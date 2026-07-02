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A esposa de Robert Lewandowski está “morrendo de medo” e fala abertamente sobre o lado negativo do casamento com um atleta famoso, enquanto o atacante se transfere do Barcelona para o Chicago Fire
O Chicago Fire finaliza a contratação de Lewandowski
O Chicago Fire confirmou a contratação de Lewandowski em uma transferência sem custos, com o jogador da seleção polonesa assinando contrato até a temporada 2027-28. O clube da MLS descreveu a chegada do experiente atacante como “um momento decisivo no esporte de Chicago”. Lewandowski deixa o Barcelona após marcar 120 gols em 193 partidas ao longo de quatro temporadas. Durante sua passagem pelo Camp Nou, ele conquistou três títulos da La Liga, uma Copa del Rey e três Supercopas da Espanha antes de finalmente se transferir para os Estados Unidos.
Embora a transferência marque um momento importante para o Chicago Fire, ela também provocou uma reação emocionante da família de Lewandowski, que se prepara para iniciar um novo capítulo.
Lewandowska compartilha suas emoções sinceras sobre a mudança
A esposa do atacante, Lewandowska, falou sobre a mudança da família em uma longa postagem no Instagram, explicando que o processo está longe de ser simples, apesar do entusiasmo em torno dele. Ela admitiu que ficou em dúvida sobre como compartilhar seus sentimentos antes de decidir se expressar abertamente.
Ela escreveu: “Passei muito tempo pensando no que escrever aqui. Eu poderia postar uma foto sorrindo, escrever que ‘estamos seguindo em frente’ e fingir que tudo está perfeito. Mas não está. E quero ser totalmente honesta com vocês. Uma grande mudança está por vir: a mudança para Chicago. E embora eu devesse estar escrevendo sobre entusiasmo, hoje quero dizer uma coisa: estou com um medo enorme.
“As últimas semanas têm sido uma montanha-russa de emoções extremas para mim. Barcelona se tornou meu lar. Meu lugar seguro, que eu amava de todo o coração. A ideia de ter que fazer as malas de novo, deixar para trás o que construí e recomeçar praticamente do zero simplesmente me oprime.”
Os sacrifícios por trás de uma carreira no futebol
Lewandowska refletiu sobre a realidade da vida ao lado de um atleta de elite, ressaltando que o sucesso em campo muitas vezes implica em sacrifícios significativos fora dele. Ela também falou sobre suas preocupações com as duas filhas do casal, agora que estão deixando a Espanha.
“A vida com um atleta não se resume apenas a momentos maravilhosos; envolve também difíceis sacrifícios familiares”, acrescentou ela. “A trajetória profissional de Robert nos apresenta um novo desafio. Estou ao lado dele e o apoio com todas as minhas forças, porque somos uma equipe. Mas, como mulher, tenho o direito de sentir medo. Tenho o direito de me sentir sobrecarregada, e hoje não vou fingir o contrário.
“Como mãe, me sinto incrivelmente estressada. Preocupo-me com as meninas e suas emoções, com a nova escola delas, com a forma como vão se adaptar a um mundo completamente novo. Qualquer pessoa que já tenha passado por uma mudança tão grande com crianças sabe que isso representa um grande desgaste emocional para os pais.”
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Lewandowski inicia um novo capítulo na MLS
Lewandowski inicia agora a próxima etapa de sua carreira no Chicago Fire, trazendo consigo um histórico de gols impressionante, conquistado durante suas passagens pelo Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Barcelona. O clube da MLS espera que sua experiência e habilidade de finalização possam fortalecer sua campanha na classificação da Conferência Leste, enquanto sua família se adapta à vida em Chicago após a mudança da Espanha.