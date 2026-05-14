A EFL pode exigir os registros telefônicos e bancários de um estagiário do Southampton no âmbito de uma investigação por “espionagem” antes da partida do playoff contra o Middlesbrough

A Football League deixou claro que possui autoridade para exigir informações confidenciais de indivíduos envolvidos em questões disciplinares. Esses poderes têm como objetivo garantir total transparência quando a integridade da competição é posta em causa, independentemente de os dados serem considerados confidenciais.

As regras da EFL estabelecem: “A Liga terá o poder de exigir que qualquer clube, jogador ou dirigente apresente documentos que estejam sob seu poder, posse, custódia e/ou controle, conforme a Liga possa determinar. Qualquer falha por parte de qualquer clube, jogador ou dirigente em cooperar com qualquer solicitação de informação ou divulgação da Liga nos termos deste regulamento será tratada como uma violação separada destes regulamentos. Não será válida como resposta a uma solicitação da Liga para divulgar documentos ou informações nos termos deste regulamento a alegação de que tais documentos ou informações solicitados são confidenciais.”