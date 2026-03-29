A “estranha” exclusão de Harry Kane surpreende a lenda da Inglaterra Wayne Rooney, já que o atacante do Bayern de Munique é apontado como candidato ao Ballon d’Or

Conquistar a Liga dos Campeões com o Bayern, antes de liderar a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 como capitão da seleção, colocaria Kane como um forte candidato ao prêmio de Bola de Ouro. Ele não vai querer perder nenhum jogo, seja no campeonato nacional, nas competições continentais ou nas partidas internacionais.

Rooney admira essa mentalidade e não espera que ela mude tão cedo, mesmo que gostasse de ver o temível camisa 9 protegido como um menino de vidro antes de partir para mais uma busca pela glória mundial.

O ícone do Manchester United, Rooney, acrescentou: “Acho que um aspecto tão importante para a Inglaterra é ter Harry Kane em forma e, se ele estiver, então ele será um dos principais motivos pelos quais venceremos, se isso acontecer. Mas se você entra em qualquer jogo e não está totalmente comprometido com ele porque está pensando em outra coisa, então você pode se lesionar.

“Qualquer jogador dirá que você está jogando pelo seu clube e, quando você está jogando pelo seu clube, isso é tudo o que importa até que a temporada termine; então você parte com a Inglaterra e a Inglaterra assume o comando. Não acho que ele vá diminuir o ritmo. Espero que o Bayern de Munique tenha garantido o título da liga bem cedo e que [o técnico] Vincent Kompany lhe dê uma ajudinha!”