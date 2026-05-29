Segundo a Sky, teriam se formado duas facções dentro do clube em relação à questão do treinador. Uma delas, liderada, entre outros, pelo diretor esportivo Marcel Schäfer, estaria “muito satisfeita” com o trabalho de Werner no clube da Saxônia e buscaria uma prorrogação do contrato, que vai até 2027.
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A equipe de Jürgen Klopp deve ter um papel importante: demissão relâmpago do técnico Ole Werner no RB Leipzig?
Por outro lado, a outra parte seria a “Equipe Global” do grupo, presidida por Jürgen Klopp na qualidade de diretor de futebol global. No entanto, foi justamente Klopp quem impulsionou a contratação de Werner no verão passado. Agora, porém, segundo o relatório, as dúvidas em relação a Werner estariam aumentando, pelo menos nessa “Equipe Global”, apesar do trabalho efetivamente bom que ele vem realizando. Até mesmo uma rescisão no verão já não estaria mais descartada. E isso seria uma grande surpresa.
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Werner consegue uma grande reviravolta no RB Leipzig e a classificação para a Liga dos Campeões: tudo isso é apenas “sorte” e “coincidência”?
Afinal, a situação inicial deveria, na verdade, falar claramente a favor de Werner. Após a pior temporada da história do clube na Bundesliga em 2024/25, que resultou na total ausência do RB das competições internacionais, seguiu-se, sob o comando de Werner, uma das melhores temporadas do time de Leipzig. Faltaram apenas dois pontos para igualar o recorde da primeira temporada, em 2016/17.
O próprio Werner também está atualmente bem à frente na história dos treinadores do Leipzig, com uma média de 1,95 pontos por jogo em 38 partidas oficiais. E isso apesar de o técnico de 38 anos ter tido que lidar com uma mudança radical no RB sob grande pressão esportiva. Pois, com Benjamin Sesko, Xavi Simons e Lois Openda, o RB perdeu os três melhores artilheiros da equipe na temporada anterior. Além disso, com Yussuf Poulsen e Kevin Kampl, dois dos poucos ícones do clube deixaram o time.
No entanto, Werner conquistou a confiança da equipe, conta com o apoio dos jogadores e ajudou muitos deles a alcançarem o próximo patamar esportivo. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald e, claro, a grande contratação Yan Diomande são apenas três exemplos.
E, ainda assim, Werner aparentemente precisa temer por seu emprego por parte da diretoria. “Um pouco de sorte aqui, um pouco de acaso ali, excesso do fator Diomande ali, nenhuma ideia de jogo totalmente convincente”, diz a reportagem da Sky sobre o grande ceticismo da “Equipe Global” em relação à questão de Werner.
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Mintzlaff exige e consegue a vaga na fase de qualificação da Liga dos Campeões — mas será que Werner vai sair em breve mesmo assim?
Já em fevereiro havia indícios de que, em Leipzig, apesar da boa pontuação e da evolução em relação ao desastroso ano anterior, reinava um certo descontentamento. Na ocasião, o CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, causou polêmica com declarações contundentes após a eliminação da Copa da Alemanha nas quartas de final contra o FC Bayern (0 a 2).
O desempenho do Leipzig contra o Bayern, que este ano tem se mostrado imbatível, foi “razoável”. No entanto, Mintzlaff imediatamente mencionou os fracassos anteriores na Bundesliga, onde a equipe conquistou apenas quatro pontos nas partidas contra Mainz, St. Pauli e Colônia.
“No campeonato, isso não foi nem de longe o que queremos. Nesse ponto, responsabilizo a equipe”, criticou Mintzlaff, aumentando mais uma vez a pressão sobre Werner e companhia. Na verdade, a diretoria do clube sempre havia se referido à grande reestruturação e definido como meta da temporada apenas a classificação para uma competição internacional. Mintzlaff, porém, deixou claro: “Eu quero a Liga dos Campeões!” Uma meta que, na sua opinião, era “viável” na época: “Não falta experiência à equipe, mas sim a capacidade de mostrar em campo, durante os 90 minutos de cada partida da Bundesliga, o que ela sabe fazer.” Pouco tempo depois, o jornal Bild noticiou que Werner estava sob cada vez mais pressão no RB e que o clima estava ficando “cada vez mais gelado”.
Agora, porém, Werner alcançou com um time totalmente renovado a meta estabelecida por Mintzlaff sozinho e, mesmo assim, aparentemente precisa temer por seu emprego. Se a diretoria esportiva liderada por Schäfer não conseguir convencer o poderoso conselho da Red Bull, liderado por Mintzlaff, a favor de Werner, a situação pode realmente ficar complicada.