A Espanha quebra o recorde histórico de invencibilidade no futebol internacional após derrotar a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026

A vitória na final da Copa do Mundo fez com que a La Roja superasse o recorde anterior da Itália de 37 jogos sem derrota, estabelecido entre 2018 e 2021. A sequência invicta da Espanha começou após uma derrota em um amistoso contra a Colômbia no início de 2024 e incluiu a conquista da Euro 2024, bem como o título da Copa do Mundo. Embora a Espanha tenha perdido a final da Liga das Nações para Portugal nos pênaltis durante essa sequência, as derrotas nos pênaltis são registradas como empates para fins de cálculo da sequência invicta.

A final também destacou a solidez defensiva da Espanha. O goleiro Unai Simon e seus companheiros mantiveram o sétimo jogo sem sofrer gols no torneio e se tornaram a primeira seleção a conquistar uma Copa do Mundo após sofrer apenas um gol durante toda a competição.