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“A Espanha o aceitaria!” – Max Dowman pode entrar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, enquanto o ícone do Arsenal, Jack Wilshere, faz uma comparação com Lamine Yamal
A opinião especializada de Wilshere sobre Dowman
Wilshere acompanha de perto a evolução de Dowman desde que o jovem tinha apenas 13 anos, tendo sido seu treinador na academia do Arsenal. O impacto foi imediato, e o técnico de 34 anos lembra-se de ter ligado para o pai e admitido que o garoto poderia ter um talento superior ao seu. O técnico do Luton está convencido de que a robustez física e a maturidade técnica do ponta o diferenciam de praticamente qualquer outra promessa do país.
Wilshere disse em entrevista ao The Telegraph: “Lembro-me de ligar para meu pai e dizer: ‘Pai, você precisa vir ver esse garoto. Acho que ele é melhor do que eu’. Meu pai é muito parcial comigo. Ele acha que sou o melhor jogador. Na verdade, chega a um ponto em que às vezes discuto com ele. Não quero colocar pressão sobre ele [Dowman], mas já há tanta pressão assim mesmo.” Ele também observou que o gol de Dowman, que quebrou o recorde da Premier League, estava além do que ele próprio seria capaz aos 16 anos, afirmando: “Eu não marcaria aquele gol aos 16.”
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Comparação com Yamal em meio ao debate sobre a Copa do Mundo
Enquanto Thomas Tuchel pondera suas opções para o próximo torneio na América do Norte, Wilshere acredita que os Três Leões deveriam observar como a Espanha integrou Lamine Yamal na Euro 2024. Embora a Inglaterra costume tender a proteger os jogadores jovens, Wilshere argumenta que, se um jogador for bom o suficiente, a idade não deve ser um obstáculo para o futebol internacional de seleções adultas.
“A única coisa que eu diria é que a Espanha o levaria. É o que eu acho. Às vezes, na Inglaterra, temos essa tendência de promovê-los, mas depois protegê-los. Você fica preso nessa situação: ‘Se ele for, o que as pessoas vão dizer?’ Ele [Dowman] é definitivamente bom o suficiente. Mesmo que ele vá e não jogue muito. O que eu acho que ele consegue. Acho que ele é bom o suficiente. Ele vai chegar lá eventualmente. Entendo as pessoas que dizem: ‘Talvez não’. Mas também acho que Yamal foi com 16 anos [para a Euro 2024] e foi o melhor jogador do torneio”, disse Wilshere.
Opiniões divergentes sobre o processo acelerado
Apesar do entusiasmo de Wilshere, outras ex-estrelas da Inglaterra pediram cautela. Michael Owen, que ficou famoso por ter arrasado na Copa do Mundo de 1998 ainda adolescente, sugeriu que Dowman ainda não fez o suficiente para tirar o lugar de jogadores consagrados no elenco.
“Ele teria basicamente que começar praticamente todos os jogos daqui até o final da temporada e arrasar em tudo para que você possa justificar que ele passe à frente do que é provavelmente a parte mais forte da nossa equipe nas laterais do ataque”, disse Owen. Da mesma forma, o ex-astro do Arsenal Theo Walcott alertou sobre o desgaste emocional de tal mudança, dizendo: “Espero que ele não vá. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria as coisas. Ele precisa amadurecer no seu próprio ritmo, especialmente no lado emocional, porque ele é um jovem adulto.”
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A porta aberta de Tuchel
Embora Dowman permaneça com a seleção sub-19 durante a pausa internacional de março, Tuchel tem tomado o cuidado de não descartar a possibilidade de uma convocação para o verão. O técnico alemão acompanha de perto o progresso do jovem, reconhecendo a “ousadia” que os jogadores jovens podem trazer para o ambiente de um grande torneio.
“Sempre temos a chance de convocá-lo, talvez para a Copa do Mundo. O importante com jogadores jovens é manter o ritmo, manter o entusiasmo. Eles têm uma dose de destemor. Não há necessidade de convocá-lo agora e aumentar a pressão e todo o barulho que vem com isso, mas temos todas as opções”, disse Tuchel.