Cabeça e coração, coração e cabeça. Ingredientes indispensáveis no futebol que a Espanha e a Argentina, as duas finalistas desta edição da Copa do Mundo, demonstraram possuir mais do que qualquer outra seleção. Na aula magistral de jogo coletivo exibida pela seleção de Luis de la Fuente contra a França, a “garra”, aquela determinação competitiva para se defender dos ataques cada vez mais desesperados de Mbappé e seus companheiros, não faltou quando foi necessária. Da mesma forma, o time de Lionel Scaloni, que fez da capacidade de sempre se reerguer, independentemente das circunstâncias, e de se rebelar contra a ideia de derrota seus principais pontos fortes, soube encontrar momentos de verdadeiro espetáculo ao protagonizar suas emocionantes viradas e vitórias no último segundo.
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A Espanha de De la Fuente e a Argentina de Scaloni mostram o caminho para a Itália: confiança total em Maldini e Leonardo, pois Pirlo pode fazer mais sentido do que Conte
OS EXEMPLOS DE DE LA FUENTE E SCALONI
A classe, inclusive a operária, no poder. E é curioso descobrir que, nos perfis dos dois técnicos que, no domingo, serão os protagonistas da final desta Copa do Mundo, há muito mais pontos em comum do que se possa imaginar. Aliás, foi o próprio Scaloni quem lembrou – na coletiva de imprensa após a partida contra a Inglaterra – de seu vínculo pessoal com De la Fuente, seu professor na época do curso na Espanha para se tornar técnico e com quem se reencontrou em outras ocasiões. Mas, acima de tudo, ele reencontrou nele aquela mesma maneira de saber liderar, de forma apreciada e confiável, um grupo de jogadores que, por causa do seu técnico, estão prontos a dar tudo de si, pois cada um deles encontrou nele um pai, um irmão mais velho, um companheiro e alguém que valoriza tudo – inclusive o aspecto futebolístico – em cada um deles.
DIVERSAS PROFISSÕES
Se esta Copa do Mundo foi a consagração da figura do técnico à moda antiga, foi ao mesmo tempo a confirmação de que os treinadores com um passado, mesmo que importante, no comando de clubes enfrentam muito mais dificuldades do que o previsto para se adaptarem a um trabalho que não pode ser cotidiano e que, por isso, não pode ser realizado seguindo regras que nunca se aplicarão à seleção nacional. O cuidado meticuloso com os detalhes táticos e a profusão de informações a serem transmitidas aos jogadores para torneios com duração de um mês nunca serão mais importantes do que a empatia, a capacidade e, portanto, a habilidade de interpretar os momentos — sejam eles de partidas ou mesmo simplesmente de um gesto ou de uma situação no centro de treinamento — em que um atleta, em vez de outro, ganha a oportunidade de demonstrar que é útil à causa.
A HISTÓRIA DA ITÁLIA ENSINA QUE...
Os Nagelsmann e os Tuchel, em certos aspectos; os de Boer, os Ancelotti e os Deschamps, em outros, fracassaram em todos os sentidos justamente porque não souberam ser isso. Pessoas dotadas de uma sensibilidade especial, capazes de perceber as nuances de caráter de seus craques e de considerá-los simplesmente como garotos, antes mesmo de vê-los como engrenagens de seus sofisticados sistemas de jogo. A própria história dos triunfos da nossa Seleção nos lembra como, de maneiras diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo e resultado, Bearzot, Lippi e Mancini entraram para a história porque confiaram, antes de tudo, nos homens, mais do que nos jogadores, e o fato de tratá-los como tal — como companheiros de aventuras esplêndidas — os conduziu, junto com eles, à vitória. Do grupo, de um sentimento coletivo, de uma ideia de estarmos todos juntos como parte de uma história. De amizade, de irmandade.
QUANTA PREVENÇÃO EM RELAÇÃO A PIRLO
A esperança é que este lungíssimo preâmbulo possa servir para convencer um pouco mais, mesmo que seja apenas alguém, de que a eventual decisão de Paolo Maldini e Leonardo de recomeçar com um perfil como o de Andrea Pirlo não deva ser vista com ceticismo absoluto e com aquela dose de polêmica que já é abundante nestes dias de debate sobre o tema.A Espanha e a Argentina nos ensinam que, muito mais do que o nome do técnico, o que importa são as ideias, os projetos que estão por trás e as pessoas que contribuem para tentar transformá-los em realidade e em feitos concretos. Se a Espanha é hoje uma referência mundial em como se constrói uma cultura futebolística a partir das bases, desde as atividades de base até chegar ao profissionalismo, a Argentina apostou mais em outro conceito de identidade, talvez mais cultural e familiar, alimentado pelo senso de devoção absoluta a uma divindade deste esporte como Messi.
REVOLUÇÃO SEM COMPROMISSOS
A Itália hoje não dispõe nem dos instrumentos nem da matéria-prima para se dedicar a um ou outro modelo de referência, mas, justamente por isso, tem o dever de tentar construir algo novo, algo diferente das hábitos arraigados que, nas últimas duas décadas, nos levaram a falhar três vezes na classificação para a Copa do Mundo e a perder completamente nossa identidade. Maldini, Leonardo, o novo presidente Malagò e toda a estrutura da federação são chamados a reconstruir tudo do zero, sem fazer concessões a ninguém, sem compromissos nem preconceitos. Dadas as condições em que nosso futebol se encontra há algum tempo, quem somos nós para afirmar com certeza que Pirlo está fadado ao fracasso e que Conte — que já passou pela Seleção, mas que, após dois anos, não se sentiu à vontade para abraçar um projeto de longo prazo — seja necessariamente a única e exclusiva solução para todos os nossos males?
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