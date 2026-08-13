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A estreia do Celta de Vigo na temporada está em risco, enquanto La Liga inspeciona o gramado após surto de fungo
Fungo atinge gramado de Balaídos
A partida de abertura de La Liga da temporada 2026-27 entre Celta e Osasuna, marcada para a noite de domingo no Estadio de Balaidos, corre o risco de ser adiada. De acordo com BBC Sport, dirigentes de La Liga devem inspecionar o estádio com capacidade para 24.870 pessoas para avaliar as condições do gramado após um surto de fungo. O Celta teria apresentado um pedido formal para adiar a partida, enquanto o Osasuna segue disposto a jogar conforme programado.
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Decisão sobre adiamento está próxima
As autoridades da liga estão agindo rapidamente e farão uma avaliação in loco do gramado em Vigo nas próximas 24 horas para decidir o destino da partida. Um veredito oficial será divulgado imediatamente assim que os inspetores avaliarem a extensão dos danos ao gramado. Esse problema no campo representa o mais recente revés para Balaidos, que atualmente passa por uma longa reforma como potencial sede da Copa do Mundo de 2030.
Atrasos na Copa do Mundo impactam
O Celta originalmente tinha o direito de adiar a partida depois que o atacante Borja Iglesias chegou à final da Copa do Mundo com a Espanha, mas optou por não exercer essa opção. Outros times da elite, incluindo Real Madrid, Barcelona e Valencia, decidiram adiar seus jogos de abertura para mais tarde no mês devido ao envolvimento de jogadores no principal evento. Enquanto isso, as obras de reforma em andamento no Balaidos devem ampliar a capacidade do estádio para entre 40.000 e 44.000 lugares quando forem concluídas.
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Início incerto para o Celta
O Celta agora aguarda a decisão final de La Liga antes de concluir seus preparativos para o fim de semana de abertura da campanha doméstica. Não conseguir realizar a partida como planejado deixaria a equipe de Claudio Giraldez diante de um calendário congestionado mais adiante, especialmente diante dos ajustes mais amplos no calendário após a Copa do Mundo. Caso um adiamento seja concedido, o Celta provavelmente iniciará sua temporada em seu compromisso seguinte fora de casa, enquanto o trabalho de restauração no gramado do Balaídos continua.
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