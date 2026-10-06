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A Espanha se recusa a ser parada! Dobradinha de Mikel Merino completa virada sobre a Croácia e garante vaga nas quartas de final
A Espanha resiste à pressão em Split
A Espanha chegou ao Stadion Poljud sabendo que um único ponto seria suficiente para garantir sua classificação para as fases eliminatórias, mas encontrou uma Croácia determinada a recuperar o orgulho após uma pesada derrota para a Inglaterra. La Roja, normalmente tão serena na posse de bola, acabou cometendo erros sob pressão, enquanto os donos da casa dominaram os duelos físicos no início, buscando explorar qualquer sinal de complacência nas fileiras espanholas.
Os anfitriões não precisaram esperar muito para que seu início agressivo rendesse frutos, abrindo o placar logo aos 17 minutos. Depois de Unai Simon fazer uma defesa de puro reflexo para impedir uma cabeçada à queima-roupa de Josip Stanisic, o goleiro espanhol foi acionado novamente para espalmar uma finalização potente de Igor Matanovic. No entanto, o rebote caiu perfeitamente para Ivan Perisic, que reagiu mais rápido para cabecear a bola para a rede e provocar comemorações selvagens nas arquibancadas.
A Espanha teve dificuldades para encontrar seu ritmo durante boa parte do primeiro tempo, já que o trio de meio-campo da Croácia, formado por Luka Modric, Mateo Kovacic e Kristijan Jakic, conseguiu congestionar com sucesso as zonas centrais. Até mesmo a visão criativa de Pedri foi limitada pela falta de espaço, forçando os visitantes a dependerem fortemente do brilho individual de Lamine Yamal e de suas arrancadas em sobreposição com Pubill pelo lado direito. Apesar de uma pressão tardia no primeiro tempo, quando Yamal acertou a rede pelo lado de fora após um passe sublime de Pedri, a Espanha foi para o intervalo em desvantagem, precisando de uma mudança tática significativa para virar o jogo a seu favor.
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Merino dá o impulso saindo do banco de reservas
Luis de la Fuente agiu de forma decisiva no intervalo, colocando Merino no lugar de Alex Baena para dar mais presença física e verticalidade ao meio-campo da Espanha. A substituição se mostrou um golpe de mestre, e a Espanha passou a ditar o ritmo e empurrar a Croácia para mais perto do próprio campo de defesa.
O gol de empate estava amadurecendo e, por fim, saiu. Josip Stanišić afastou a bola, mas Dani Olmo ficou com ela na entrada da área. Sem conseguir finalizar, o meio-campista do Barcelona rolou para Merino, que não desperdiçou e bateu com calma no fundo da rede, com a compostura de um centroavante experiente.
O empate mudou completamente o rumo da partida, com a Croácia mostrando sinais claros de cansaço após o enorme esforço físico na primeira hora de jogo. À medida que a Espanha aumentava a pressão, a partida ficou cada vez mais truncada, e a frustração dos anfitriões transbordou aos 79 minutos. Ivan Perisic, que já havia sido advertido no primeiro tempo por uma entrada dura em Pubill, recebeu o segundo cartão amarelo após derrubar Marc Cucurella.
São Mikel salva o dia de novo
Com um jogador a mais, a Espanha dominou os minutos finais, circulando a posse de bola o tempo todo e buscando o golpe decisivo. Unai Simon seguiu atento do outro lado, fazendo uma defesa vital para impedir Perisic pouco antes de seu cartão vermelho e, depois, saindo do gol para interceptar uma bola perigosa destinada a Gvardiol.
O cenário estava montado para outra intervenção tardia de Merino, que construiu a reputação de aparecer em momentos de alta pressão. À medida que o relógio se aproximava dos 90 minutos, ele produziu um momento de verdadeira qualidade, dominando a bola com perfeição dentro da área antes de soltar uma poderosa finalização de pé esquerdo no ângulo para completar a virada.
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Vaga nas quartas de final garantida para a Espanha
O resultado garante que a Espanha siga na liderança do Grupo A3 com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos, tornando os compromissos restantes de novembro oportunidades para De la Fuente lapidar ainda mais seu elenco antes das fases eliminatórias do próximo ano.
Este último triunfo reforça ainda mais o status da Espanha como a força mais formidável do futebol internacional, mostrando que a equipe pode vencer na base da pura garra com a mesma facilidade com que vence por superioridade tática. Para a Croácia, foi um desfecho amargo para uma noite que começou com tanta promessa, especialmente para Luka Modric, em uma de suas últimas aparições no cenário internacional.
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