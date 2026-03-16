“A educação em primeiro lugar” – Wayne Rooney aconselha Max Dowman, a sensação do Arsenal, a se concentrar nos estudos, apesar dos feitos heróicos na conquista do título da Premier League

Embora o recorde de gols tenha dominado as manchetes, Rooney ficou mais impressionado com o temperamento do jovem em campo. O jogador da seleção sub-19 da Inglaterra não demonstrou nenhum sinal de nervosismo durante a reta final da disputa pelo título, uma característica pela qual o próprio Rooney era conhecido quando era adolescente em Goodison Park e Old Trafford.

“Pelo que vi nos jogos, ele parece não deixar que a pressão o afete”, observou Rooney. “Ele recebe a bola, mantém a posse, atrai os defensores, vai para o confronto e, assim, definitivamente parece ter confiança em si mesmo.”

Rooney acrescentou que o jovem astro deve ter permissão para saborear o momento: “Às vezes as pessoas acham que aproveitar o sucesso é arrogância, e eu acho que isso é algo que fazem nos EUA. Eles aproveitam e comemoram. Então, quando temos um jovem assim surgindo aos 16 anos, ele claramente tem muito talento e a gente só espera que ele consiga realizar todo esse potencial. Deixem que ele aproveite e se expresse.”"