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A espera acabou - o gol espetacular de Malik Tillman em cobrança de falta mantém vivo o sonho dos americanos, apesar do polêmico cartão vermelho recebido por Folarin Balogun: vencedores e perdedores na vitória da seleção masculina dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina

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Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Estados Unidos da América
Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo
M. Pochettino
F. Balogun
M. Tillman

O cartão vermelho dado a Folarin Balogun poderia ter encerrado a trajetória da seleção dos EUA na Copa do Mundo, mas o sonho dos americanos continua, já que eles se recusaram a desistir.

SANTA CLARA, Califórnia — Já fazia 24 anos desde a última vez que a Seleção Masculina dos EUA venceu uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo. Mauricio Pochettino e sua equipe não deixaram que essa espera se estendesse para 28 anos.

A polêmica decisão de expulsar Folarin Balogun depois que ele, sem querer, pisou no calcanhar do zagueiro da Bósnia e Herzegovina, Tarik Muharemovic, poderia ter acabado com tudo.

“Nunca foi cartão vermelho”, enfatizou Pochettino na coletiva de imprensa pós-jogo. “Nunca foi intenção pisar no jogador.”

Christian Pulisic revelou que o vestiário se uniu para apoiar Balogun após a partida.

“Olhando para trás, parece muito injusto para nós termos recebido isso por causa dele”, disse ele. “Eu só disse a ele que ele fez tanto por nós e que agora estamos do lado dele... Entendo que, de certa forma, é um ato perigoso, mas ele só estava tentando apoiar o pé no chão, e não foi na parte alta da perna. É simplesmente uma pena.”

Jogadas semelhantes já desanimaram os americanos no passado. No entanto, como demonstraram durante todo o torneio, a equipe de Pochettino se recusou a desistir.

“Acho que os jogadores interpretaram [a situação] muito bem”, disse ele. “Controlamos essa parte emocional da partida [e] isso foi muito importante. Parabéns aos jogadores, pela maneira como controlamos uma partida cheia de emoção. A forma como lidaram com a situação foi incrível. E [nós] mostramos que somos maduros o suficiente para continuar competindo.”

Ele certamente tem que agradecer a Malik Tillman. Justamente quando os bósnios começavam a ganhar força por estarem com um jogador a mais, o jogador de 24 anos literalmente desferiu um golpe fatal com uma cobrança de falta que será comentada por muito tempo. Mas ele não foi o único a realizar jogadas decisivas para o argentino.

A seleção dos EUA agora se concentra no confronto contra a Bélgica nas oitavas de final, sabendo que uma vitória a levaria às quartas de final pela primeira vez desde 2002, quando chegou a essa fase pela última vez. As chances estarão contra ela, já que os Diabos Vermelhos devem ser os favoritos, mas isso nunca impediu esse grupo antes. Pochettino e sua equipe podem estar prestes a construir algo especial nas próximas semanas.

“O importante é [vencer], é manter esse ímpeto agora”, disse Pochettino.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do San Francisco Bay Area Stadium.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Folarin Balogun

    Por cerca de 40 minutos, parecia que a sorte não estava do lado de Balogun. Ficou claro que os EUA pretendiam lançá-lo com frequência logo no início do primeiro tempo, mas faltava o toque final.

    Aos 14 minutos, o atacante do Mônaco recebeu um passe brilhante de Pulisic, que cortou da esquerda para a direita, mas Balogun não acertou o toque certo, chutando de lado e desperdiçando a chance. Então, aos 32 minutos, mais frustração para o atacante. Balogun acertou o toque, dando uma passada suave para a esquerda com a bola para driblar um zagueiro e marcar contra Nikola Vasilj. Infelizmente, seu timing estava errado, e ele foi marcado como impedimento.

    No entanto, aos 45 minutos, Balogun não desistiu. Tyler Adams deu um passe de calcanhar impecável para Tillman, que lançou um passe matador para dentro da área. A jogada foi inicialmente interrompida por um zagueiro bósnio, mas Balogun se esforçou em uma disputa acirrada, recuperou a bola e mandou um chute forte para o fundo da rede.

    Isso dá continuidade ao que tem sido um 2026 de grande destaque para o atacante, que encerrou a temporada com o clube em grande estilo e agora soma três gols na Copa do Mundo. Tudo parecia promissor para o jogador de 24 anos até os 64 minutos...

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Folarin Balogun

    LeBron James parabenizou Balogun depois que ele marcou um gol no primeiro tempo.

    Dezenas de celebridades e atletas vieram em sua defesa após a expulsão — desde o astro da NFL Patrick Mahomes até o membro do Hall da Fama da NBA Dirk Nowitzki. Isso mostrou o quão irritante foi a decisão do árbitro Raphael Claus.

    Ele solicitou a revisão do cartão vermelho. Assistiu à jogada várias vezes. E ainda assim determinou que a expulsão era necessária.

    Aos 64 minutos, Balogun e Muharemovic disputavam uma bola no ar e, quando o atacante saltou, caiu de forma desajeitada sobre o calcanhar de Muharemovic. Não houve claramente nenhuma intenção, mas Claus ainda assim sinalizou o cartão vermelho — encerrando prematuramente uma noite brilhante para o atacante e deixando a seleção dos EUA em desvantagem numérica de 10 contra 11 pelo resto da partida. Como resultado, Balogun se torna o primeiro jogador em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo, desde Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, a marcar um gol e ser expulso no mesmo jogo.

    “Um recorde bem legal, né?”, disse o zagueiro da seleção americana, Chris Richards, para aliviar o clima. “Dissemos a ele que estamos do lado dele de novo. Sabemos que somos um time de 26 jogadores, não apenas um... Sabemos que, seja o Pepi ou o Haji, quem quer que seja, vai assumir a responsabilidade a seguir e vai fazer o trabalho tão bem quanto ele fez.”

    As implicações futuras são enormes.

    Balogun receberá uma suspensão automática de uma partida no próximo jogo dos EUA contra a Bélgica, e a punição pode ser ainda mais severa, dependendo do que a comissão disciplinar da FIFA decidir. Pochettino ficou chocado ao saber que, devido às regras da FIFA, a Federação de Futebol dos EUA não pode recorrer da suspensão. E a própria entidade reguladora não pode alterar o resultado da suspensão de uma partida.

    A FIFA, que ignorou uma jogada semelhante do astro argentino Lionel Messi, deveria considerar seriamente a alteração dessa regra para torneios futuros.

    “Nesta fase do torneio, em que cada jogador é importante, acho que isso é um pouco injusto”, disse Weston McKennie.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Malik Tillman

    QUE. GOL.

    Durante a fase de grupos, Tillman fez de tudo, menos marcar gols pela seleção dos EUA, sendo, sem dúvida, seu herói anônimo. Na quarta-feira, ele teve o que talvez tenha sido a melhor atuação de sua jovem carreira, garantindo seu nome na ficha de gols com uma cobrança de falta que os torcedores americanos vão comentar por décadas. E não podemos esquecer que ele também deu a assistência para o primeiro gol de Balogun no primeiro tempo.

    Os últimos 12 meses foram interessantes para Tillman, de 24 anos. Ele conseguiu uma grande transferência para substituir o jogador da seleção alemã Florian Wirtz no Bayer Leverkusen como camisa 10, acabou praticamente perdendo a vaga e jogou poucos minutos no final de uma temporada ruim para o clube. No entanto, sob a orientação de Pochettino na seleção nacional, Tillman ganhou nova vida em uma nova posição, como número 8, e tem se destacado lá.

    “Malik é um jogador incrível, cheio de talento”, disse Pochettino. “Sabíamos que ele tinha esse talento ao longo do tempo, pelo que já fez. Estou muito feliz por ele. Foi uma temporada difícil para ele no clube, mas o importante agora é que ele está curtindo o jogo, e nós estamos felizes por ver que os torcedores estão gostando muito disso.”

    Sua capacidade atlética e habilidade técnica significam que ele é capaz não apenas de recuperar a bola, mas também de dar início a jogadas rápidas no outro lado do campo. E não há dúvida de que sua cobrança de falta acalmou o que vinha sendo um momento de nervosismo para Pochettino, após o cartão vermelho de Balogun.

    No passado, o comportamento discreto de Tillman foi criticado como uma possível falta de paixão. Na quarta-feira, essa serenidade se mostrou fundamental para Pochettino e para a seleção nacional.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Sergej Barbarez

    Vamos começar com uma nota positiva. A Bósnia e Herzegovina tem muito do que se orgulhar. O país chegou às oitavas de final em sua segunda participação na Copa do Mundo, tendo disputado a competição pela última vez em 2014.

    Apesar da derrota, a mídia da Bósnia e Herzegovina elogiou amplamente os esforços de Sergej Barbarez, e ele destacou que essa seleção nacional é capaz de alcançar mais no futuro.

    “Isso é apenas o começo para nós”, disse ele após a partida.

    No entanto, ele provavelmente se arrependerá de algumas das escolhas de escalação que fez antes da partida — optando por deixar no banco Esmir Bajraktarević, nascido nos Estados Unidos, após uma atuação sólida contra o Catar, em favor de uma formação mais defensiva. As mudanças pareceram sair pela culatra, já que sua equipe deu apenas um chute a gol no primeiro tempo e teve 38% de posse de bola.

    Quando ele colocou os reservas em campo, já era um pouco tarde demais, já que sua equipe estava perdendo por 1 a 0. Não se enganem: os americanos eram os favoritos, mas, considerando a experiência do ataque bósnio, com jogadores como Edin Dzeko no elenco, parece ter sido uma oportunidade perdida.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Mauricio Pochettino

    Pochettino chegou à Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT) como um conceituado formador de jogadores em clubes, tendo reconstruído com sucesso o Southampton e o Tottenham e desempenhado um papel significativo na integração de jovens jogadores no Paris Saint-Germain e no Chelsea. Apesar do respeito global que conquistou, a realidade era que ele nunca havia treinado uma seleção nacional antes de aceitar o cargo para comandar os americanos.

    Agora, após garantir o maior número de vitórias por um técnico dos EUA em uma Copa do Mundo, Pochettino foi convidado a refletir sobre o que tudo isso significa e como isso se compara ao conjunto de sua carreira. Ele reconheceu que, embora todos os clubes que treinou tenham alto prestígio, há algo único em alcançar o sucesso no nível da seleção nacional.

    “Cada competição é diferente. Acho que a Copa do Mundo é diferente porque você defende a cultura do povo”, explicou Pochettino. “Em campo, você precisa tentar mostrar como é o seu país. Na identidade, [é] muito importante como você joga, como você vive e como você é... É representar seu país, é lutar pela sua bandeira... Acho que é muito, muito, muito maior, sabe, do que as coisas de um clube, é claro, do que quando você representa um clube.”

    Pochettino ressaltou que há algumas semelhanças, especialmente quando se treina um grande clube como alguns dos que ele já treinou no passado. Ele citou sua própria passagem como jogador da seleção argentina e como agora treinar a seleção dos EUA está trazendo uma sensação semelhante — apesar de insistir veementemente que é “200% argentino”.

    “Eu vivi essa experiência como jogador na Argentina, mas agora, como técnico, é uma sensação incrível”, disse ele.

    Nos 22 meses desde a chegada do argentino, ele tem enfatizado a resiliência diante de todos os desafios enfrentados por sua equipe. Ele se opõe ao conceito de “estrelas”, ressaltando a importância do coletivo. As lições aprendidas em torneios como a Copa Ouro do ano passado, quando a seleção dos EUA não contava com várias estrelas, parecem ter construído uma confiança interna dentro desse grupo.

    Muito se falou sobre os recursos mobilizados para trazer Pochettino para os Estados Unidos. Mas, em sua coletiva de imprensa inicial, ele prometeu uma equipe proativa, capaz de ditar o ritmo do jogo ao adversário. Com exceção de uma partida isolada contra a Turquia, na qual ele escalou um time bastante renovado, até agora os EUA têm cumprido essa promessa.



  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Nikola Vasilj

    É importante destacar que Vasilj demonstrou verdadeira resistência ao permanecer em campo após levar acidentalmente uma chuteira no rosto, enquanto Antonee Robinson buscava o primeiro gol da seleção dos EUA. O goleiro da Bósnia e Herzegovina passou no protocolo de concussão e jogou a partida inteira.

    É impossível saber se o golpe afetou seu desempenho, mas o que se seguiu foi uma atuação desastrosa tanto para o jogador quanto para o país. Vasilj poderia, e provavelmente deveria, ter defendido os dois gols dos americanos, e terminou a noite sem fazer nenhuma defesa. Ele pareceu instável durante toda a partida e provavelmente teria sofrido um terceiro gol se Folarin Balogun tivesse permanecido em posição válida aos 32 minutos.

    Considerando o que estava em jogo para a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, foi uma noite que o jogador de 30 anos vai querer esquecer rapidamente.