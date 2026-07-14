A Espanha chega à final da Copa do Mundo e iguala a sequência de invencibilidade da Itália de Mancini: no domingo, pode estabelecer o recorde histórico

A classificação para a final deste Mundial é o maior feito até o momento de uma Espanha que havia iniciado seu recente ciclo de vitórias conquistando a edição de 2023 da Liga das Nações, que, um ano depois, conquistou o Campeonato Europeu e que, em 2025, havia chegado mais uma vez à final da Liga das Nações, superando a França na semifinal e sendo derrotada apenas pelo Portugal.