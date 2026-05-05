A equipe de assessoria de Kylian Mbappé responde com veemência às críticas sobre o comportamento do astro do Real Madrid durante sua recuperação de uma lesão

Os representantes de Mbappé divulgaram um comunicado à AFP defendendo a conduta do jogador durante seu período de recuperação. Segundo o Marca, eles afirmaram: “Algumas das críticas decorrem de uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação rigorosamente gerenciado pelo clube, sem refletir a realidade do empenho e do trabalho diários de Kylian pela equipe.”

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, também apoiou Mbappé, dizendo aos repórteres: “Cada jogador faz o que bem entender no seu tempo livre, não é da minha conta. Não construímos o Real Madrid com jogadores que usam smoking, mas com jogadores que terminam a partida com as camisas cobertas de suor e lama, graças ao seu esforço, sacrifício e consistência.”