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“A educação em primeiro lugar” – Wayne Rooney aconselha Max Dowman, a sensação do Arsenal, a se concentrar nos estudos, apesar dos feitos heróicos na conquista do título da Premier League
Dowman se torna o artilheiro mais jovem da Premier League
Dowman entrou para a história no sábado, tornando-se o jogador mais jovem a marcar um gol na Premier League, com apenas 16 anos e 73 dias. O jogador formado na base do Hale End fez uma jogada individual espetacular para selar a vitória por 2 a 0 sobre o Everton, mas Rooney insiste que o adolescente não deve se deixar levar pelo entusiasmo.
- AFP
A escola é a prioridade para quem bateu o recorde
Em entrevista ao programa “The Wayne Rooney Show”, o ex-atacante do Everton e do Manchester United destacou a importância da vida fora do futebol. “Ele concluiu o ensino médio e tem sua formação acadêmica; tenho certeza de que, para ele e sua família, isso também é importante”, disse Rooney. “Que oportunidade para ele estar junto ao elenco. Ele pode ser campeão da Premier League ainda antes de terminar o ensino médio. Se a educação vier em primeiro lugar, não acho que o veremos muito nas próximas semanas. Ele não vai jogar tanto quanto provavelmente gostaria, mas ainda tem muitos anos pela frente.”
Rooney elogia a atitude destemida de Dowman
Embora o recorde de gols tenha dominado as manchetes, Rooney ficou mais impressionado com o temperamento do jovem em campo. O jogador da seleção sub-19 da Inglaterra não demonstrou nenhum sinal de nervosismo durante a reta final da disputa pelo título, uma característica pela qual o próprio Rooney era conhecido quando era adolescente em Goodison Park e Old Trafford.
“Pelo que vi nos jogos, ele parece não deixar que a pressão o afete”, observou Rooney. “Ele recebe a bola, mantém a posse, atrai os defensores, vai para o confronto e, assim, definitivamente parece ter confiança em si mesmo.”
Rooney acrescentou que o jovem astro deve ter permissão para saborear o momento: “Às vezes as pessoas acham que aproveitar o sucesso é arrogância, e eu acho que isso é algo que fazem nos EUA. Eles aproveitam e comemoram. Então, quando temos um jovem assim surgindo aos 16 anos, ele claramente tem muito talento e a gente só espera que ele consiga realizar todo esse potencial. Deixem que ele aproveite e se expresse.”"
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Dowman?
A ascensão de Dowman ocorre em um momento crucial do que promete ser uma temporada inesquecível para o Arsenal, que busca conquistar um quadruplo histórico. O clube do norte de Londres ocupa atualmente a liderança da tabela da Premier League, com uma confortável vantagem de nove pontos sobre o Manchester City, mas os jogos decisivos se sucedem em ritmo acelerado. A equipe de Arteta receberá o Bayer Leverkusen no Emirates para a decisiva partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, após um empate tenso por 1 a 1 na Alemanha. Logo após os compromissos europeus, os Gunners enfrentarão os homens de Pep Guardiola, desta vez disputando um título nacional na tão esperada final da Carabao Cup.
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