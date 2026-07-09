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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

A era do “garoto de ouro” de Christian Pulisic chegou ao fim - agora começa a batalha para definir seu legado na Seleção dos EUA

Análises
Estados Unidos da América
C. Pulisic
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica
Copa do Mundo

Todo mundo está em cima do ponta esta semana e, depois de tantos anos de emoção, sua reputação está agora, no mínimo, em discussão

Havia uma certa inevitabilidade naquele momento em que Christian Pulisic saiu mancando do campo. Naquele instante, o jogo estava definitivamente acabado. A Bélgica vencia por 3 a 1 e, após um breve período de recuperação, a Seleção Masculina dos EUA realmente não tinha mais como se recuperar. Sua eliminação da Copa do Mundo estava praticamente confirmada.

Mas essa não foi a única coisa inevitável. No momento em que Pulisic se sentou no banco, com a cabeça entre as mãos e claramente tomado por angústia física e mental, o maior astro da Seleção Masculina dos EUA viu seu legado mudar. As coisas nunca mais seriam as mesmas para Pulisic, e as conversas nunca mais seriam como antes. Durante anos, toda a narrativa em torno de Pulisic girou em torno da esperança. No momento em que ele saiu mancando do campo, o fim dessa conversa em particular foi, mais uma vez, inevitável.

Nas horas seguintes à derrota da seleção dos EUA para a Bélgica, Pulisic arcaram com o peso da frustração. Ele é fraco, diziam os comentaristas, tanto mental quanto fisicamente. Outros falavam da decepção com suas atuações e sua reação a elas. E então surgiram as vozes que nunca haviam se pronunciado sobre Pulisic antes, mas que agora se sentiam à vontade para julgar toda a sua carreira, baseando-se exclusivamente em uma noite péssima, péssima, péssima.

A dura verdade é que, no grande esquema das coisas, quase não importa se eles estão certos. A percepção é a realidade, e a de Pulisic mudou drasticamente. Ele não é mais apenas o símbolo de esperança, o rosto de uma nova era ou o LeBron James do futebol. Agora, ele está sujeito a um nível de crítica e escrutínio que nunca enfrentou antes. Justo ou não, muitos de fora agora o veem sob uma luz muito mais severa: como uma decepção.

Com razão ou sem ela, essa próxima fase de sua carreira será definida pela maneira como ele reagir a essas novas percepções e como lidar com a transição de “garoto de ouro” da Seleção dos EUA para algo muito mais complexo. Pulisic sempre foi um jogador difícil de definir completamente; portanto, de maneira bastante adequada, as discussões sobre seu lugar no esporte agora são igualmente complexas.

Isso exige nuances que, em geral, essas discussões não têm apresentado. É um momento emocional tanto para Pulisic quanto para todos que o acompanham, e essas emoções tomaram conta nos dias que se seguiram à eliminação da Seleção dos EUA da Copa do Mundo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma Copa do Mundo decepcionante

    O desempenho de Pulisic na Copa do Mundo foi uma decepção. Não é preciso um comentarista ou jornalista para dizer isso, pois o próprio jogador já admitiu.

    “É decepcionante”, disse ele após a partida. “Não tive exatamente os momentos que esperava para ajudar a equipe a realmente avançar e superar essa próxima etapa de derrotar um time realmente bom, então estou decepcionado comigo mesmo, é claro, mas vou tentar manter uma atitude positiva.”

    “Queremos ser capazes de competir com alguns dos melhores do mundo”, acrescentou ele, “e ainda temos que dar mais um passo adiante, mas estamos perto.”

    O verão começou bem. Depois de passar por uma fase de seca de gols desde o início de 2026, Pulisic marcou contra o Senegal antes do torneio para ganhar impulso. Em seguida, nos 45 minutos contra o Paraguai na estreia da Copa do Mundo, Pulisic foi fantástico, dando uma assistência para um gol e desempenhando um papel crucial em outro.

    Então veio a lesão. Depois de levar uma pancada na panturrilha, que já estava lesionada, Pulisic foi forçado a sair no intervalo daquela partida contra o Paraguai. Depois de perder a vitória sobre a Austrália, ele fez uma breve participação contra a Turquia na última partida da fase de grupos. Ele jogou os 90 minutos contra a Bósnia e Herzegovina, passando grande parte do segundo tempo isolado no ataque depois que a seleção dos EUA ficou com 10 jogadores em campo.

    Ele entrou em campo contra a Bélgica sem nenhum gol na Copa do Mundo deste verão e com apenas uma assistência. Naquela partida, porém, teve uma de suas piores atuações. Pulisic perdeu a bola 11 vezes — o maior número entre todos em campo. Por mais que tentasse fazer algo acontecer, nada parecia dar certo.

    E então, finalmente, quando tudo desmoronava ao seu redor, Pulisic foi forçado a sair de campo devido a uma lesão. Os comentaristas nas redes sociais o criticaram duramente por aparentemente ter abandonado sua equipe e, apesar de isso não se basear na realidade dos fatos, essa narrativa vai perdurar.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O debate sobre lesões

    Não faltaram vozes criticando Pulisic por sua desistência devido à lesão. Parte dessas críticas se concentrou em seu histórico. Ao sair de campo contra a Bélgica, Pulisic foi forçado a abandonar três das sete partidas da Copa do Mundo que disputou, além de ter perdido outra devido a uma dessas lesões.

    Parte do debate, porém, girou em torno da mentalidade. Foi aí que o ex-astro da seleção americana Landon Donovan entrou na discussão.

    “Há relatos de que ele pediu para ser substituído. Não posso confirmar isso, então não sei se é verdade”, disse Donovan ao lado de Tim Howard no podcastUnfiltered Soccer. “Mas a realidade é que ele saiu de uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo em casa com a perna ainda intacta. Estou dizendo isso para você, Tim, e você sabe disso porque jogou comigo: teria que me arrastar para fora de campo, e eu teria dado um soco na cara do médico e dito: ‘Você não vai me tirar de campo, aplique o que for preciso em mim, e eu vou ficar em campo’.”

    Donovan acrescentou: “Não consegui acreditar que ele não continuou na partida. Mas, de novo, se acordarmos amanhã e ele tiver quebrado a perna... tudo bem, não há problema algum.”

    Pulisic não quebrou a perna, mas, no fim das contas, a lesão foi grave. Na quinta-feira, a Federação Americana de Futebol confirmou que o ponta havia sofrido uma microfratura e uma contusão óssea na tíbia e na fíbula. Pulisic foi visto usando muletas na quinta-feira e teria ficado fora do restante da Copa do Mundo caso os EUA tivessem avançado na competição.

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    O comentário “rest”

    Mesmo assim, grande parte das críticas não se concentrou necessariamente na lesão em si, mas sim na forma como Pulisic lidou com ela. Após a partida, Pulisic foi citado dizendo que agora tinha “tempo para descansar”, o que despertou a ira tanto das redes sociais quanto de ex-jogadores.

    “Você descansa quando sua carreira de jogador acabar”, escreveu a ex-estrela da seleção feminina dos EUA, Carli Lloyd, no X. “Ponto final.”

    Na prática, embora a mensagem de Pulisic tivesse mérito, do ponto de vista das relações públicas, não era o momento certo para dizê-la. As emoções estavam à flor da pele e havia um sentimento de frustração com a forma como a seleção masculina dos EUA foi eliminada da Copa do Mundo. Para os torcedores que viviam essa emoção, ouvir o astro do time dizer que estava pronto para descansar foi como levar um soco no estômago.

    O trecho também foi, de certa forma, tirado do contexto. Pulisic também estava emocionado após a partida, principalmente por causa de sua lesão.

    “Foi péssimo”, disse ele aos repórteres. “Este torneio, com uma lesão antes e agora outra, sim, foi péssimo. Foi duro. Foi difícil para mim lidar com isso.”

    O fato de já ter havido controvérsias anteriores, porém, não ajuda a causa de Pulisic. Depois de ficar de fora da Copa Ouro do verão passado para descansar para esta Copa do Mundo, Pulisic não teve um bom desempenho. Para piorar a situação, o descanso pouco ajudou Pulisic fisicamente, já que ele ficou fora de quatro das cinco partidas da seleção devido a problemas com lesões.

    No fim das contas, praticamente tudo saiu pela culatra para Pulisic, que agora precisa lidar com as mudanças na narrativa em torno dele.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Discussões sobre personalidade

    Um aspecto do debate sobre Pulisic que sempre se manteve válido é que ele não tem uma personalidade à altura de seu talento. Embora sua presença seja marcante em campo, fora dele não é assim. Como pessoa, Pulisic é calado e tímido. Ele não busca atenção e, na verdade, não gosta muito disso. Ele adora o lado competitivo do futebol profissional e faz tudo o que pode para tolerar a fama que vem junto com isso.

    Quando esse é o seu tipo de personalidade, nem sempre se recebe o benefício da dúvida. Em momentos difíceis, o silêncio pode ser visto como indiferença. Após uma derrota, a timidez passa por apatia. Em momentos ruins, o mundo quer ver um jogador demonstrar raiva e fúria, e Pulisic nunca faz isso de verdade. Em vez disso, ele faz o que sempre faz: mantém-se reservado.

    Isso é uma falha? Não, é um traço de personalidade, mas não é assim que o mundo vê a coisa. Pulisic, aliás, não é o primeiro jogador a receber essas críticas. Durante anos, Lionel Messi ouviu críticas semelhantes dos argentinos por sua incapacidade de corresponder às expectativas deles, e embora Pulisic certamente não seja nenhum Messi — como ficou provado neste verão —, ele tem um comportamento público semelhante.

    Mais uma vez, porém, a realidade é que ter esse comportamento o expõe a críticas, principalmente por parte da velha guarda de lendas da Seleção dos EUA, que eram barulhentas quando jogadoras e são ainda mais barulhentas agora como comentaristas.

    “Esta é uma oportunidade de ajudar e mudar sua vida para sempre”, disse Donovan. “Um dos maiores problemas é que converso com pessoas da Federação de Futebol dos EUA, converso com seus patrocinadores, converso com seus companheiros de equipe, converso com a comissão técnica e os treinadores, e as pessoas estão cansadas da maneira como as coisas são conduzidas em torno dele.”

    Donovan deixou claro, então, que, na sua opinião, a questão vai além do próprio Pulisic e se estende ao círculo ao seu redor.

    “E não é necessariamente ele, mas sim seus agentes, sua família, seus bajuladores, as pessoas que estão influenciando [ele]”, disse ele. “As pessoas estão de saco cheio disso. Eles tratam mal as pessoas. Fazem as coisas de maneira inadequada. É sempre um ‘não’ sempre que você quer perguntar: ‘Podemos fazer uma entrevista?’ É sempre um: ‘Não, você não pode chegar perto dele.’ Ele nem diz ‘oi’ para os comentaristas que cobrem todos os jogos o tempo todo quando eles passam por ele. Todos os outros caras vêm até a gente, apertam a mão e dizem: ‘Olá’.

    “Há simplesmente essa sensação de que não dá para chegar perto dele. E, na verdade, não acho que a culpa seja dele. Acho que vem das pessoas ao redor dele. Elas precisam parar com isso, e ele precisa ser corajoso, conversar com elas e dizer: ‘Olhem, pessoal, isso não está me ajudando’.”

    Tudo está sujeito a críticas agora, e essa é a realidade com a qual Pulisic e aqueles ao seu redor terão que lidar daqui em diante.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A próxima fase

    Desde sua chegada, há uma década, Pulisic tem sido o garoto-propaganda do futebol americano. É seguro afirmar que, após esta Copa do Mundo, isso não é mais o caso. A mídia nacional, e não apenas a especializada em futebol, o criticou duramente durante esta Copa do Mundo, e ele não está mais recebendo o benefício da dúvida.

    Nada ficou fora dos limites. Seu desempenho foi criticado de forma justa. Seu caráter também foi alvo de ataques. Embora isso possa ou não ser justo, essa não é a parte que importa; o que importa é que isso está acontecendo. Durante anos, Pulisic estava a caminho de se tornar o maior jogador que a Seleção Masculina dos EUA já viu; agora, a narrativa é de que ele decepcionou. É uma mudança chocante para alguém que, por 10 anos, foi ao mesmo tempo inspirador e inspirado.

    A realidade é que a história de Pulisic não pode ser escrita neste momento. Com apenas 27 anos, ainda há capítulos a serem escritos. Este provavelmente será o pior, é claro, e pode acabar sendo o capítulo decisivo. Só Pulisic pode garantir que não seja assim. Só ele pode mudar a narrativa.

    Como ele fará isso? É, obviamente, complicado. Ele voltará a Milão após esse período de descanso e buscará continuar sua trajetória pioneira pela Europa. A seleção dos EUA voltará à ação em setembro, enquanto se prepara para o que vier a seguir. O que acontece com o futebol é que ele continua, mesmo após eliminações decepcionantes na Copa do Mundo.

    É por isso que o desfecho final de Pulisic não é inevitável. Parece mais sombrio do que antes, sim, e com razão. Vai ser difícil se recuperar disso. Vai ser muito, muito difícil reconquistar o público que se voltou tão fortemente contra ele nesta semana. Esta Copa do Mundo será uma mancha em seu legado, e isso não vai desaparecer, mas tudo o que Pulisic pode fazer é continuar a construir esse legado, se reerguendo e conquistando a todos novamente da maneira que puder.

    “Eu quero estar nessa posição, então não trocaria isso por nada neste mundo”, disse ele aoGOAL antes da Copa do Mundo. “É um privilégio, sinceramente, estar aqui. Estou tentando viver este momento e dar o meu melhor. Espero que as pessoas percebam isso.”

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