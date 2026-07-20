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A Espanha quebra o recorde histórico de invencibilidade no futebol internacional após derrotar a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026
A Espanha estabeleceu um novo recorde de invencibilidade
A vitória na final da Copa do Mundo fez com que a La Roja superasse o recorde anterior da Itália de 37 jogos sem derrota, estabelecido entre 2018 e 2021. A sequência invicta da Espanha começou após uma derrota em um amistoso contra a Colômbia no início de 2024 e incluiu a conquista da Euro 2024, bem como o título da Copa do Mundo. Embora a Espanha tenha perdido a final da Liga das Nações para Portugal nos pênaltis durante essa sequência, as derrotas nos pênaltis são registradas como empates para fins de cálculo da sequência invicta.
A final também destacou a solidez defensiva da Espanha. O goleiro Unai Simon e seus companheiros mantiveram o sétimo jogo sem sofrer gols no torneio e se tornaram a primeira seleção a conquistar uma Copa do Mundo após sofrer apenas um gol durante toda a competição.
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De la Fuente elogiou a disciplina da Espanha
Após a final, De la Fuente destacou a disciplina tática de sua equipe e a estratégia adotada para neutralizar o capitão da Argentina, Lionel Messi. “Conseguimos mantê-lo afastado com a posse de bola. Nos saímos muito bem mesmo, o trabalho da equipe foi sublime”, afirmou.
O técnico da Espanha também considerou que sua equipe mereceu a vitória após um torneio impressionante. “Tivemos uma ótima Copa do Mundo e aprendemos com cada partida. Fomos superiores na final; é uma pena não termos vencido antes, mas nunca é fácil disputar partidas como essa. Vencer com sacrifícios é sempre a melhor coisa.”
A abordagem coletiva da Espanha traz sucesso
O triunfo da Espanha coroou um período notável sob o comando de De la Fuente, que sempre priorizou o coletivo em detrimento das estrelas individuais. Embora jogadores como Lamine Yamal e Rodri tenham frequentemente atraído os holofotes, o técnico acredita que a disciplina e o comprometimento da equipe foram a chave para o sucesso. Ele reservou elogios especiais para seu elenco após erguer o troféu.
“Tenho jogadores maravilhosos, brilhantes, os melhores do mundo. Eles fazem as coisas parecerem mais fáceis e, além disso, sempre trabalham com a máxima dedicação”, acrescentou. “Tínhamos o melhor time, não a melhor seleção nacional; tivemos uma excelente preparação e estou muito orgulhoso dos meus jogadores.”
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A Espanha busca dar continuidade ao seu sucesso histórico
A Espanha detém agora tanto o título do Campeonato Europeu quanto o da Copa do Mundo, o que ressalta seu retorno ao topo do futebol internacional. Com uma mistura de líderes experientes e talentos emergentes, a equipe de De la Fuente buscará ampliar sua sequência recorde de invencibilidade e dar continuidade a um período que já trouxe sucesso contínuo.
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