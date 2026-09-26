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'A equipe deu tudo' - Giovanni Di Lorenzo defende postura da Itália apesar da derrota por 2 a 0 para a Bélgica
Torcida de Roma vaia desmoronamento em casa
A passagem de Roberto Mancini no comando da seleção começou de forma desastrosa, já que a Itália foi derrotada por 2 a 0 pela Bélgica no Stadio Olimpico. Os visitantes assumiram o controle graças ao atacante do Paris Saint-Germain Mika Godts no primeiro tempo, antes de o reserva Dodi Lukebakio selar o confronto em um rápido contra-ataque. A derrota provocou vaias altas da torcida em Roma e marcou apenas a segunda vez em 40 anos que a Itália perdeu uma partida em casa sofrendo pelo menos dois gols sem marcar.
- LaPresse
“O time deu tudo de si”
Falando à UEFAapós o apito final, Di Lorenzo admitiu que falhas defensivas custosas foram decisivas contra um ataque adversário clínico. Ao avaliar a atuação de sua equipe na noite, o capitão do Napoli declarou: "A equipe deu tudo, e é decepcionante porque queríamos começar bem. Temos que melhorar.
"A Bélgica tem alguns jogadores individuais de destaque, e mostrou isso esta noite ao aproveitar ao máximo cada erro que cometemos. É uma pena porque, quando sofremos o segundo gol, tínhamos começado a assumir o controle do jogo e estávamos criando chances para empatar.
"Mas também há aspectos positivos que podemos tirar da atuação. No primeiro tempo, fomos levados pelo entusiasmo e pela nossa vontade de pressionar, mas essa é a abordagem certa e exatamente o que o treinador quer de nós."
Lateral elogia meia belga
Além de lamentar as falhas defensivas da Itália, Di Lorenzo reservou elogios especiais ao companheiro de Napoli Kevin De Bruyne, que comandou as ações da equipe de Mark van Bommel antes de ser substituído por Hans Vanaken pouco antes da marca de uma hora de jogo.
Reconhecendo a contribuição decisiva do meia, Di Lorenzo admitiu: "Ele é um jogador fenomenal. Tenho a sorte de vê-lo treinar todos os dias. Ele fez um grande jogo esta noite, infelizmente para nós. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre a qualidade dele."
- Flash Press Agency
Rivais da Liga das Nações enfrentam testes
Mancini precisa elevar rapidamente o moral de sua equipe para recolocar a campanha nos trilhos antes de uma complicada viagem fora de casa à Turquia na segunda-feira, 28 de setembro. Enquanto isso, a Bélgica volta imediatamente o foco para preservar seu início vitorioso quando receber a potência europeia França no mesmo dia. O desfecho dessa segunda rodada de jogos servirá como um termômetro inicial para definir o rumo do grupo da Liga das Nações.
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