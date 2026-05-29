A equipe de Jürgen Klopp deve ter um papel importante: demissão relâmpago do técnico Ole Werner no RB Leipzig?

Afinal, a situação inicial deveria, na verdade, falar claramente a favor de Werner. Após a pior temporada da história do clube na Bundesliga em 2024/25, que resultou na total ausência do RB das competições internacionais, seguiu-se, sob o comando de Werner, uma das melhores temporadas do time de Leipzig. Faltaram apenas dois pontos para igualar o recorde da primeira temporada, em 2016/17.

O próprio Werner também está atualmente bem à frente na história dos treinadores do Leipzig, com uma média de 1,95 pontos por jogo em 38 partidas oficiais. E isso apesar de o técnico de 38 anos ter tido que lidar com uma mudança radical no RB sob grande pressão esportiva. Pois, com Benjamin Sesko, Xavi Simons e Lois Openda, o RB perdeu os três melhores artilheiros da equipe na temporada anterior. Além disso, com Yussuf Poulsen e Kevin Kampl, dois dos poucos ícones do clube deixaram o time.

No entanto, Werner conquistou a confiança da equipe, conta com o apoio dos jogadores e ajudou muitos deles a alcançarem o próximo patamar esportivo. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald e, claro, a grande contratação Yan Diomande são apenas três exemplos.

E, ainda assim, Werner aparentemente precisa temer por seu emprego por parte da diretoria. “Um pouco de sorte aqui, um pouco de acaso ali, excesso do fator Diomande ali, nenhuma ideia de jogo totalmente convincente”, diz a reportagem da Sky sobre o grande ceticismo da “Equipe Global” em relação à questão de Werner.