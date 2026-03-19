Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

Traduzido por

A eliminação da Atalanta da Liga dos Campeões altera o calendário da 31ª rodada da Série A: os jogos remarcados

O calendário da rodada da Páscoa da Série A sofre alterações; Como e Udinese também estão envolvidos

O Atalanta encerrou oficialmente ontem à noite sua trajetória na Liga dos Campeões. A Dea, única equipe italiana nas oitavas de final, foi eliminada com uma goleada de 10 a 2 pelo Bayern de Munique. Agora, para a equipe de Palladino, a atenção volta-se para o campeonato, com a Atalanta ainda precisando conquistar em campo a classificação para a próxima Liga Europa e, ao mesmo tempo, ainda na disputa por uma vaga na final da Copa da Itália.


A Lega Serie A, conforme anunciado anteriormente na definição das próximas rodadas do campeonato, havia previsto duas possibilidades caso a Atalanta se classificasse ou não para as quartas de final da Liga dos Campeões.

  • O QUE MUDARÁ NA 31ª JORNADA

    Como explica o Calcio e Finanza, de fato, “A partida entre Lecce e Atalanta será disputada na segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 15h (em vez de sábado, 4 de abril, às 15h), e a partida entre Udinese e Como será antecipada para as 12h30 do mesmo dia (em vez de ser disputada às 15h do dia 6 de abril)”. 

    • Publicidade