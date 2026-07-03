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“A escalação está errada!” – Ex-jogador da seleção inglesa critica duramente o “arrogante” Thomas Tuchel após atuação “preocupante” na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo
Butt questiona as decisões de Tuchel após a vitória sobre a Inglaterra
Butt fez uma forte crítica a Tuchel após a vitória sem brilho da Inglaterra por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, levantando preocupações tanto sobre a abordagem tática do técnico quanto sobre a escolha do elenco. Em entrevista exclusiva à Paddy Power, o ex-meio-campista da Inglaterra argumentou que Tuchel deixou de lado jogadores criativos fundamentais e montou um elenco desequilibrado de 26 jogadores. Butt acredita que essas decisões podem se tornar um grande problema se a Inglaterra enfrentar dificuldades nas fases finais da Copa do Mundo.
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Ex-meio-campista da Inglaterra explica suas preocupações
Butt disse que a determinação de Tuchel em seguir seus próprios métodos é tanto um ponto forte quanto uma possível fraqueza. Embora reconheça que as vitórias silenciariam as críticas, ele questionou a recusa do técnico em levar em conta opiniões externas.
“Ele faz o que quer, no sentido de que não se importa com a mídia nem com os torcedores. Ele é simplesmente teimoso à sua maneira”, explicou Butt. “Se eles ganharem assim, ninguém vai se importar. Ele seria nomeado cavaleiro, seria considerado um deus. No entanto, isso é um pouco preocupante.
“Mas ele simplesmente parece o tipo de técnico teimoso e, de certa forma, arrogante, que faz exatamente o que quer. Isso também é algo positivo; não é algo ruim para um técnico. Ele tem um plano e está seguindo-o à risca, e não se importa com o barulho ao seu redor.”
Ele também criticou a escolha do elenco da Inglaterra, insistindo que Tuchel deixou de fora jogadores capazes de virar partidas acirradas.
“Não me importa o que digam, a convocação está errada”, acrescentou. “No fundo, ele nunca vai admitir, mas sabe que deveria ter convocado Trent Alexander-Arnold, com 100% de certeza. Ele vai saber que, faltando 15 minutos para o fim, com o placar em 0 a 0, vai ter olhado para o banco e desejado ter um Phil Foden ou um Cole Palmer lá. Se ele não vencer, vai ser duramente criticado, muito mesmo. Eu simplesmente não entendo muitas das decisões dele. Está tudo um pouco confuso.”
As escolhas para o meio-campo também estão sendo criticadas
Butt também ficou perplexo com a forma como Tuchel lidou com Kobbie Mainoo, questionando por que o jovem jogador do United mal tem entrado em campo. Ele argumentou que escalar Jordan Henderson em vez de Mainoo refletia uma falta de confiança na defesa da Inglaterra e limitava a ambição ofensiva da equipe.
“O que eu mais não entendo é por que ele não está colocando Kobbie Mainoo em campo de jeito nenhum”, disse Butt. “Eu simplesmente não entendo. Ele nem mesmo está dando três minutos a ele. Colocou Jordan Henderson antes dele — há algo fundamentalmente errado nisso.
“É evidente que Tuchel não confia em sua zaga, é por isso que está jogando com dois jogadores tão recuados assim. É uma loucura contra uma seleção como o Congo. Acho que é aí que Kobbie Mainoo deveria entrar em campo. Contra algumas dessas seleções — Gana, Panamá, Congo — ele já deveria ter entrado.”
Butt também questionou a dupla de meio-campo formada por Declan Rice e Elliot Anderson, sugerindo que falta criatividade. Ele afirmou que Rice não estava em plena forma e criticou Anderson por jogar de forma muito cautelosa e não conseguir avançar com a bola de maneira eficaz.
Ele acrescentou: “Thomas Tuchel colocou nosso melhor meio-campista, provavelmente um dos melhores da Europa na última temporada, na lateral-direita porque esse é um problema gritante. Independentemente disso, Declan Rice está definitivamente lesionado. Não há como ele estar em plena forma, então não entendo por que ele simplesmente não o tirou de campo, não o poupou — ele tem jogos mais importantes pela frente.
“Elliot Anderson não tem jogado tão bem e não foi bem contra a República Democrática do Congo. Ele tem vacilado um pouco, está recuando demais, está recebendo a bola na área errada, não é progressivo o suficiente e não consegue romper as linhas com frequência.”
- AFP
A pressão sobre Tuchel aumenta
A Inglaterra continua na Copa do Mundo, mas os holofotes continuarão voltados para a escalação que Tuchel escolherá para a próxima fase. Os Três Leões enfrentam o México nas oitavas de final, na Cidade do México, na segunda-feira.
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