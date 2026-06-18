Na primeira partida da fase de grupos da Seleção, o astro do Al-Nassr se destacou negativamente mais uma vez em uma seleção portuguesa que já vinha apresentando um desempenho fraco.
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"A equipe precisa de um gol, não você": Thierry Henry se pronuncia com clareza sobre o desempenho de Cristiano Ronaldo na estreia na Copa do Mundo
Com muita frequência, CR7 tentou finalizar sozinho, em vez de passar a bola para um companheiro melhor posicionado; no entanto, suas finalizações quase não representaram perigo. Além disso, o jogador de 41 anos demonstrou pouca disposição para correr e raramente ajudou na marcação.
“A equipe precisa de um gol, não você”, avaliou Henry, que está trabalhando para a emissora de TV americana Fox durante o torneio nos EUA, México e Canadá, depois que Ronaldo, no segundo tempo, chutou diretamente um cruzamento do companheiro Francisco Conceição, em vez de deixar passar para Bruno Fernandes, que estava completamente livre. CR7 mandou a bola bem por cima do gol.
“Como ele quer marcar um gol, ele fica com esse passe. Assim, o zagueiro fica de olho nos dois adversários e fica muito mais fácil para ele defender. É disso que se trata. Vocês viram a reação de Bruno Fernandes”, disse Henry, referindo-se ao meio-campista do ManUnited, que lamentava a jogada.
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Ronaldo reclamou com seu goleiro sobre o gol sofrido
Ronaldo também chamou a atenção de forma negativa ao reclamar em voz alta com o goleiro Diogo Costa pelo gol sofrido. O goleiro do FC Porto permaneceu na linha após um cruzamento direcionado à sua meta, resultante de um escanteio cobrado curto, em vez de afastar a bola com determinação da área de perigo.
No final, Portugal, grande favorito, não conseguiu passar de um decepcionante empate em 1 a 1 (1 a 1) contra a República Democrática do Congo, que participa pela segunda vez na história de uma fase final da Copa do Mundo.
O craque do PSG, João Neves (6º), colocou a Seleção na frente logo no início, por 1 a 0, mas, logo antes do apito do intervalo (45’+5), Yoane Wissa, do Newcastle United, marcou o gol de empate.