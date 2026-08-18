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A enorme transferência de £ 25,7 milhões do Sunderland por Dayann Methalie está à beira do colapso após reprovação nos exames médicos
Um grande obstáculo na transferência
De acordo com a talkSPORT, a tão aguardada transferência de Methalie para o Sunderland está atualmente por um fio depois de o defensor não ter sido aprovado nos exames médicos. Methalie havia recebido anteriormente permissão do Toulouse para viajar ao nordeste da Inglaterra e formalizar a transferência.
No entanto, como as avaliações iniciais apontaram problemas, novos exames médicos agora são estritamente necessários. Consequentemente, Methalie deixou a Inglaterra e retornou à França enquanto os dois clubes avaliam a situação antes de tomar uma decisão final. O Sunderland havia concordado inicialmente com um acordo no valor de £ 24 milhões, além de mais £ 1,7 milhão em possíveis bônus, mas esse investimento significativo de £ 25,7 milhões agora está totalmente suspenso até que haja maior clareza médica.
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Atrapalhando os planos de reforço para a defesa
O Sunderland vinha trabalhando ativamente para reforçar seu elenco antes de uma campanha exigente, que inclui a disputa da Liga Europa. Esperava-se plenamente que Methalie se tornasse a segunda grande contratação do clube nesta janela de verão sob o comando de Regis Le Bris, após a chegada sem custos de Thomas Meunier.
O Sunderland está desesperado para garantir um lateral-esquerdo confiável antes de sua temporada na Premier League começar no sábado, fora de casa, contra o Ipswich Town. Esse revés médico repentino abalou severamente esses planos de reforço para a defesa. Perder Methalie obrigaria o Sunderland a buscar rapidamente opções alternativas no mercado de transferências, já que o clube precisa de profundidade adequada para lidar de forma eficaz com os compromissos nacionais e europeus.
Preocupações anteriores com lesão de Methalie
O cria da base do Toulouse ficou fora da recente derrota por 2 a 1 de sua equipe para o Hamburgo, em amistoso no sábado, por causa dessa transferência iminente. Na campanha anterior, Methalie entrou em campo 30 vezes em todas as competições pelo Toulouse, contribuindo de forma decisiva para a nona colocação da equipe na Ligue 1.
No entanto, o defensor perdeu seis partidas por lesão na temporada passada, incluindo uma ausência notável em janeiro, decorrente de um problema no joelho sofrido no início do ano. Essa questão anterior no joelho pode estar ligada às complicações atuais, o que explica por que o Sunderland está agindo com extrema cautela antes de assumir um pacote financeiro tão substancial.
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Aguardando o veredito médico final
Methalie passará por exames médicos complementares abrangentes na França nos próximos dias para determinar a extensão exata de quaisquer problemas subjacentes. O Sunderland precisa decidir rapidamente se vai renegociar os termos, adiar a transferência ou desistir completamente do acordo.
Enquanto isso, o Toulouse se prepara para a estreia na temporada em casa contra o Lyon neste fim de semana, partida na qual Methalie pode até ser utilizado se a transferência dele fracassar em definitivo.
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