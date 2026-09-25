Ele foi lançado por Gian Piero Gasperini, mas está alcançando a maturidade com Pippo Inzaghi: Dominic Vavassori, talento ítalo-brasileiro nascido em 2005, começou muito bem sua primeira temporada na Serie B, com a camisa do Palermo líder. Apesar da forte concorrência, com atacantes do calibre de Pohjanpalo e Gabrielloni, o jogador de 20 anos está se impondo no Palermo: já autor de três gols neste início de temporada, assumiu a camisa de titular, a número 9, e está fazendo por merecê-la com sobras.
A escola da Atalanta, a maturidade com Inzaghi e o dilema Brasil: Vavassori é o futuro da Itália?
O triplo passaporte e a escola Atalanta
Tripla cidadania, italiana, brasileira, por conta das origens do pai Luciano, nascido no Brasil e adotado por uma família de Bérgamo, e polonesa, pelas origens da mãe, ele pode escolher entre três seleções: do meio para a frente, Vavassori sabe jogar em qualquer lugar. Graças à grande técnica e à escolha do tempo de infiltração, além do fato de que, quando parte para cima do marcador, passa por ele nove vezes em cada dez. A Atalanta desfrutou de seu talento genial, já que ele também foi acionado várias vezes por Gasperini na Serie A, afirmando-se com a camisa do Under 23 na Serie C, com a qual chegou aos dois dígitos e se classificou para os playoffs de promoção.
A Tritium e a geração de 2005
Quatorze gols há dois anos, oito no ano passado, para o jovem atacante, um segundo atacante de criatividade, que também pela Itália teve a satisfação de marcar seu primeiro gol, com a camisa da Itália Sub-20, antes de estrear pela Sub-21: formado na Tritium, equipe de Trezzo d'Adda, é um predestinado que em breve chegará à Serie A, talvez já no ano que vem com a camisa dos sicilianos. Nascido em Bérgamo, de origens cariocas, deve muito ao pai, treinador da Buraghese, na qual cresceu, antes de chegar a Trezzo e depois à Inter, com a impressionante geração de 2005. Foi decisiva a dobradinha marcada justamente em um amistoso vencido em Zingonia, contra os jogadores da mesma idade da Atalanta.
AS ORIGENS
Desde sempre, em Bérgamo se privilegia a técnica, em relação a uma força física que, no caso de Vavassori, certamente não é excelente, mas não o prejudicou: da criança considerada frágil demais ao homem que faz Palermo sonhar. Dominic, porém, não perdeu a humildade: muitas vezes pode ser encontrado em Ornago, sua cidade natal, onde, por ocasião da festa anual, dá uma mão aos conterrâneos, como todos os nascidos em 2005 da Buraghese, muito ligados ao território, ou torcendo pela irmã Isabel, que, depois de ter começado como bailarina, agora também joga futebol e é capitã do Atalanta feminino sub-14.
É o futuro da Itália?
Agora também Roberto Mancini o observa com atenção especial e, nas próximas oportunidades, ele pode voltar a figurar entre os convocados da seleção principal, como outros jovens da Itália Sub-21 observados pelo técnico, mas no momento chamados pela Sub-21 de Silvio Baldini: Francesco Camarda, Alphadjo Cissè, Luca Koleosho e Antonio Raimondo. Brotos a serem cultivados para dar um futuro à altura a uma seleção que, nos últimos anos, quase nunca esteve à altura.
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