É uma campanha histórica a da Espanha do técnico Luis de la Fuente, que se classifica para a primeira final de uma Copa do Mundo sob seu comando e para a segunda na história do país. A vitória contundente por 2 a 0 sobre a França na primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 leva a “Furia Roja” ao 37º resultado positivo consecutivo, igualando a sequência alcançada pela Seleção Italiana sob o comando de Roberto Mancini, entre 2018 e 2021.
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A Espanha chega à final da Copa do Mundo e iguala a sequência de invencibilidade da Itália de Mancini: no domingo, pode estabelecer o recorde histórico
A UM PASSO DO RECORDE
A classificação para a final em Nova York, no domingo, 19 de julho, contra a Argentina ou a Inglaterra, oferece à Espanha a chance de se tornar a seleção com a maior sequência de invencibilidade de todos os tempos, ultrapassando justamente a Azzurri e relegando a Argentina ao terceiro lugar — país que, entre 2019 e 2022, havia chegado a 36 partidas sem derrota.
O CICLO VITORIOSO DA ESPANHA
A classificação para a final deste Mundial é o maior feito até o momento de uma Espanha que havia iniciado seu recente ciclo de vitórias conquistando a edição de 2023 da Liga das Nações, que, um ano depois, conquistou o Campeonato Europeu e que, em 2025, havia chegado mais uma vez à final da Liga das Nações, superando a França na semifinal e sendo derrotada apenas pelo Portugal.
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