Se essas notícias forem verdadeiras, Salah se tornará o sexto jogador a se transferir para a Liga Saudita, entre os jogadores que integraram a escalação titular do Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2019 contra o Tottenham.

O astro egípcio marcou o primeiro gol dos “Reds” de pênalti, levando o Liverpool à vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, no Estádio Wanda Metropolitano, e conquistando o título da Liga dos Campeões pela sexta e última vez, após um jejum de 14 anos.

A escalação titular do Liverpool naquela partida foi a seguinte:

Goleiro: Alisson Becker

Defesa: Alexander-Arnold - Virgil van Dijk - Joel Matip - Andy Robertson

Meio-campo: Fabinho - Georginio Wijnaldum - Jordan Henderson

Ataque: Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mané

Com exceção de Salah até o momento, os cinco jogadores do ataque dessa escalação jogaram na Liga Saudita posteriormente, e parece que o astro egípcio completará o sexteto em breve.