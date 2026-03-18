Cinema puro: se você está procurando um campeonato emocionante, com possíveis reviravoltas na reta final da temporada, vale a pena dar uma olhada na Ekstraklasa, a primeira divisão polonesa com 18 times. Com nove rodadas ainda por disputar, a diferença entre o primeiro e o décimo sétimo colocado é de apenas 13 pontos, ou seja, menos da metade dos 27 pontos disponíveis.
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A Ekstraklasa, o campeonato mais louco do mundo: 17 das 18 equipes podem (teoricamente) conquistar o título a nove rodadas do fim
UMA CLASSIFICAÇÃO ABSURDA
Na liderança, para começar, estão três times empatados com 41 pontos: o Zaglebie, o Jagiellonia (eliminado pela Fiorentina nas eliminatórias da Liga Conferência) e o Lech Poznan. Os dois primeiros se classificam para as eliminatórias da Liga dos Campeões, enquanto o terceiro e o quarto disputam as eliminatórias da Liga Conferência.
Abaixo, encontramos o Gornik Zabrze com 38 pontos, o Rakow (adversário da própria Fiorentina nas oitavas de final da Conference) com 37, o Wisla Plock e o Katowice com 36.
Pogon Szczecin e Motor Lublin estão com 34 pontos, enquanto outras três equipes ficam com 33: Radomiak Radom, Cracovia e Korona. Estamos na 12ª posição e a diferença para o topo da tabela é de apenas 8 pontos.
Fecham nossa análise outras 5 equipes, uma por ponto: o Piast com 32, o Lechia com 31, o Arka com 30, o Legia Varsóvia com 29 e o Widzew Lodz com 28. O penúltimo, como mencionamos, está apenas 13 pontos atrás do trio da liderança.
A CRISE DO LEGIA
Nesse turbilhão, chama a atenção a crise do Legia Varsóvia, time que estamos acostumados a ver nas competições europeias e que, em vez disso, corre o risco de rebaixamento — ao qual estão condenados os três últimos colocados da tabela após 34 rodadas. A chegada, em dezembro, do técnico Marek Papzsun, vindo do Rakow, ainda não tirou o Legia da zona de rebaixamento. Mas a diferença na tabela é mínima: com 6 pontos a menos que o 16º colocado, o clube da capital pode subir até uma confortável 7ª posição. Dois tropeços seguidos, porém, e tudo pode mudar, mesmo para quem, neste momento, tem ambições europeias.