“A Espanha o aceitaria!” – Max Dowman pode entrar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, enquanto o ícone do Arsenal, Jack Wilshere, faz uma comparação com Lamine Yamal

Wilshere acompanha de perto a evolução de Dowman desde que o jovem tinha apenas 13 anos, tendo sido seu treinador na academia do Arsenal. O impacto foi imediato, e o técnico de 34 anos lembra-se de ter ligado para o pai e admitido que o garoto poderia ter um talento superior ao seu. O técnico do Luton está convencido de que a robustez física e a maturidade técnica do ponta o diferenciam de praticamente qualquer outra promessa do país.

Wilshere disse em entrevista ao The Telegraph: “Lembro-me de ligar para meu pai e dizer: ‘Pai, você precisa vir ver esse garoto. Acho que ele é melhor do que eu’. Meu pai é muito parcial comigo. Ele acha que sou o melhor jogador. Na verdade, chega a um ponto em que às vezes discuto com ele. Não quero colocar pressão sobre ele [Dowman], mas já há tanta pressão assim mesmo.” Ele também observou que o gol de Dowman, que quebrou o recorde da Premier League, estava além do que ele próprio seria capaz aos 16 anos, afirmando: “Eu não marcaria aquele gol aos 16.”