"A equipe precisa de um gol, não você": Thierry Henry se pronuncia com clareza sobre o desempenho de Cristiano Ronaldo na estreia na Copa do Mundo

Com muita frequência, CR7 tentou finalizar sozinho, em vez de passar a bola para um companheiro melhor posicionado; no entanto, suas finalizações quase não representaram perigo. Além disso, o jogador de 41 anos demonstrou pouca disposição para correr e raramente ajudou na marcação.

“A equipe precisa de um gol, não você”, avaliou Henry, que está trabalhando para a emissora de TV americana Fox durante o torneio nos EUA, México e Canadá, depois que Ronaldo, no segundo tempo, chutou diretamente um cruzamento do companheiro Francisco Conceição, em vez de deixar passar para Bruno Fernandes, que estava completamente livre. CR7 mandou a bola bem por cima do gol.

“Como ele quer marcar um gol, ele fica com esse passe. Assim, o zagueiro fica de olho nos dois adversários e fica muito mais fácil para ele defender. É disso que se trata. Vocês viram a reação de Bruno Fernandes”, disse Henry, referindo-se ao meio-campista do ManUnited, que lamentava a jogada.