SANTA CLARA, Califórnia — Já fazia 24 anos desde a última vez que a Seleção Masculina dos EUA venceu uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo. Mauricio Pochettino e sua equipe não deixaram que essa espera se estendesse para 28 anos.

A polêmica decisão de expulsar Folarin Balogun depois que ele, sem querer, pisou no calcanhar do zagueiro da Bósnia e Herzegovina, Tarik Muharemovic, poderia ter acabado com tudo.

“Nunca foi cartão vermelho”, enfatizou Pochettino na coletiva de imprensa pós-jogo. “Nunca foi intenção pisar no jogador.”

Christian Pulisic revelou que o vestiário se uniu para apoiar Balogun após a partida.

“Olhando para trás, parece muito injusto para nós termos recebido isso por causa dele”, disse ele. “Eu só disse a ele que ele fez tanto por nós e que agora estamos do lado dele... Entendo que, de certa forma, é um ato perigoso, mas ele só estava tentando apoiar o pé no chão, e não foi na parte alta da perna. É simplesmente uma pena.”

Jogadas semelhantes já desanimaram os americanos no passado. No entanto, como demonstraram durante todo o torneio, a equipe de Pochettino se recusou a desistir.

“Acho que os jogadores interpretaram [a situação] muito bem”, disse ele. “Controlamos essa parte emocional da partida [e] isso foi muito importante. Parabéns aos jogadores, pela maneira como controlamos uma partida cheia de emoção. A forma como lidaram com a situação foi incrível. E [nós] mostramos que somos maduros o suficiente para continuar competindo.”

Ele certamente tem que agradecer a Malik Tillman. Justamente quando os bósnios começavam a ganhar força por estarem com um jogador a mais, o jogador de 24 anos literalmente desferiu um golpe fatal com uma cobrança de falta que será comentada por muito tempo. Mas ele não foi o único a realizar jogadas decisivas para o argentino.

A seleção dos EUA agora se concentra no confronto contra a Bélgica nas oitavas de final, sabendo que uma vitória a levaria às quartas de final pela primeira vez desde 2002, quando chegou a essa fase pela última vez. As chances estarão contra ela, já que os Diabos Vermelhos devem ser os favoritos, mas isso nunca impediu esse grupo antes. Pochettino e sua equipe podem estar prestes a construir algo especial nas próximas semanas.

“O importante é [vencer], é manter esse ímpeto agora”, disse Pochettino.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do San Francisco Bay Area Stadium.