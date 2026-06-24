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A esposa de Raphinha responde com veemência às alegações “absurdas” sobre a situação financeira do astro do Barcelona e da Seleção Brasileira
Belloli critica rumores econômicos “absurdos”
A esposa do astro do Blaugrana assumiu uma postura firme contra as recentes notícias sobre a fortuna de sua família. Em declarações publicadas pelo *Daily do Garotinho*, Belloli expressou sua incredulidade por ter que abordar assuntos tão particulares em um fórum público. Ela insistiu que as alegações estavam completamente distantes da realidade de suas vidas na Catalunha.
“Sinceramente, acho absurdo ter que falar sobre minha situação financeira. Se ganhássemos apenas 10% do que o Raphinha ganha hoje, ainda assim seríamos incrivelmente abençoados”, afirmou Belloli. Ela também observou que, inicialmente, hesitou em responder porque não queria parecer insensível às dificuldades econômicas enfrentadas pela população em geral.
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O motivo do silêncio
Belloli explicou por que havia permanecido em silêncio até então, destacando o difícil equilíbrio entre defender sua reputação e manter a humildade. Ela expressou preocupação de que uma refutação direta sobre sua riqueza pudesse ser mal interpretada pelos seguidores nas redes sociais ou pelo público no Brasil e na Espanha.
“Não vejo motivo para postar isso nas redes sociais, pois estou plenamente ciente da realidade social em que vivemos. Se eu postasse algo dizendo: ‘Olha, não sou pobre, ainda sou rica’, as pessoas me acusariam de falta de classe”, explicou ela. No entanto, a persistência da história acabou forçando-a a se pronunciar: “Achei que a história fosse morrer, mas esses rumores agora chegaram à Espanha, e todo mundo acredita que estamos passando por dificuldades financeiras.”
As origens da especulação sobre a Arábia Saudita
A polêmica foi desencadeada pelo ex-jogador da seleção brasileira Vampeta, membro da equipe campeã da Copa do Mundo de 2002. Durante uma participação no podcast Red Cast, o ex-meio-campista alegou que Raphinha estava enfrentando “um grave problema familiar”, além de dificuldades financeiras. Ele chegou a sugerir que esses fatores poderiam levar o ponta a uma transferência milionária para a Liga Profissional da Arábia Saudita.
Vampeta admitiu durante a transmissão que suas informações se baseavam em um “boato” que havia ouvido durante a Copa do Mundo, citando fontes próximas ao círculo íntimo do Barcelona. Esses comentários rapidamente ganharam repercussão na América do Sul e na Europa, levando a uma reação imediata por parte da família ampliada e do círculo íntimo do jogador.
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Defesa da família e indenização por danos
A reação da família não se limitou a Belloli. O primo de Raphinha, Igor Padilha, usou as redes sociais para confrontar diretamente o ex-meio-campista da Seleção Brasileira. Padilha fez uma advertência severa ao comentarista, afirmando: “Você vai ter que explicar essas mentiras, meu amigo.”
Por sua vez, Raphinha permaneceu em silêncio sobre o assunto enquanto continua seu processo de recuperação. O ex-jogador do Leeds United está atualmente se recuperando de uma lesão muscular sofrida durante a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti. Com a família agora se manifestando, o foco volta para o campo, já que o Brasil espera ter seu craque de ponta de volta em plena forma para as oitavas de final da Copa do Mundo.