Logo após a vitória por 4 a 3 sobre a Suíça, a seleção alemã também venceu o amistoso contra Gana por 2 a 1. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, mostrou-se, em entrevista à ARD, basicamente satisfeito com o desempenho de sua equipe, mas identificou a necessidade de melhorias em um aspecto específico.
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"A equipe está complicando as coisas para si mesma!" Julian Nagelsmann alerta seus jogadores sobre um grande risco na Copa do Mundo
"Como o jogo estava indo muito, muito bem, ficamos um pouco impacientes e deixamos de ocupar as posições da maneira correta. Foi novamente muito improvisado, assim como contra a Suíça. E, às vezes, simplesmente não temos segurança suficiente com a bola para fazer esse tipo de jogo", criticou Nagelsmann.
O elenco seria apenas parcialmente adequado para esse estilo de jogo. “Existem alguns jogadores que podem atuar em todas as posições, mas também há alguns no elenco que simplesmente se sentem mais à vontade em uma posição específica e ficam mais satisfeitos quando mantêm essa posição e conseguem jogar bem nela.”
Por outro lado, quando o jogo se torna muito “freestyle”, há uma maior vulnerabilidade aos contra-ataques.
No entanto, a equipe implementou muito bem a tática nos primeiros 25 minutos. “Parecia que Gana nem estava no nosso campo”, elogiou Nagelsmann. Além disso, a seleção alemã teve chances suficientes para decidir o jogo logo no início. “No geral, na minha opinião, jogamos melhor do que contra a Suíça, mesmo tendo marcado menos gols”, resumiu o técnico da seleção alemã.
- AFP
Nagelsmann alerta para o risco de um estilo de jogo desgastante em temperaturas elevadas
Em seguida, quando questionado, ele voltou a abordar com mais detalhes sua “crítica ao estilo livre”. “A equipe está dificultando as coisas para si mesma”, constatou Nagelsmann. Justamente devido às altas temperaturas nos EUA, faz sentido “evitar percursos desnecessariamente longos” e não dar oportunidade para os adversários contra-atacarem. “Das dez jogadas de contra-ataque, você pode eliminar sete ou oito se simplesmente mantiver um pouco mais de disciplina na estrutura.”
O técnico da seleção elogiou o ímpeto ofensivo de sua equipe, mas pediu um pouco mais de paciência. “Eles querem vencer e marcar um gol, mas basta fazermos isso no final. O importante é não levarmos dois ou três gols por causa dos contra-ataques.”
A seleção alemã venceu o amistoso contra Gana por 2 a 1, graças a um gol de pênalti de Kai Havertz e um gol no final da partida do reserva Deniz Undav.
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