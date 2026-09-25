Tripla cidadania, italiana, brasileira, por conta das origens do pai Luciano, nascido no Brasil e adotado por uma família de Bérgamo, e polonesa, pelas origens da mãe, ele pode escolher entre três seleções: do meio para a frente, Vavassori sabe jogar em qualquer lugar. Graças à grande técnica e à escolha do tempo de infiltração, além do fato de que, quando parte para cima do marcador, passa por ele nove vezes em cada dez. A Atalanta desfrutou de seu talento genial, já que ele também foi acionado várias vezes por Gasperini na Serie A, afirmando-se com a camisa do Under 23 na Serie C, com a qual chegou aos dois dígitos e se classificou para os playoffs de promoção.







