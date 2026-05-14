AFP
Traduzido por
A EFL pode exigir os registros telefônicos e bancários de um estagiário do Southampton no âmbito de uma investigação por “espionagem” antes da partida do playoff contra o Middlesbrough
A compra de café que deu origem a uma investigação
De acordo com o jornal The Times, o estagiário do Southampton, William Salt, está no centro de uma investigação extraordinária que pode ter implicações enormes para as ambições do clube na Premier League. Salt teria sido flagrado filmando um treino do Middlesbrough enquanto se escondia atrás de uma árvore no complexo Rockcliffe Hall, de propriedade do presidente do Boro, Steve Gibson. A investigação tomou um rumo decisivo, com indícios de que o próprio cartão de débito de Salt pode ter deixado um rastro digital. Acredita-se que ele tenha usado o cartão para comprar um café no clube de golfe adjacente ao campo de treinamento. Agora, espera-se que a EFL exija acesso ao seu celular particular e aos registros bancários para verificar seus movimentos e comunicações durante o período em questão.
- Getty Images Sport
Regulamentos da EFL e o poder de divulgação
A Football League deixou claro que possui autoridade para exigir informações confidenciais de indivíduos envolvidos em questões disciplinares. Esses poderes têm como objetivo garantir total transparência quando a integridade da competição é posta em causa, independentemente de os dados serem considerados confidenciais.
As regras da EFL estabelecem: “A Liga terá o poder de exigir que qualquer clube, jogador ou dirigente apresente documentos que estejam sob seu poder, posse, custódia e/ou controle, conforme a Liga possa determinar. Qualquer falha por parte de qualquer clube, jogador ou dirigente em cooperar com qualquer solicitação de informação ou divulgação da Liga nos termos deste regulamento será tratada como uma violação separada destes regulamentos. Não será válida como resposta a uma solicitação da Liga para divulgar documentos ou informações nos termos deste regulamento a alegação de que tais documentos ou informações solicitados são confidenciais.”
Acusações graves de reincidência
A situação para o Southampton pode piorar, já que o Middlesbrough acredita que este não tenha sido um incidente isolado. O Boro teria uma testemunha disposta a declarar que o Southampton se envolveu em atividades de espionagem semelhantes em outras ocasiões durante a temporada. Essa prova escrita pode ser decisiva na decisão final da EFL.
O Southampton foi formalmente acusado de violar a Regra 127, que proíbe os clubes de observarem os treinos do adversário nas 72 horas que antecedem uma partida. A liga está trabalhando em um cronograma acelerado, na esperança de chegar a um veredicto antes da final do playoff da Championship contra o Hull City, em 23 de maio. Se for considerado culpado, as possíveis sanções vão desde multas pesadas até a dedução de pontos ou até mesmo a expulsão total dos playoffs.
- Getty Images Sport
Precedentes e possíveis sanções esportivas
Embora o Leeds United tenha se safado com uma multa de 200 mil libras pelo caso “Spygate” em 2019, as normas foram endurecidas desde então. Espera-se que a comissão independente analise casos mais recentes, como a dedução de seis pontos imposta à seleção olímpica feminina do Canadá em 2024 por usar drones para observar as adversárias. Isso sugere que uma mera sanção financeira pode não ser mais suficiente para tais infrações.
Uma sanção esportiva continua sendo uma possibilidade muito real, o que poderia afetar a atual situação do Southampton na disputa de play-off ou resultar em uma dedução de pontos no início da próxima temporada. Quer o clube volte à Premier League ou permaneça na Championship, a sombra dessa investigação deve pairar sobre o St Mary’s no futuro próximo.