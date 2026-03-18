A Ekstraklasa, o campeonato mais louco do mundo: 17 das 18 equipes podem (teoricamente) conquistar o título a nove rodadas do fim

Na liderança, para começar, estão três times empatados com 41 pontos: o Zaglebie, o Jagiellonia (eliminado pela Fiorentina nas eliminatórias da Liga Conferência) e o Lech Poznan. Os dois primeiros se classificam para as eliminatórias da Liga dos Campeões, enquanto o terceiro e o quarto disputam as eliminatórias da Liga Conferência.

Abaixo, encontramos o Gornik Zabrze com 38 pontos, o Rakow (adversário da própria Fiorentina nas oitavas de final da Conference) com 37, o Wisla Plock e o Katowice com 36.

Pogon Szczecin e Motor Lublin estão com 34 pontos, enquanto outras três equipes ficam com 33: Radomiak Radom, Cracovia e Korona. Estamos na 12ª posição e a diferença para o topo da tabela é de apenas 8 pontos.

Fecham nossa análise outras 5 equipes, uma por ponto: o Piast com 32, o Lechia com 31, o Arka com 30, o Legia Varsóvia com 29 e o Widzew Lodz com 28. O penúltimo, como mencionamos, está apenas 13 pontos atrás do trio da liderança.