A Espanha chegou ao Stadion Poljud sabendo que um único ponto seria suficiente para garantir sua classificação para as fases eliminatórias, mas encontrou uma Croácia determinada a recuperar o orgulho após uma pesada derrota para a Inglaterra. La Roja, normalmente tão serena na posse de bola, acabou cometendo erros sob pressão, enquanto os donos da casa dominaram os duelos físicos no início, buscando explorar qualquer sinal de complacência nas fileiras espanholas.

Os anfitriões não precisaram esperar muito para que seu início agressivo rendesse frutos, abrindo o placar logo aos 17 minutos. Depois de Unai Simon fazer uma defesa de puro reflexo para impedir uma cabeçada à queima-roupa de Josip Stanisic, o goleiro espanhol foi acionado novamente para espalmar uma finalização potente de Igor Matanovic. No entanto, o rebote caiu perfeitamente para Ivan Perisic, que reagiu mais rápido para cabecear a bola para a rede e provocar comemorações selvagens nas arquibancadas.

A Espanha teve dificuldades para encontrar seu ritmo durante boa parte do primeiro tempo, já que o trio de meio-campo da Croácia, formado por Luka Modric, Mateo Kovacic e Kristijan Jakic, conseguiu congestionar com sucesso as zonas centrais. Até mesmo a visão criativa de Pedri foi limitada pela falta de espaço, forçando os visitantes a dependerem fortemente do brilho individual de Lamine Yamal e de suas arrancadas em sobreposição com Pubill pelo lado direito. Apesar de uma pressão tardia no primeiro tempo, quando Yamal acertou a rede pelo lado de fora após um passe sublime de Pedri, a Espanha foi para o intervalo em desvantagem, precisando de uma mudança tática significativa para virar o jogo a seu favor.