A eliminação da Atalanta da Liga dos Campeões altera o calendário da 31ª rodada da Série A: os jogos remarcados

O Atalanta encerrou oficialmente ontem à noite sua trajetória na Liga dos Campeões. A Dea, única equipe italiana nas oitavas de final, foi eliminada com uma goleada de 10 a 2 pelo Bayern de Munique. Agora, para a equipe de Palladino, a atenção volta-se para o campeonato, com a Atalanta ainda precisando conquistar em campo a classificação para a próxima Liga Europa e, ao mesmo tempo, ainda na disputa por uma vaga na final da Copa da Itália.





A Lega Serie A, conforme anunciado anteriormente na definição das próximas rodadas do campeonato, havia previsto duas possibilidades caso a Atalanta se classificasse ou não para as quartas de final da Liga dos Campeões.