Thompson teve uma temporada de estreia no Chelsea melhor do que esperava inicialmente após sua transferência do Angel City, e a estrela da Seleção Feminina dos EUA está agora determinada a dar continuidade a uma campanha que a consagrou como uma das principais jogadoras de ataque do Blues.

A jogadora de 21 anos terminou a temporada como a segunda maior artilheira do Chelsea, com nove gols em todas as competições, e admitiu que rapidamente superou as metas que havia estabelecido para si mesma ao chegar à Inglaterra.

“Sinto que me saí muito melhor do que imaginava”, disse Thompson ao site oficial do Chelsea. “Ter a oportunidade de vir para o Chelsea foi uma honra e um privilégio, e eu estava muito animada para me juntar a este time e melhorar a cada dia.”