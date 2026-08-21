Mastantuono insistiu que a visão de longo prazo apresentada pela Fiorentina foi o principal motivo para ele escolher o Stadio Artemio Franchi em vez de outros pretendentes de destaque. O meia de 19 anos, que segue como uma das promessas mais bem avaliadas do futebol mundial, oficialmente concluiu, no início deste mês, uma transferência por empréstimo de uma temporada vinda do Bernabeu. O acordo é um empréstimo simples, sem opção nem obrigação de compra, garantindo que o Real Madrid mantenha o controle de seu futuro de longo prazo.

Falando em sua coletiva de apresentação, Mastantuono expressou sua satisfação com a mudança. "Estou muito feliz por estar na Fiorentina, que me apresentou um projeto realmente interessante. Foi a escolha certa para a minha carreira, e estou feliz por tê-la feito", disse a repórteres.



