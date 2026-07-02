A esposa de Robert Lewandowski está “morrendo de medo” e fala abertamente sobre o lado negativo do casamento com um atleta famoso, enquanto o atacante se transfere do Barcelona para o Chicago Fire

A esposa do atacante, Lewandowska, falou sobre a mudança da família em uma longa postagem no Instagram, explicando que o processo está longe de ser simples, apesar do entusiasmo em torno dele. Ela admitiu que ficou em dúvida sobre como compartilhar seus sentimentos antes de decidir se expressar abertamente.

Ela escreveu: “Passei muito tempo pensando no que escrever aqui. Eu poderia postar uma foto sorrindo, escrever que ‘estamos seguindo em frente’ e fingir que tudo está perfeito. Mas não está. E quero ser totalmente honesta com vocês. Uma grande mudança está por vir: a mudança para Chicago. E embora eu devesse estar escrevendo sobre entusiasmo, hoje quero dizer uma coisa: estou com um medo enorme.

“As últimas semanas têm sido uma montanha-russa de emoções extremas para mim. Barcelona se tornou meu lar. Meu lugar seguro, que eu amava de todo o coração. A ideia de ter que fazer as malas de novo, deixar para trás o que construí e recomeçar praticamente do zero simplesmente me oprime.”







