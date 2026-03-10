Imago
A estreia surpreendente do ex-jogador do Real Madrid e do Inter na quarta divisão transforma-se em pesadelo, com o novo clube a enfrentar uma dedução de pontos devido a uma controvérsia sobre substituições
O retorno de Sneijder é ofuscado por alegações de violação das regras
De acordo com o Algemeen Dagblad, o tão esperado retorno de Sneijder aos gramados foi marcado por um drama imediato. O ex-meio-campista do Real Madrid e da Inter, de 41 anos, fez sua estreia pelo OSM'75, time amador da quarta divisão holandesa, no sábado.
Mais de 1.000 espectadores lotaram o Sportpark Fazantenkamp para ver o jogador da seleção holandesa, com 134 partidas disputadas, em ação. No entanto, o clima de comemoração após a vitória conquistada com muito esforço foi rapidamente estragado quando surgiram alegações sobre uma violação das regras técnicas relativas às janelas de substituição utilizadas, colocando todo o resultado em sérias dúvidas.
Focus'07 exige ação da federação holandesa de futebol
A controvérsia gira em torno do número exato de substituições realizadas durante a partida. Embora os regulamentos amadores permitam estritamente um número específico de substituições, alega-se que o técnico do OSM'75, Berry van Wijk, utilizou quatro momentos distintos para colocar jogadores em campo, o que é uma a mais do que as três permitidas.
O técnico do Focus'07, Niells Bosch, confirmou que seu clube tomou medidas oficiais após analisar as imagens da partida. Bosch afirmou: “Para ser franco, isso passou completamente despercebido por mim, mas soube disso após a partida. Com base nas imagens, cheguei à mesma conclusão e levamos isso à KNVB.”
Gerente defende estratégia em meio a temores de dedução de pontos
Um porta-voz da KNVB observou que o processo disciplinar oficial deve ser seguido antes que qualquer sanção seja aplicada. Se o protesto do adversário for aceito, o OSM'75 poderá perder os três pontos que o colocaram a apenas dois pontos do topo da tabela do campeonato.
Apesar da tempestade que se aproxima, Van Wijk continua esperançoso de que a vitória será mantida sem penalidades. “Ainda não vi as imagens e não me lembro de todas as substituições”, disse ele. “Provavelmente é um mal-entendido, porque trocamos um jogador com um ferimento na cabeça. Depois disso, o árbitro não disse nada sobre o assunto.”
Meio-campista veterano reflete sobre sua estreia amarga-doce como amador
Sneijder abordou a situação tensa durante uma aparição na televisão na Ziggo, mantendo-se otimista apesar da dor de cabeça burocrática após sua participação de 20 minutos. O veterano comentou: “Uma das substituições foi, de acordo com nosso treinador, por causa de uma lesão na cabeça, e então isso é permitido. Talvez tenha havido um mal-entendido.”
Ele admitiu que o desgaste físico foi maior do que o esperado, devido às suas recentes viagens de Los Angeles. No entanto, Sneijder acrescentou: “O futebol continua sendo o melhor jogo, então, se você pode jogar, por que abriria mão disso? Será amargo se esse protesto for aceito, embora eu tenha tido uma tarde divertida de qualquer maneira.”
