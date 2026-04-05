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Muhammad Zaki

Traduzido por

“A Espanha o aceitaria!” – Max Dowman pode entrar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, enquanto o ícone do Arsenal, Jack Wilshere, faz uma comparação com Lamine Yamal

M. Dowman
Inglaterra
Arsenal
Espanha
L. Yamal
Copa do Mundo
Premier League
Luton
League One

Jack Wilshere defendeu com veemência que Max Dowman, a sensação adolescente do Arsenal, seja convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026, insistindo que rivais como a Espanha não hesitariam em convocar um talento tão precoce. O ex-meio-campista dos Gunners, que agora treina o Luton Town, acredita que o jogador de 16 anos possui um nível de habilidade natural que supera até mesmo o que ele próprio demonstrava nos seus primeiros anos de destaque no Emirates.

  • A opinião especializada de Wilshere sobre Dowman

    Wilshere acompanha de perto a evolução de Dowman desde que o jovem tinha apenas 13 anos, tendo sido seu treinador na academia do Arsenal. O impacto foi imediato, e o técnico de 34 anos lembra-se de ter ligado para o pai e admitido que o garoto poderia ter um talento superior ao seu. O técnico do Luton está convencido de que a robustez física e a maturidade técnica do ponta o diferenciam de praticamente qualquer outra promessa do país.

    Wilshere disse em entrevista ao The Telegraph: “Lembro-me de ligar para meu pai e dizer: ‘Pai, você precisa vir ver esse garoto. Acho que ele é melhor do que eu’. Meu pai é muito parcial comigo. Ele acha que sou o melhor jogador. Na verdade, chega a um ponto em que às vezes discuto com ele. Não quero colocar pressão sobre ele [Dowman], mas já há tanta pressão assim mesmo.” Ele também observou que o gol de Dowman, que quebrou o recorde da Premier League, estava além do que ele próprio seria capaz aos 16 anos, afirmando: “Eu não marcaria aquele gol aos 16.”

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  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Comparação com Yamal em meio ao debate sobre a Copa do Mundo

    Enquanto Thomas Tuchel pondera suas opções para o próximo torneio na América do Norte, Wilshere acredita que os Três Leões deveriam observar como a Espanha integrou Lamine Yamal na Euro 2024. Embora a Inglaterra costume tender a proteger os jogadores jovens, Wilshere argumenta que, se um jogador for bom o suficiente, a idade não deve ser um obstáculo para o futebol internacional de seleções adultas.

    “A única coisa que eu diria é que a Espanha o levaria. É o que eu acho. Às vezes, na Inglaterra, temos essa tendência de promovê-los, mas depois protegê-los. Você fica preso nessa situação: ‘Se ele for, o que as pessoas vão dizer?’ Ele [Dowman] é definitivamente bom o suficiente. Mesmo que ele vá e não jogue muito. O que eu acho que ele consegue. Acho que ele é bom o suficiente. Ele vai chegar lá eventualmente. Entendo as pessoas que dizem: ‘Talvez não’. Mas também acho que Yamal foi com 16 anos [para a Euro 2024] e foi o melhor jogador do torneio”, disse Wilshere.

  • Opiniões divergentes sobre o processo acelerado

    Apesar do entusiasmo de Wilshere, outras ex-estrelas da Inglaterra pediram cautela. Michael Owen, que ficou famoso por ter arrasado na Copa do Mundo de 1998 ainda adolescente, sugeriu que Dowman ainda não fez o suficiente para tirar o lugar de jogadores consagrados no elenco.

    “Ele teria basicamente que começar praticamente todos os jogos daqui até o final da temporada e arrasar em tudo para que você possa justificar que ele passe à frente do que é provavelmente a parte mais forte da nossa equipe nas laterais do ataque”, disse Owen. Da mesma forma, o ex-astro do Arsenal Theo Walcott alertou sobre o desgaste emocional de tal mudança, dizendo: “Espero que ele não vá. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria as coisas. Ele precisa amadurecer no seu próprio ritmo, especialmente no lado emocional, porque ele é um jovem adulto.”

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    A porta aberta de Tuchel

    Embora Dowman permaneça com a seleção sub-19 durante a pausa internacional de março, Tuchel tem tomado o cuidado de não descartar a possibilidade de uma convocação para o verão. O técnico alemão acompanha de perto o progresso do jovem, reconhecendo a “ousadia” que os jogadores jovens podem trazer para o ambiente de um grande torneio.

    “Sempre temos a chance de convocá-lo, talvez para a Copa do Mundo. O importante com jogadores jovens é manter o ritmo, manter o entusiasmo. Eles têm uma dose de destemor. Não há necessidade de convocá-lo agora e aumentar a pressão e todo o barulho que vem com isso, mas temos todas as opções”, disse Tuchel.