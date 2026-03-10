De acordo com o Algemeen Dagblad, o tão esperado retorno de Sneijder aos gramados foi marcado por um drama imediato. O ex-meio-campista do Real Madrid e da Inter, de 41 anos, fez sua estreia pelo OSM'75, time amador da quarta divisão holandesa, no sábado.

Mais de 1.000 espectadores lotaram o Sportpark Fazantenkamp para ver o jogador da seleção holandesa, com 134 partidas disputadas, em ação. No entanto, o clima de comemoração após a vitória conquistada com muito esforço foi rapidamente estragado quando surgiram alegações sobre uma violação das regras técnicas relativas às janelas de substituição utilizadas, colocando todo o resultado em sérias dúvidas.