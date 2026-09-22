A enrascada de Al-Juwair e o paradoxo do Campeonato Saudita: Doнис abre os arquivos espinhosos antes do confronto com o Kuwait

Todas as atenções se voltam para o Estádio Al-Inmaa, em Jidá, onde a seleção da Arábia Saudita disputa um teste aguardado diante da congênere do Kuwait, na estreia de sua trajetória na Copa do Golfo Arábico, o "Golfo 27", em meio a grandes ambições dos donos da casa de conquistar um início forte no torneio sediado pela Arábia Saudita.

A seleção saudita entra na disputa da 27ª edição da Copa do Golfo com clara ambição, depois que o grego Georgios Donis, treinador da Arábia Saudita, afirmou que o objetivo não se limita à preparação para os próximos compromissos, mas se estende à disputa séria pelo título do torneio.

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O Grupo 1 reúne, ao lado da seleção saudita, as seleções do Kuwait, do Iraque e de Omã, com cada seleção buscando garantir uma das duas vagas de classificação às semifinais, em um grupo que combina experiência e ambição e conta com três seleções que já participaram de Copas do Mundo.

O regulamento do torneio prevê a classificação dos ocupantes do primeiro e do segundo lugar de cada grupo para as semifinais, com o líder do Grupo 1 enfrentando o vice-líder do Grupo 2, enquanto o líder do Grupo 2 encara o vice-líder do Grupo 1.

Os vencedores dos dois confrontos das semifinais avançam à final, marcada para o dia 6 de outubro de 2026, que definirá o campeão da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico.