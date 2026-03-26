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A estrela da Inglaterra e do Manchester United, Ella Toone, vai perder os confrontos decisivos contra o Manchester City e o Bayern de Munique, bem como a importante partida das Lionesses pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha, após a revelação da data prevista para seu retorno
Quando Ella Toone vai voltar após a lesão?
Toone não joga desde dezembro devido a uma lesão no quadril que, inicialmente, previa mantê-la afastada apenas até esta época. O técnico do United, Marc Skinner, havia destacado anteriormente o jogo deste fim de semana contra o Man City como uma data em potencial para o retorno da jogadora da seleção inglesa. No entanto, Toone não participará quando os Red Devils receberem seus rivais locais em Old Trafford no sábado, e seu retorno agora pode não ocorrer antes do final de abril.
“O plano é, se tudo correr bem, que ela volte para a partida após a pausa para os jogos internacionais”, disse Skinner, referindo-se ao jogo da Superliga Feminina fora de casa contra o Tottenham, atualmente marcado para 26 de março. Se o United conseguir reverter a desvantagem de 3 a 2 da primeira partida e vencer o Bayern de Munique na Alemanha na próxima semana para avançar às semifinais da Liga dos Campeões, essa partida provavelmente será adiada e substituída por um confronto europeu. “Ela está treinando em campo, fazendo exercícios individuais, e esperamos que ela volte a treinar com a equipe em breve”, acrescentou Skinner. “O objetivo e a esperança é que possamos tê-la de volta após a próxima pausa para os jogos internacionais.”
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Golpe para a Inglaterra à medida que se aproxima o confronto crucial contra a Espanha
Isso é um golpe tanto para a Inglaterra quanto para o United. As Lionesses têm um jogo crucial contra a Espanha pela frente, daqui a apenas algumas semanas, e não poderão contar com Toone, que já teve grandes atuações contra a La Roja e também em Wembley — onde a partida será disputada no dia 14 de abril. Toone também perderá a viagem da seleção à Islândia, alguns dias depois.
Felizmente, as preocupações com lesões da Inglaterra diminuíram nas últimas semanas. No ataque, Beth Mead está de volta em forma, Lauren James está jogando 90 minutos regularmente pela primeira vez nesta temporada e Chloe Kelly também está voltando a ser titular, depois de passar um tempo fora dos gramados. Ainda assim, ficar sem Toone é um verdadeiro golpe, com a atacante do Chelsea, Aggie Beever-Jones, também lutando contra uma contusão que pode reduzir ainda mais as opções de ataque de Sarina Wiegman.
A Inglaterra teve um bom início nas eliminatórias para a Copa do Mundo, vencendo a Islândia e a Ucrânia, mas apenas o vencedor do grupo se classificará automaticamente para o torneio do próximo verão, o que significa que a vitória em casa contra a Espanha é absolutamente vital se as Lionesses quiserem evitar a repescagem.
A lesão de Toone é mais uma das muitas que revelam a falta de profundidade do Manchester United
Toone é a grande ausência neste elenco enfraquecido do United no momento, com os Red Devils conseguindo escalar apenas quatro jogadoras de linha de campo para o banco na derrota de quarta-feira para o Bayern. A ponta Leah Galton não joga desde dezembro devido a um problema nas costas, a lateral Anna Sandberg está fora há seis semanas por causa de uma lesão no joelho, e tanto Dominique Janssen quanto Ellen Wangerheim perderam a vitória do último fim de semana sobre o Everton e o confronto com o Bayern no meio da semana devido a contusões. Skinner não espera que nenhuma dessas quatro jogadoras retorne para o importante jogo de sábado contra o Man City, já que as lesões continuam a expor a falta de profundidade no elenco.
Também será necessário controlar os minutos de Hinata Miyazawa, que foi titular na derrota de quarta-feira, apesar de ter jogado os 90 minutos na vitória do Japão sobre a Austrália na final da Copa da Ásia no último sábado, disputada a cerca de 16 mil quilômetros de distância, em Sydney. O Bayern, por outro lado, utilizou apenas Momoko Tanikawa saindo do banco, apesar de a jogadora de 20 anos, cujo gol decidiu a partida, ter jogado muito menos na Copa da Ásia do que Miyazawa.
“Com a Hini, tivemos uma boa conversa franca com ela”, explicou Skinner. “Ela estava pronta para jogar, querendo jogar. Acho que é diferente. Quando viemos do Reino Unido, três horas de viagem pela M6 parecem uma eternidade, enquanto, na verdade, qualquer jogadora que voa regularmente é mais resistente a esse tipo de viagem. A Hini é uma dessas.
“Não iríamos arriscá-la. Ela estava totalmente de acordo com o plano. No final, tivemos que tirá-la para que ela pudesse se refrescar. Mas não, ela está totalmente de acordo e já planejamos antecipadamente qual seria o melhor lugar para ela se afastar. Acho que ela vai descansar depois do jogo da próxima semana. Haverá alguns dias de folga quando entrarmos no próximo [convocação para a seleção], então ela também terá um período de descanso.”
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Boas notícias para o United antes dos jogos decisivos para a temporada
No entanto, há boas notícias para o United, enquanto continua esta semana decisiva para a temporada. A lateral Jayde Riviere, que vem recuperando gradualmente seus minutos de jogo após ficar um mês afastada, “estará mais pronta para jogar” quando as Red Devils receberem o Man City neste fim de semana, enquanto a promissora adolescente Layla Drury também voltará a participar. A atacante não integra a lista da Liga dos Campeões e foi por isso que não jogou na quarta-feira.
Elisabeth Terland também deve entrar em campo, depois de ter ficado no banco sem ser utilizada no meio da semana. Skinner explicou que a falta de minutos se deveu a uma “gestão da jogadora”, já que a atacante “teve três jogos consecutivos em um intervalo de sete dias”. “Teríamos considerado colocá-la em campo, mas tratava-se, mais uma vez, de gerenciá-la de vista para os próximos jogos”, acrescentou. “Esperamos que [ela] esteja bem [para sábado].”
Ter a artilheira do clube nesta temporada disponível seria um grande impulso antes do importante clássico de Manchester. O United está atualmente em segundo lugar na tabela da WSL, mas o empate sem gols contra o West Ham na semana passada foi um tropeço frustrante antes de um final complicado da campanha na liga, que também inclui uma viagem ao Chelsea, onde os Red Devils nunca venceram. Conseguir um resultado contra o City, que está oito pontos à frente na liderança da tabela, pode ser necessário se o United quiser disputar a Liga dos Campeões novamente na próxima temporada.