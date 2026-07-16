A Espanha de De la Fuente e a Argentina de Scaloni mostram o caminho para a Itália: confiança total em Maldini e Leonardo, pois Pirlo pode fazer mais sentido do que Conte

A esperança é que este lungíssimo preâmbulo possa servir para convencer um pouco mais, mesmo que seja apenas alguém, de que a eventual decisão de Paolo Maldini e Leonardo de recomeçar com um perfil como o de Andrea Pirlo não deva ser vista com ceticismo absoluto e com aquela dose de polêmica que já é abundante nestes dias de debate sobre o tema.A Espanha e a Argentina nos ensinam que, muito mais do que o nome do técnico, o que importa são as ideias, os projetos que estão por trás e as pessoas que contribuem para tentar transformá-los em realidade e em feitos concretos. Se a Espanha é hoje uma referência mundial em como se constrói uma cultura futebolística a partir das bases, desde as atividades de base até chegar ao profissionalismo, a Argentina apostou mais em outro conceito de identidade, talvez mais cultural e familiar, alimentado pelo senso de devoção absoluta a uma divindade deste esporte como Messi.