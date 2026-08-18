De acordo com a talkSPORT, a tão aguardada transferência de Methalie para o Sunderland está atualmente por um fio depois de o defensor não ter sido aprovado nos exames médicos. Methalie havia recebido anteriormente permissão do Toulouse para viajar ao nordeste da Inglaterra e formalizar a transferência.

No entanto, como as avaliações iniciais apontaram problemas, novos exames médicos agora são estritamente necessários. Consequentemente, Methalie deixou a Inglaterra e retornou à França enquanto os dois clubes avaliam a situação antes de tomar uma decisão final. O Sunderland havia concordado inicialmente com um acordo no valor de £ 24 milhões, além de mais £ 1,7 milhão em possíveis bônus, mas esse investimento significativo de £ 25,7 milhões agora está totalmente suspenso até que haja maior clareza médica.