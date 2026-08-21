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“A escolha certa!” - joia do Real Madrid, Franco Mastantuono, revela por que recusou várias ofertas para se juntar à Fiorentina por empréstimo
Projeto acima do prestígio para joia argentina
Mastantuono insistiu que a visão de longo prazo apresentada pela Fiorentina foi o principal motivo para ele escolher o Stadio Artemio Franchi em vez de outros pretendentes de destaque. O meia de 19 anos, que segue como uma das promessas mais bem avaliadas do futebol mundial, oficialmente concluiu, no início deste mês, uma transferência por empréstimo de uma temporada vinda do Bernabeu. O acordo é um empréstimo simples, sem opção nem obrigação de compra, garantindo que o Real Madrid mantenha o controle de seu futuro de longo prazo.
Falando em sua coletiva de apresentação, Mastantuono expressou sua satisfação com a mudança. "Estou muito feliz por estar na Fiorentina, que me apresentou um projeto realmente interessante. Foi a escolha certa para a minha carreira, e estou feliz por tê-la feito", disse a repórteres.
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Recusando Benfica e retorno ao River Plate
A disputa pela contratação de Mastantuono foi acirrada, com vários clubes, incluindo o gigante português Benfica, tentando levar o jovem por empréstimo. O Real Madrid teria considerado enviá-lo de volta ao seu ex-clube, o River Plate, para que continuasse seu desenvolvimento em um ambiente familiar. No entanto, o clube acabou decidindo que uma passagem pela Europa era preferível.
"Tive uma conversa muito cordial com o Real e decidi deixar Madri, depois recebi muitas ofertas, mas o projeto da Fiorentina me agradou mais do que qualquer outro, e tomei minha decisão uma semana antes do anúncio", explicou o jovem. "Adoraria escrever meu nome na história deste clube."
Escapando do congestionamento no Bernabéu
A transferência de Mastantuono acontece após uma temporada de estreia na Espanha em que seus minutos foram limitados pela forte concorrência interna. Apesar de seu enorme potencial e da taxa de € 45 milhões paga ao River Plate, ele ficou atrás de nomes como Brahim Diaz e Arda Guler na ordem de preferência na última temporada.
O Real Madrid acredita que uma temporada como titular regular em Florença será mais benéfica para seu desenvolvimento do que um papel de rotação na Espanha. A decisão de se transferir também foi influenciada por sua situação internacional; após ficar fora da seleção da Argentina para a Copa do Mundo neste verão, a necessidade de ter futebol consistente no time principal se tornou inegável.
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Pedigree recordista chega a Florença
Os torcedores da Fiorentina têm todos os motivos para estar empolgados com a nova contratação, diante dos feitos históricos de Mastantuono em tão pouca idade. Atualmente, ele detém o posto de jogador mais jovem da história a representar a seleção principal da Argentina, tendo estreado sob o comando de Lionel Scaloni com apenas 17 anos e 296 dias.
O clube italiano confirmou a chegada com um comunicado oficial em seu site, observando que Mastantuono já soma quatro partidas pela Argentina. Com três gols durante sua temporada de estreia em Madri, incluindo experiência na Champions League, o adolescente traz um nível de rodagem na elite raramente visto em contratações por empréstimo. Agora, o foco passa a ser se ele conseguirá transformar esse potencial em atuações consistentes no ambiente tático da Serie A.
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