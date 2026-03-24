A espera de trinta anos por um título chegou ao fim?! O Aston Villa é cotado para conquistar uma dupla memorável, enquanto ex-zagueiro explica como evitar a saída de Unai Emery

O Villa conquistou seu último título de prestígio em 1996, quando comemorou a vitória na Copa da Liga. Três décadas depois, o plano é pôr um fim brilhante a esse período de seca. O clube tem feito progressos positivos e chegou às quartas de final da Liga Europa.

Depois de terem se colocado na disputa pelas cinco primeiras posições nas últimas temporadas, o plano era evitar competições de segunda linha na Europa. No entanto, eles caíram para o sexto lugar na classificação da Premier League na última temporada e agora precisam se contentar com isso.

Emery é o candidato ideal para conduzir o Villa pelo caminho continental em que se encontra, já que é tetracampeão da competição. Ele também levou o Arsenal à final da Liga Europa durante uma passagem de 18 meses, em grande parte esquecível, como técnico dos Gunners.

O Villa é considerado o favorito para conquistar esse título em 2025-26 — em meio à concorrência de times como Porto, Nottingham Forest e Real Betis — e uma torcida leal está ansiosa para saborear novamente a sensação da vitória.