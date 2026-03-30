"Como o jogo estava indo muito, muito bem, ficamos um pouco impacientes e deixamos de ocupar as posições da maneira correta. Foi novamente muito improvisado, assim como contra a Suíça. E, às vezes, simplesmente não temos segurança suficiente com a bola para fazer esse tipo de jogo", criticou Nagelsmann.

O elenco seria apenas parcialmente adequado para esse estilo de jogo. “Existem alguns jogadores que podem atuar em todas as posições, mas também há alguns no elenco que simplesmente se sentem mais à vontade em uma posição específica e ficam mais satisfeitos quando mantêm essa posição e conseguem jogar bem nela.”

Por outro lado, quando o jogo se torna muito “freestyle”, há uma maior vulnerabilidade aos contra-ataques.

No entanto, a equipe implementou muito bem a tática nos primeiros 25 minutos. “Parecia que Gana nem estava no nosso campo”, elogiou Nagelsmann. Além disso, a seleção alemã teve chances suficientes para decidir o jogo logo no início. “No geral, na minha opinião, jogamos melhor do que contra a Suíça, mesmo tendo marcado menos gols”, resumiu o técnico da seleção alemã.



