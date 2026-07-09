A era do “garoto de ouro” de Christian Pulisic chegou ao fim - agora começa a batalha para definir seu legado na Seleção dos EUA

Havia uma certa inevitabilidade naquele momento em que Christian Pulisic saiu mancando do campo. Naquele instante, o jogo estava definitivamente acabado. A Bélgica vencia por 3 a 1 e, após um breve período de recuperação, a Seleção Masculina dos EUA realmente não tinha mais como se recuperar. Sua eliminação da Copa do Mundo estava praticamente confirmada.

Mas essa não foi a única coisa inevitável. No momento em que Pulisic se sentou no banco, com a cabeça entre as mãos e claramente tomado por angústia física e mental, o maior astro da Seleção Masculina dos EUA viu seu legado mudar. As coisas nunca mais seriam as mesmas para Pulisic, e as conversas nunca mais seriam como antes. Durante anos, toda a narrativa em torno de Pulisic girou em torno da esperança. No momento em que ele saiu mancando do campo, o fim dessa conversa em particular foi, mais uma vez, inevitável.

Nas horas seguintes à derrota da seleção dos EUA para a Bélgica, Pulisic arcaram com o peso da frustração. Ele é fraco, diziam os comentaristas, tanto mental quanto fisicamente. Outros falavam da decepção com suas atuações e sua reação a elas. E então surgiram as vozes que nunca haviam se pronunciado sobre Pulisic antes, mas que agora se sentiam à vontade para julgar toda a sua carreira, baseando-se exclusivamente em uma noite péssima, péssima, péssima.

A dura verdade é que, no grande esquema das coisas, quase não importa se eles estão certos. A percepção é a realidade, e a de Pulisic mudou drasticamente. Ele não é mais apenas o símbolo de esperança, o rosto de uma nova era ou o LeBron James do futebol. Agora, ele está sujeito a um nível de crítica e escrutínio que nunca enfrentou antes. Justo ou não, muitos de fora agora o veem sob uma luz muito mais severa: como uma decepção.

Com razão ou sem ela, essa próxima fase de sua carreira será definida pela maneira como ele reagir a essas novas percepções e como lidar com a transição de “garoto de ouro” da Seleção dos EUA para algo muito mais complexo. Pulisic sempre foi um jogador difícil de definir completamente; portanto, de maneira bastante adequada, as discussões sobre seu lugar no esporte agora são igualmente complexas.

Isso exige nuances que, em geral, essas discussões não têm apresentado. É um momento emocional tanto para Pulisic quanto para todos que o acompanham, e essas emoções tomaram conta nos dias que se seguiram à eliminação da Seleção dos EUA da Copa do Mundo.