SANTA CLARA, Califórnia — Já se passaram 24 anos desde a última vez que a Seleção Masculina dos EUA avançou para além da fase eliminatória. Mauricio Pochettino e sua equipe se recusaram a deixar esse número chegar a 28.

A polêmica decisão de expulsar Folarin Balogun depois que ele, sem querer, pisou no calcanhar do zagueiro bósnio Tarik Muharemovic poderia ter acabado com tudo.

“Nunca foi cartão vermelho”, enfatizou Pochettino na coletiva de imprensa pós-jogo. “Nunca foi intenção pisar no jogador.”

Christian Pulisic revelou que o vestiário se uniu para apoiar Balogun após a partida.

“Olhando para trás, parece muito injusto para nós termos recebido isso por causa dele”, disse ele. “Eu só disse a ele que ele fez muito por nós e que agora estamos do lado dele... Entendo que, de certa forma, é um ato perigoso, mas ele estava apenas tentando apoiar o pé no chão, e não foi na parte alta da perna. É simplesmente uma pena.”

Jogadas semelhantes já desanimaram os americanos no passado. No entanto, como mostraram durante todo o torneio, a equipe de Pochettino se recusou a desistir.

“Acho que os jogadores interpretaram [a situação] muito bem”, disse ele. “Controlamos essa parte emocional da partida [e] isso foi muito importante. Parabéns aos jogadores, pela maneira como controlamos uma partida cheia de emoção. A forma como lidaram com a situação foi incrível. E [nós] mostramos que temos maturidade suficiente para continuar competindo.”

Ele certamente tem que agradecer a Malik Tillman. Justamente quando os bósnios começavam a ganhar força por estarem com um jogador a mais, o jogador de 24 anos literalmente desferiu um golpe fatal com uma cobrança de falta que será comentada por muito tempo. Mas ele não foi o único a realizar jogadas decisivas para o argentino.

A seleção dos EUA agora se concentra no confronto contra a Bélgica nas oitavas de final, sabendo que uma vitória diante do que provavelmente será mais uma torcida barulhenta em Seattle pode garantir sua primeira participação nas quartas de final desde 2002 — a última vez que venceram uma partida na fase eliminatória. As chances estarão contra eles, com os Diabos Vermelhos sendo considerados favoritos, mas isso já não impediu esse grupo antes. Pochettino e sua equipe podem estar prestes a construir algo especial nas próximas semanas.

“O importante é [vencer], é manter esse ímpeto agora”, disse Pochettino.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do San Francisco Bay Area Stadium.