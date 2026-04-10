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محمد صلاح - أسطورة ليفربولkooora
Ahmed Mansy

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À espera de Salah... Como a Liga Saudita conseguiu tirar os campeões europeus do Liverpool?

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M. Salah
J. Henderson
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O astro egípcio está prestes a se transferir para o Roshen no próximo verão

O egípcio Mohamed Salah, craque do Liverpool, está prestes a dar um passo que seguirá os passos de muitos ex-jogadores do clube inglês, após o fim de sua trajetória com a equipe.

Mohamed Salah anunciou, no mês passado, sua saída do Liverpool após o término da temporada atual, e várias reportagens o associam a uma transferência para um dos clubes da Liga Saudita durante a próxima janela de transferências de verão.

  • FBL-EUR-C1-ENG-LIVERPOOL-TROPHY-PARADEAFP

    Quinteto dos Campeões da Europa

    Se essas notícias forem verdadeiras, Salah se tornará o sexto jogador a se transferir para a Liga Saudita, entre os jogadores que integraram a escalação titular do Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2019 contra o Tottenham.

    O astro egípcio marcou o primeiro gol dos “Reds” de pênalti, levando o Liverpool à vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, no Estádio Wanda Metropolitano, e conquistando o título da Liga dos Campeões pela sexta e última vez, após um jejum de 14 anos.

    A escalação titular do Liverpool naquela partida foi a seguinte:

    Goleiro: Alisson Becker

    Defesa: Alexander-Arnold - Virgil van Dijk - Joel Matip - Andy Robertson

    Meio-campo: Fabinho - Georginio Wijnaldum - Jordan Henderson

    Ataque: Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mané

    Com exceção de Salah até o momento, os cinco jogadores do ataque dessa escalação jogaram na Liga Saudita posteriormente, e parece que o astro egípcio completará o sexteto em breve.

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  • Liverpool FC v KRC Genk: Group E - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Fabinho... o herói da dobradinha

    No verão de 2023, os cinco jogadores chegaram à Liga Saudita por caminhos diferentes, com destaque para o meio-campista brasileiro Fabinho, que o Al-Ittihad comprou do Liverpool por cerca de 47 milhões de euros, segundo reportagens da imprensa.

    Embora a primeira temporada tenha sido difícil, a segunda foi histórica, e Fabinho contribuiu com seu desempenho para a conquista do bicampeonato do Al-Ittihad na Liga Roshen e da Copa do Guardião das Duas Santas Mesquitas pela primeira vez na era do futebol profissional.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    Henderson... Uma viagem curta

    Naquele mesmo verão, o meio-campista inglês Jordan Henderson, do Liverpool, assinou contrato com o Al-Ittihad, em uma transação avaliada em 14 milhões de euros, segundo reportagens da imprensa.

    No entanto, essa passagem durou apenas meia temporada; Henderson partiu em seguida para o Ajax de Amsterdã, na Holanda, em janeiro de 2024, e de lá para o Brentford no verão de 2025.

  • Liverpool FC v KRC Genk: Group E - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Vinaldom... a estrela do Al-Ittifaq

    Já o terceiro jogador do meio-campo, o holandês Georginio Wijnaldum, chegou à Liga Saudita dois anos após deixar o Liverpool.

    Vinícius mudou-se do Liverpool para o Paris Saint-Germain no verão de 2021, e de lá para a Roma no verão seguinte, antes de ser contratado pelo Al-Ittihad no verão de 2023 por 8 milhões de euros, segundo reportagens da imprensa.

    Desde sua chegada ao clube do leste, o meio-campista holandês tem apresentado um desempenho notável, tanto sob o comando de seu ex-técnico inglês Steven Gerrard quanto de seu atual técnico, Saad Al-Shehri, com quem atingiu seu melhor nível.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    Mani... o herói dos árabes

    No ataque, o ala senegalês Sadio Mané chegou à Liga Saudita no verão de 2023, quando o Al-Nassr o contratou vindo do Bayern de Munique por 30 milhões de euros, após apenas uma temporada desde sua saída do Liverpool.

    Desde a sua chegada, Mané provou a sua importância para o time da capital, mas conquistou apenas um título com ele: o Campeonato Árabe de Clubes de 2023, poucos dias após a assinatura oficial do contrato.

  • FBL-EUR-C1-ENG-LIVERPOOL-TROPHY-PARADEAFP

    Firmino... Campeão da Ásia

    O quinto jogador é o brasileiro Roberto Firmino, que o Al-Ahli contratou também no verão de 2023, em uma transferência sem custos, após o término de seu contrato com o Liverpool.

    Após duas temporadas no clube, Firmino se transferiu para o Al Sadd, do Catar, no verão passado, mas partiu como campeão continental, depois de levar o Al Ahli ao título da Liga dos Campeões da Ásia pela primeira vez na história do clube e receber o prêmio de melhor jogador da competição.

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