“A escalação está errada!” – Ex-jogador da seleção inglesa critica duramente o “arrogante” Thomas Tuchel após atuação “preocupante” na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo

Butt disse que a determinação de Tuchel em seguir seus próprios métodos é tanto um ponto forte quanto uma possível fraqueza. Embora reconheça que as vitórias silenciariam as críticas, ele questionou a recusa do técnico em levar em conta opiniões externas.

“Ele faz o que quer, no sentido de que não se importa com a mídia nem com os torcedores. Ele é simplesmente teimoso à sua maneira”, explicou Butt. “Se eles ganharem assim, ninguém vai se importar. Ele seria nomeado cavaleiro, seria considerado um deus. No entanto, isso é um pouco preocupante.

“Mas ele simplesmente parece o tipo de técnico teimoso e, de certa forma, arrogante, que faz exatamente o que quer. Isso também é algo positivo; não é algo ruim para um técnico. Ele tem um plano e está seguindo-o à risca, e não se importa com o barulho ao seu redor.”

Ele também criticou a escolha do elenco da Inglaterra, insistindo que Tuchel deixou de fora jogadores capazes de virar partidas acirradas.

“Não me importa o que digam, a convocação está errada”, acrescentou. “No fundo, ele nunca vai admitir, mas sabe que deveria ter convocado Trent Alexander-Arnold, com 100% de certeza. Ele vai saber que, faltando 15 minutos para o fim, com o placar em 0 a 0, vai ter olhado para o banco e desejado ter um Phil Foden ou um Cole Palmer lá. Se ele não vencer, vai ser duramente criticado, muito mesmo. Eu simplesmente não entendo muitas das decisões dele. Está tudo um pouco confuso.”