de ataque do Blues.
A jogadora de 21 anos terminou a temporada como a segunda maior artilheira do Chelsea, com nove gols em todas as competições, e admitiu que rapidamente superou as metas que havia estabelecido para si mesma ao chegar à Inglaterra.
“Sinto que me saí muito melhor do que imaginava”, disse Thompson ao site oficial do Chelsea. “Ter a oportunidade de vir para o Chelsea foi uma honra e um privilégio, e eu estava muito animada para me juntar a este time e melhorar a cada dia.”
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Desenvolvendo resiliência por meio da transição
Embora Thompson tenha tido uma campanha individual impressionante, ela reconheceu que o Chelsea ficou aquém dos padrões tradicionalmente associados ao clube. Apesar de ter conquistado os seis títulos consecutivos anteriores da Superliga Feminina, o Blues caiu para o terceiro lugar em sua segunda temporada sob o comando de Sonia Bompastor. O time também não conseguiu chegar à terceira semifinal consecutiva da Liga dos Campeões Feminina, sendo eliminado pelo Arsenal por 3 a 2 no placar agregado nas quartas de final.
“Como equipe, deixamos muito do que queríamos nesta temporada por fazer”, disse Thompson. “Não é assim que o Chelsea funciona como clube. Sempre ganhamos muitos troféus, e estar no topo da liga é algo realmente importante.”
Encontrar força na adversidade
Apesar dessas frustrações, a jogadora da seleção americana acredita que os reveses acabaram fortalecendo o elenco e ajudarão a equipe a reagir de forma mais eficaz na próxima temporada. O Chelsea passou por vários momentos difíceis ao longo da campanha, mas manteve-se unido nos bastidores.
“Passamos por muitas adversidades e acho que nos apoiamos muito umas nas outras”, disse ela. “Por isso, sei que na próxima temporada, seja o que for que aconteça, temos umas às outras e sabemos que podemos superar isso e continuar sendo uma grande equipe.”
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De olho na meta para 2026-27
Com a temporada de estreia já encerrada, o foco de Thompson já se voltou para ajudar o Chelsea a voltar ao topo do futebol nacional e europeu. A ponta acredita que o elenco tem a qualidade necessária para disputar os maiores títulos do esporte.
“Minhas esperanças para a próxima temporada são de que conquistemos mais troféus do que conquistamos este ano”, disse ela. “Acho que isso é possível. Quero que sejamos uma força na liga e na Liga dos Campeões, então espero que possamos nos sair melhor nisso.”