'A equipe deu tudo' - Giovanni Di Lorenzo defende postura da Itália apesar da derrota por 2 a 0 para a Bélgica

Falando à UEFAapós o apito final, Di Lorenzo admitiu que falhas defensivas custosas foram decisivas contra um ataque adversário clínico. Ao avaliar a atuação de sua equipe na noite, o capitão do Napoli declarou: "A equipe deu tudo, e é decepcionante porque queríamos começar bem. Temos que melhorar.

"A Bélgica tem alguns jogadores individuais de destaque, e mostrou isso esta noite ao aproveitar ao máximo cada erro que cometemos. É uma pena porque, quando sofremos o segundo gol, tínhamos começado a assumir o controle do jogo e estávamos criando chances para empatar.

"Mas também há aspectos positivos que podemos tirar da atuação. No primeiro tempo, fomos levados pelo entusiasmo e pela nossa vontade de pressionar, mas essa é a abordagem certa e exatamente o que o treinador quer de nós."