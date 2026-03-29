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A “estranha” exclusão de Harry Kane surpreende a lenda da Inglaterra Wayne Rooney, já que o atacante do Bayern de Munique é apontado como candidato ao Ballon d’Or
O histórico de Kane no Bayern: Partidas e gols
Rooney, que viu Kane apagar seu recorde de gols pela Inglaterra dos livros de história, parece estar a favor de que o atacante de 32 anos seja nomeado o melhor jogador do planeta. O campeão da Bundesliga marcou 48 gols em 40 partidas pelo Bayern nesta temporada.
Ele soma 133 gols no total pelo gigante alemão, em 136 partidas, e está prestes a assinar um novo contrato na Allianz Arena, enquanto os rumores de transferência são minimizados. Kane não deu qualquer indício de que esteja buscando um novo desafio.
Kane está em um clube que lhe permite disputar títulos importantes no país e no exterior, com a conquista da Liga dos Campeões sendo buscada no momento, e vem apresentando números que o colocam ao lado da elite mundial.
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Será que Kane vai ganhar a Bola de Ouro em 2026?
Rooney sempre foi um grande admirador de Kane e explicou à Press Association Sport por que ele merece receber importantes prêmios individuais: “Ele tem sido consistente ao longo de toda a sua carreira: marcou gols e criou jogadas decisivas tanto a nível de clube quanto a nível internacional. Faz isso ano após ano, e nunca é mencionado para as grandes honrarias, o que acho bastante estranho.”
Kane falou sobre a possibilidade de ganhar a Bola de Ouro: “Obviamente, adoraria ganhar a Bola de Ouro. Essencialmente, é um troféu de equipe que o melhor jogador daquela equipe ganha; portanto, não importa o seu desempenho na temporada, a menos que você vença as maiores competições, o vencedor desta vez será alguém que ganhou a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo.”
Outro ex-atacante dos Três Leões, Emile Heskey, disse recentemente aoGOAL se Kane se tornará o primeiro inglês desde Michael Owen em 2001 a ganhar a Bola de Ouro: “Ele está lá no topo, não está? Ele definitivamente está na disputa — especialmente quando se trata do que ele realmente fez, todos os gols, os recordes de gols que ele está quebrando, e ele definitivamente está lá no topo. O interessante é que estamos falando de Harry Kane como Ballon d’Or; teria sido a mesma coisa se ele tivesse ficado na Inglaterra? Provavelmente não.”
O capitão Kane é fundamental para a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo
Conquistar a Liga dos Campeões com o Bayern, antes de liderar a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 como capitão da seleção, colocaria Kane como um forte candidato ao prêmio de Bola de Ouro. Ele não vai querer perder nenhum jogo, seja no campeonato nacional, nas competições continentais ou nas partidas internacionais.
Rooney admira essa mentalidade e não espera que ela mude tão cedo, mesmo que gostasse de ver o temível camisa 9 protegido como um menino de vidro antes de partir para mais uma busca pela glória mundial.
O ícone do Manchester United, Rooney, acrescentou: “Acho que um aspecto tão importante para a Inglaterra é ter Harry Kane em forma e, se ele estiver, então ele será um dos principais motivos pelos quais venceremos, se isso acontecer. Mas se você entra em qualquer jogo e não está totalmente comprometido com ele porque está pensando em outra coisa, então você pode se lesionar.
“Qualquer jogador dirá que você está jogando pelo seu clube e, quando você está jogando pelo seu clube, isso é tudo o que importa até que a temporada termine; então você parte com a Inglaterra e a Inglaterra assume o comando. Não acho que ele vá diminuir o ritmo. Espero que o Bayern de Munique tenha garantido o título da liga bem cedo e que [o técnico] Vincent Kompany lhe dê uma ajudinha!”
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A busca por títulos com o Bayern e a Inglaterra
O Bayern lidera a tabela da Bundesliga com nove pontos de vantagem, faltando sete rodadas para o fim do campeonato. A equipe tem pela frente um confronto de peso nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, enquanto Kane está atualmente a serviço da seleção inglesa, antes do amistoso contra o Japão no Estádio de Wembley, na terça-feira.