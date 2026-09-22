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A enrascada de Al-Juwair e o paradoxo do Campeonato Saudita: Doнис abre os arquivos espinhosos antes do confronto com o Kuwait

Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
M. Al Owais
Arábia Saudita
Kuwait
Grécia

23 anos de espera sob o microscópio

Todas as atenções se voltam para o Estádio Al-Inmaa, em Jidá, onde a seleção da Arábia Saudita disputa um teste aguardado diante da congênere do Kuwait, na estreia de sua trajetória na Copa do Golfo Arábico, o "Golfo 27", em meio a grandes ambições dos donos da casa de conquistar um início forte no torneio sediado pela Arábia Saudita.

A seleção saudita entra na disputa da 27ª edição da Copa do Golfo com clara ambição, depois que o grego Georgios Donis, treinador da Arábia Saudita, afirmou que o objetivo não se limita à preparação para os próximos compromissos, mas se estende à disputa séria pelo título do torneio.

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O Grupo 1 reúne, ao lado da seleção saudita, as seleções do Kuwait, do Iraque e de Omã, com cada seleção buscando garantir uma das duas vagas de classificação às semifinais, em um grupo que combina experiência e ambição e conta com três seleções que já participaram de Copas do Mundo.

O regulamento do torneio prevê a classificação dos ocupantes do primeiro e do segundo lugar de cada grupo para as semifinais, com o líder do Grupo 1 enfrentando o vice-líder do Grupo 2, enquanto o líder do Grupo 2 encara o vice-líder do Grupo 1.

Os vencedores dos dois confrontos das semifinais avançam à final, marcada para o dia 6 de outubro de 2026, que definirá o campeão da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico.

  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Queremos representar a Arábia Saudita da melhor forma

    Donis reforçou a importância do confronto contra o Kuwait, destacando que jogar em solo saudita coloca a seleção da Arábia Saudita diante de uma grande responsabilidade perante a torcida, que espera dela uma atuação à altura do nome do futebol saudita.

    O treinador grego afirmou durante a coletiva de imprensa antes da partida: "Estou feliz com esta competição, e por ela ser disputada na Arábia Saudita, em Gidá. Precisamos representar a Arábia Saudita da melhor maneira para deixar nossos torcedores felizes, e os convidamos a torcer e a nos dar ainda mais confiança".

    Donis ressaltou que a seleção da Arábia Saudita entra no torneio com um objetivo claro, que é disputar o título, aproveitando ao mesmo tempo as partidas para desenvolver a equipe e se preparar para os compromissos futuros.

    • Publicidade
  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nosso objetivo é o título; a ausência de Al-Juwayr é impactante

    Sobre o objetivo da participação no torneio e se o foco está na conquista do título ou na preparação para a Copa da Ásia, além de sua confiança no atual grupo, Donis afirmou: "Acredito que representar a seleção da Arábia Saudita é algo diferente do que fomos na Copa do Mundo. Queremos evoluir e jogar melhor, e nosso objetivo é conquistar o título. Acho que o clima geral é muito bom, e posso dizer que, se tivéssemos vencido, e se não tivesse acontecido o que aconteceu com Musab Al-Juwayr, teria sido melhor".

    E acrescentou: "O que aconteceu nos traz alguma energia negativa, mas temos qualidade. E o que também é bom é que a maioria dos jogadores possui boa experiência. Queremos celebrar o Dia Nacional, mostrar nossa paixão pelo jogo, e adoramos jogar bem no confronto".

    Parece que a ausência de Musab Al-Juwayr representa uma das questões que preocupam a comissão técnica saudita antes do início do torneio, diante da importância do jogador para as ideias de Donis. No entanto, o treinador reafirmou, ao mesmo tempo, sua confiança nas opções disponíveis e na capacidade delas de suprir a ausência.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A pressão de ser anfitrião não assusta Deniz

    O treinador da seleção da Arábia Saudita falou sobre a pressão que a realização do torneio em território do reino pode impor, especificamente em Jidá, ressaltando que a pressão é parte natural do futebol e que o verdadeiro desafio está em lidar com ela sem permitir que afete a identidade da equipe.

    Donis disse: "De modo geral, jogar futebol sem pressão seria algo anormal. O importante é controlarmos bem a pressão e não deixarmos que ela nos faça perder nosso jeito e nosso estilo".

    E acrescentou: "Cada partida difere de outro torneio, e temos experiência e juventude. Quando a equipe está pronta para tudo, queremos que os jogadores sejam capazes de se comunicar bem. Em nosso grupo há três seleções que disputaram a Copa do Mundo, e isso significa muita qualidade".

    Donis espera que a seleção da Arábia Saudita mantenha o seu equilíbrio, especialmente porque o torneio é realizado em meio a uma grande presença de torcedores e em uma ocasião nacional que carrega uma importância especial para a torcida saudita.

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  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis explica a diferença entre Al-Joair e Mukhtar Ali

    O treinador da seleção da Arábia Saudita abordou a comparação entre Musab Al-Juwayr e Mukhtar Ali, após a ausência do primeiro, ressaltando que cada jogador tem suas características e funções distintas dentro de campo.

    E disse: "Não é possível comparar Musab Al-Juwayr e Mukhtar Ali, pois cada jogador atua em um espaço diferente. Mukhtar pode nos dar um algo a mais no meio-campo, e Musab nos dava outra coisa".

    E explicou: "Acreditamos que temos qualidade, e sabemos que a ausência de Musab é algo impactante, e o que aconteceu não nos deu a chance de aproveitá-lo. Precisamos permanecer estáveis, mesmo que aconteçam algumas coisas que nos desconcentrem".

    Donis relembrou as memórias da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo, dizendo: "Na Copa do Mundo corremos muito e trabalhamos muito, mas tomamos algumas decisões erradas. O importante é mantermos nossa confiança e o controle da partida".

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    O futebol saudita evoluiu, mas!

    Donis não evitou falar sobre a relação entre a grande evolução vivida pelo Campeonato Saudita nos últimos anos e o nível da seleção, ressaltando que a força da competição local não significa automaticamente ter uma seleção forte.

    E disse: "Precisamos analisar tudo e encarar a realidade. O Campeonato Saudita evoluiu bastante, contratamos muitos craques e a qualidade aumentou, mas ter um campeonato forte não significa que tenhamos uma seleção forte. Aproveitamos isso para ter uma personalidade melhor, e queremos jogar com padrões melhores e com mais personalidade".

    Por outro lado, o treinador apontou um dos desafios impostos pela presença de um grande número de jogadores estrangeiros no Campeonato Saudita, afirmando: "O lado negativo disso é que às vezes nos falta a questão de jogar e conseguir muitos minutos em campo. Os goleiros, por exemplo, são na maioria estrangeiros".

    Donis enfatizou a necessidade de lidar com a realidade e aproveitar os aspectos positivos, ressaltando que o confronto com o Kuwait não é uma final e que a comissão técnica analisará os erros após a partida.

    E disse: "Acredito nos jogadores, e precisamos reforçar os pontos positivos. Amanhã não é uma final, vamos jogar contra o Kuwait com a nossa personalidade e a nossa identidade, e depois disso analisamos os erros. Cada confronto é diferente do outro, e o nosso objetivo é evoluir em relação ao que éramos".

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Queremos acabar com um jejum de 23 anos

    Por sua vez, Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção da Arábia Saudita, afirmou que o confronto contra o Kuwait representa um começo importante para a Arábia Saudita no torneio, ressaltando que a seleção kuwaitiana possui uma grande história na Copa do Golfo.

    Al-Owais disse durante a coletiva de imprensa: "Dou as boas-vindas aos irmãos dos países do Golfo, eles estão no lugar deles, e este torneio reúne os irmãos. Ficamos felizes com esta recepção, e amanhã teremos o dérbi do Golfo, e todos conhecem a história do Kuwait neste torneio".

    E acrescentou o goleiro da seleção saudita: "Queremos conquistar os pontos do confronto, e vamos jogar no Al-Jawhara, o estádio que tanto gostamos, e o confronto acontece no Dia Nacional da Arábia Saudita, e queremos alcançar a vitória no início deste torneio".

    O confronto contra o Kuwait tem uma importância especial para a seleção saudita, diante das discussões sobre a ausência da Arábia Saudita no pódio de premiação da Copa do Golfo por um período que chegou a 23 anos, o que coloca o torneio atual diante de uma nova oportunidade para encerrar esse período de espera.

  • Korea Republic v Saudi Arabia - International FriendlyGetty Images Sport

    O título não é uma pressão: é um desafio e um estímulo

    Sobre a possibilidade de a ausência da seleção da Arábia Saudita do título da Copa do Golfo por 23 anos ser um estímulo para quebrar essa sequência, ou de que possa se transformar em fonte de pressão, Al Owais afirmou que a equipe tem prioridades claras, e que a atual participação representa também uma oportunidade de preparação para os compromissos futuros.

    Ele disse: "Temos prioridades, e já chegamos à Copa do Mundo. Estamos nos preparando para conquistar esta edição, e nos preparamos também para a próxima Copa da Ásia. Esta será a melhor preparação para construir a personalidade e a identidade por meio da conquista do título. A seleção da Arábia Saudita é celeiro de estrelas e seus números falam por ela. Estamos prontos, e o torneio não representa pressão, mas sim um desafio e um estímulo, e queremos conquistar a Copa do Golfo e a Copa da Ásia".

    O goleiro da seleção saudita encerrou sua fala destacando a necessidade de respeitar a seleção do Kuwait, referindo-se à grande história que o Kuwait possui no torneio, e afirmando que a seleção da Arábia Saudita disputará o confronto com sua personalidade e identidade.

    Al Owais disse: "Enfrentamos uma equipe que tem uma grande história neste torneio, e que se prepara bem para esta edição da Copa do Golfo. Jogaremos com nossa identidade e personalidade, e este torneio é o melhor para nos prepararmos para esta edição e para a Copa da Ásia, que está muito próxima".

    Entre a ambição de Donis de competir pelo título e o desejo de Al Owais de aproveitar o torneio para construir uma personalidade mais forte para a seleção saudita, começa a jornada da Arábia Saudita na Golfo 27 diante do Kuwait, em um teste antecipado que revela o quanto a equipe é capaz de lidar com a pressão de ser anfitriã, compensar as ausências e transformar a grande evolução vivida pelo futebol saudita em uma personalidade clara dentro de campo.

Gulf Cup
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Arábia Saudita
KSA
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Kuwait
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