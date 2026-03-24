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A espera de trinta anos por um título chegou ao fim?! O Aston Villa é cotado para conquistar uma dupla memorável, enquanto ex-zagueiro explica como evitar a saída de Unai Emery
Emery já venceu a Liga Europa quatro vezes
O Villa conquistou seu último título de prestígio em 1996, quando comemorou a vitória na Copa da Liga. Três décadas depois, o plano é pôr um fim brilhante a esse período de seca. O clube tem feito progressos positivos e chegou às quartas de final da Liga Europa.
Depois de terem se colocado na disputa pelas cinco primeiras posições nas últimas temporadas, o plano era evitar competições de segunda linha na Europa. No entanto, eles caíram para o sexto lugar na classificação da Premier League na última temporada e agora precisam se contentar com isso.
Emery é o candidato ideal para conduzir o Villa pelo caminho continental em que se encontra, já que é tetracampeão da competição. Ele também levou o Arsenal à final da Liga Europa durante uma passagem de 18 meses, em grande parte esquecível, como técnico dos Gunners.
O Villa é considerado o favorito para conquistar esse título em 2025-26 — em meio à concorrência de times como Porto, Nottingham Forest e Real Betis — e uma torcida leal está ansiosa para saborear novamente a sensação da vitória.
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Será que o Aston Villa conseguirá acabar com a seca de títulos conquistando a Liga Europa?
O ex-jogador do Villa, Dunne, acredita que a Liga dos Campeões voltará à região de West Midlands na próxima temporada. Em entrevista exclusiva ao GOAL, concedida por meio do BetVictor Online Casino, o irlandês, quando questionado se a classificação seria garantida pela Premier League, pela Liga Europa ou por ambas, disse: “Muito provavelmente por ambas. Acho que eles tiveram uma queda de rendimento no campeonato e começou a parecer que as coisas estavam desmoronando um pouco, mas o resultado no meio da semana [vitória por 2 a 0 sobre o Lille] e depois o resultado contra o West Ham mudaram o clima por lá; essa é a minha convicção. E acho que o fato de tanto o Liverpool quanto o Chelsea estarem passando por dificuldades no momento — eles simplesmente não conseguem manter uma sequência de boas atuações ou resultados — dá um impulso ao Villa.
“Quando tiverem seu time titular – [Youri] Tielemans está de volta –, assim que recuperarem seu time titular, eles são mais do que capazes de terminar entre os quatro ou cinco primeiros. Acho que eles são fortes o suficiente e não acho que precisem se esforçar demais na Liga Europa, trocando jogadores e mudando muito a equipe. Acho que eles vão manter um elenco bastante equilibrado, com 11 ou 14 jogadores, daqui até o final da temporada, e isso deve ser suficiente.
“Acho que vão ganhar a Liga Europa e espero que fiquem, no mínimo, em quinto lugar na Premier League; portanto, a Liga dos Campeões é fundamental, porque precisam manter o Emery e acho que é isso que ele quer.”
Por quanto tempo Emery permanecerá no comando do Villa Park?
Emery tem contrato com o Villa até 2029. Ele já treinou times como Sevilla, Arsenal, Villarreal e Paris Saint-Germain, mas é cotado para assumir o comando de outro grande clube em algum momento.
O Villa espera corresponder às ambições do técnico de 54 anos, com o ex-presidente de operações de futebol do clube — Monchi — tendo declarado recentemente aoMundo Maldini: “Ele já esteve no PSG e no Arsenal. Não tenho certeza, mas se você me disser que será o Madrid, o Barcelona ou o United, não sei.
“Sei que ele está feliz em Birmingham e está feliz no Aston Villa. Ele tem qualificação para treinar jogadores de primeira linha e já fez isso. Ele é capaz. Tem a habilidade de tirar o melhor de cada jogador. Testemunhei em primeira mão o quanto ele é metódico e trabalhador na preparação. Isso compensa em 95% dos casos.
“Este ano foi complicado, porque tivemos que passar por um mercado difícil. O peso financeiro foi um grande fardo. No último mês, eles perderam Tielemans, [Boubacar] Kamara e [John] McGinn, todos jogadores-chave. Eles jogam em média 45 ou 50 partidas.
“O objetivo prioritário deve ser a classificação para a Liga dos Campeões. Eles tiveram uma temporada magnífica, com a emoção da Liga Europa também. O elenco abraçou a mensagem. Se você conversar com [Ollie] Watkins, [Ezri] Konsa, McGinn ou [Matty] Cash, eles estão vivendo uma época de ouro.”
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Calendário do Aston Villa 2025-26: Partidas da Europa e da Premier League
O Villa se prepara para enfrentar o Bologna, da Série A, nas quartas de final da Liga Europa — com uma viagem à Itália marcada para logo após o término da próxima pausa para jogos internacionais.
Em seguida, o time terá sete partidas da Premier League pela frente — começando com uma viagem para enfrentar o Forest em 12 de abril — e estará empenhado em garantir que a vantagem de seis pontos sobre o Chelsea, sexto colocado, e o grupo que disputa uma vaga na Liga dos Campeões seja mantida.