Getty Images
Traduzido por
A equipe de assessoria de Kylian Mbappé responde com veemência às críticas sobre o comportamento do astro do Real Madrid durante sua recuperação de uma lesão
A equipe de Mbappé responde às críticas
A viagem ocorreu enquanto o astro do Real Madrid se recuperava de uma lesão muscular e coincidiu com a vitória do Los Blancos por 2 a 0 sobre o Espanyol. O jogador da seleção francesa tem sido alvo de críticas devido à decisão de viajar durante seu período de reabilitação. Os críticos sugeriram que a viagem com sua companheira levantou dúvidas sobre seu comprometimento, uma vez que ele não estava disponível para jogar. Seus representantes decidiram agora esclarecer a situação, insistindo que a narrativa não reflete com precisão sua rotina profissional.
- (C)Getty Images
A equipe de Mbappé e Arbeloa se pronunciam sobre a situação
Os representantes de Mbappé divulgaram um comunicado à AFP defendendo a conduta do jogador durante seu período de recuperação. Segundo o Marca, eles afirmaram: “Algumas das críticas decorrem de uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação rigorosamente gerenciado pelo clube, sem refletir a realidade do empenho e do trabalho diários de Kylian pela equipe.”
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, também apoiou Mbappé, dizendo aos repórteres: “Cada jogador faz o que bem entender no seu tempo livre, não é da minha conta. Não construímos o Real Madrid com jogadores que usam smoking, mas com jogadores que terminam a partida com as camisas cobertas de suor e lama, graças ao seu esforço, sacrifício e consistência.”
Preocupações com lesões antes do El Clásico
O debate em torno das atividades fora de campo de Mbappé surge no momento em que o Real Madrid se prepara para um importante confronto da liga contra o Barcelona. O ex-atacante do Paris Saint-Germain sofreu a lesão durante o empate em 1 a 1 contra o Real Betis. Exames médicos confirmaram posteriormente uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua ausência obrigou Arbeloa a recorrer com mais frequência a outras opções de ataque.
Relatos também sugerem um rompimento nas relações entre Mbappé e a comissão técnica, depois que ele demonstrou frustração ao ser substituído contra o Betis. Apesar disso, o atacante continua realizando sessões de treino individuais em seu dia de descanso programado, enquanto se esforça para recuperar a forma física total.
- Getty Images
O Real Madrid acompanha a recuperação de Mbappé
Com Mbappé fora de jogo, Vinícius Júnior assumiu um papel de liderança no ataque do Real Madrid. O brasileiro marcou dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, ajudando a adiar a conquista do título pelo Barcelona por pelo menos mais uma semana. Resta saber se Mbappé estará pronto para voltar quando o Real enfrentar o Barça no Spotify Camp Nou no domingo, onde apenas uma vitória será suficiente para impedir que seu arquirrival conquiste o troféu da La Liga.