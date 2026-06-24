A esposa de Raphinha responde com veemência às alegações “absurdas” sobre a situação financeira do astro do Barcelona e da Seleção Brasileira

A esposa do astro do Blaugrana assumiu uma postura firme contra as recentes notícias sobre a fortuna de sua família. Em declarações publicadas pelo *Daily do Garotinho*, Belloli expressou sua incredulidade por ter que abordar assuntos tão particulares em um fórum público. Ela insistiu que as alegações estavam completamente distantes da realidade de suas vidas na Catalunha.

“Sinceramente, acho absurdo ter que falar sobre minha situação financeira. Se ganhássemos apenas 10% do que o Raphinha ganha hoje, ainda assim seríamos incrivelmente abençoados”, afirmou Belloli. Ela também observou que, inicialmente, hesitou em responder porque não queria parecer insensível às dificuldades econômicas enfrentadas pela população em geral.