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Mohamed Saeed

Traduzido por

A dura crítica de Ousmane Dembélé ao PSG “deu bons resultados”, enquanto Vitinha defende as críticas públicas do ponta-direita, indicado ao Ballon d'Or, aos companheiros de equipe

Vitinha
O. Dembele
PSG
Liverpool
Liga dos Campeões

Vitinha saiu em defesa de Ousmane Dembélé depois que as críticas explosivas do ponta aos seus companheiros do Paris Saint-Germain geraram um debate interno no início desta temporada. O meio-campista português insiste que o vencedor da Bola de Ouro de 2025 agiu corretamente ao se manifestar e que essa dose de realidade ajudou a motivar o time.

  • A exigência de Dembélé por espírito de equipe

    A polêmica remonta a meados de fevereiro, quando um frustrado Dembélé criticou a atitude do elenco após uma decepcionante derrota por 3 a 1 para o Rennes. O jogador da seleção francesa não mediu palavras em sua avaliação pós-jogo, exigindo que certos jogadores parassem de jogar apenas para si mesmos e começassem a priorizar o emblema do clube.

    “Acho que temos que colocar mais vontade, temos que, acima de tudo, jogar pelo Paris Saint-Germain para conseguirmos vencer as partidas”, disse Dembele na época. “Porque se jogarmos sozinhos em campo, não vai dar certo, não vamos conquistar os títulos que queremos.”

    Ele acrescentou: “Na temporada passada, colocamos o clube, o emblema, o Paris Saint-Germain em primeiro lugar, antes de pensar em nós mesmos. Acho que precisamos reencontrar isso, especialmente nessas partidas. Sabemos que estamos na segunda metade da temporada. É o Paris Saint-Germain que deve vir em primeiro lugar, não os indivíduos.”


    • Publicidade
  • vitinha(C)Getty Images

    Vitinha apoia o ala "controverso"

    Em declarações antes do grande confronto das quartas de final da Liga dos Campeões entre o PSG e o Liverpool, Vitinha revelou que o vestiário não se ofendeu com a crítica pública. Em vez disso, o meio-campista elogiou Dembélé por sua liderança durante um momento difícil, sugerindo que a reação serviu como um alerta necessário para a equipe de Luis Enrique.

    “Lembro-me bem disso”, confessou Vitinha durante a coletiva de imprensa desta terça-feira. “O que posso dizer é que até conversamos sobre isso. Estamos tranquilos. Conhecemos bem nosso companheiro. É bom que ele tenha ficado um pouco ‘irritado’ no final da partida. Ele falou e isso é normal. Mesmo que ele estivesse um pouco certo no que disse, nós aceitamos bem e seguimos em frente. Depois, vimos que isso rendeu bons resultados.”


  • O impacto na forma do PSG

    Os resultados certamente corroboram a afirmação de Vitinha de que a explosão de Dembélé serviu de catalisador para a mudança. Desde a derrota em Rennes e as consequências que se seguiram, o PSG iniciou uma sequência impressionante de resultados. A equipe venceu sete das nove partidas disputadas após a bronca de Dembélé, empatando uma contra o Mônaco na Liga dos Campeões e perdendo a outra para o mesmo adversário na Ligue 1. Apesar desse tropeço, o time se aproximou de mais um título nacional e avançou profundamente na competição europeia.

    O próprio Dembélé mais tarde manteve suas palavras, afirmando: “Não me arrependo de nada. Foi uma reprimenda breve para toda a equipe e acho que surtiu efeito.”

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    A atenção volta-se para o confronto contra o Liverpool

    O PSG chega agora à primeira partida das quartas de final contra o Liverpool com um renovado senso de união. Luis Enrique espera que o espírito coletivo exigido por Dembélé permaneça intacto ao enfrentar a formidável equipe dos Reds no Parc des Princes. Enquanto o ex-atacante do PSG, Hugo Ekitike, retorna com o Liverpool como um jogador totalmente diferente, o foco na capital francesa está firmemente voltado para manter a sequência de vitórias.

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