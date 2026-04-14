Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
“A equipe que nunca desiste” – Álvaro Arbeloa afirma que o Real Madrid precisa reverter a desvantagem frente ao Bayern de Munique devido à história da Liga dos Campeões

Álvaro Arbeloa lançou um apelo desafiador antes do confronto decisivo do Real Madrid contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. Apesar de estar em desvantagem após a primeira partida no Bernabéu e de enfrentar dificuldades no campeonato nacional, o técnico do Real Madrid insiste que o clube, 15 vezes campeão da competição, possui um DNA único que se destaca sob pressão, tornando a virada na Alemanha uma certeza absoluta.

  • O Real Madrid busca reverter a desvantagem contra o Bayern

    O Real Madrid enfrenta um desafio decisivo após a derrota por 2 a 1 para o Bayern na primeira partida. Os gols de Luis Díaz e Harry Kane inicialmente surpreenderam os anfitriões no Bernabéu na semana passada, antes de Kylian Mbappé diminuir a diferença. Apesar do desequilíbrio no placar, o técnico Arbeloa chegou à sala de imprensa com uma mensagem clara.

    Arbeloa afirmou: “Somos o Real Madrid e acreditamos que vamos vencer. A equipe precisa melhorar muitas coisas para criar mais chances. A razão pela qual temos que passar de fase, antes de tudo, é porque somos o Real Madrid. Somos a equipe que nunca desiste e a que conquistou 15 Copas da Europa.”

    • Publicidade
    Ajustes táticos em meio aos desafios europeus

    O gigante espanhol terá de enfrentar esta decisiva partida de volta sem Aurélien Tchouameni, que recebeu um cartão amarelo que resultou em suspensão durante o primeiro confronto. Embora a ausência do francês seja um golpe duro, o técnico insistiu que a equipe já definiu um plano para neutralizar o time alemão.

    Arbeloa explicou: “Alguns não estavam a 100% na primeira partida e o que posso garantir é que vamos voltar com nosso escudo ou sobre ele. Temos muitas opções para jogar na posição de Tchouameni. Não apenas uma, mas várias: Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde. Já sei os onze que vou escalar amanhã e isso me dá muita confiança.”

  • Descartando milagres e confiando nos torcedores

    Apesar de estar em desvantagem, o clube rejeitou a ideia de que avançar seria uma exceção. O técnico insistiu que a primeira partida poderia ter tido um desfecho diferente, observando que as nove defesas de Manuel Neuer mantiveram os visitantes na frente.

    Arbeloa acrescentou: “Também aqueles que vão sair do banco, porque vai ser uma partida muito longa. Estou muito confiante e me sinto privilegiado. Não acho que tenhamos que fazer nenhum milagre. Se tivéssemos vencido no outro dia, não teria sido nada de mais. O melhor jogador deles foi o goleiro. Ninguém que conheça o Real Madrid acha que vencer na Alemanha é um milagre. Não sei quantos times no mundo podem dizer que ganharam a Copa da Europa 15 vezes. Tenho encontrado torcedores a semana toda que me dizem que vamos dar a volta por cima e, com isso, acreditamos que vamos vencer.”

    Momentos decisivos à medida que as esperanças no campeonato se esvaem

    O Real Madrid enfrenta agora um momento decisivo na temporada. Com as esperanças no campeonato cada vez mais distantes após o empate contra o Girona, que deixou o time nove pontos atrás do Barcelona, é fundamental vencer o gigante bávaro amanhã. O elenco precisa traduzir imediatamente em campo a confiança inabalável do seu técnico para conquistar a Allianz Arena e manter vivo seu sonho europeu.

