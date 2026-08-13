O Celta originalmente tinha o direito de adiar a partida depois que o atacante Borja Iglesias chegou à final da Copa do Mundo com a Espanha, mas optou por não exercer essa opção. Outros times da elite, incluindo Real Madrid, Barcelona e Valencia, decidiram adiar seus jogos de abertura para mais tarde no mês devido ao envolvimento de jogadores no principal evento. Enquanto isso, as obras de reforma em andamento no Balaidos devem ampliar a capacidade do estádio para entre 40.000 e 44.000 lugares quando forem concluídas.