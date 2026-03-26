A estrela da Inglaterra e do Manchester United, Ella Toone, vai perder os confrontos decisivos contra o Manchester City e o Bayern de Munique, bem como a importante partida das Lionesses pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha, após a revelação da data prevista para seu retorno

Toone é a grande ausência neste elenco enfraquecido do United no momento, com os Red Devils conseguindo escalar apenas quatro jogadoras de linha de campo para o banco na derrota de quarta-feira para o Bayern. A ponta Leah Galton não joga desde dezembro devido a um problema nas costas, a lateral Anna Sandberg está fora há seis semanas por causa de uma lesão no joelho, e tanto Dominique Janssen quanto Ellen Wangerheim perderam a vitória do último fim de semana sobre o Everton e o confronto com o Bayern no meio da semana devido a contusões. Skinner não espera que nenhuma dessas quatro jogadoras retorne para o importante jogo de sábado contra o Man City, já que as lesões continuam a expor a falta de profundidade no elenco.

Também será necessário controlar os minutos de Hinata Miyazawa, que foi titular na derrota de quarta-feira, apesar de ter jogado os 90 minutos na vitória do Japão sobre a Austrália na final da Copa da Ásia no último sábado, disputada a cerca de 16 mil quilômetros de distância, em Sydney. O Bayern, por outro lado, utilizou apenas Momoko Tanikawa saindo do banco, apesar de a jogadora de 20 anos, cujo gol decidiu a partida, ter jogado muito menos na Copa da Ásia do que Miyazawa.

“Com a Hini, tivemos uma boa conversa franca com ela”, explicou Skinner. “Ela estava pronta para jogar, querendo jogar. Acho que é diferente. Quando viemos do Reino Unido, três horas de viagem pela M6 parecem uma eternidade, enquanto, na verdade, qualquer jogadora que voa regularmente é mais resistente a esse tipo de viagem. A Hini é uma dessas.

“Não iríamos arriscá-la. Ela estava totalmente de acordo com o plano. No final, tivemos que tirá-la para que ela pudesse se refrescar. Mas não, ela está totalmente de acordo e já planejamos antecipadamente qual seria o melhor lugar para ela se afastar. Acho que ela vai descansar depois do jogo da próxima semana. Haverá alguns dias de folga quando entrarmos no próximo [convocação para a seleção], então ela também terá um período de descanso.”