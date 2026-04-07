A dura crítica de Ousmane Dembélé ao PSG “deu bons resultados”, enquanto Vitinha defende as críticas públicas do ponta-direita, indicado ao Ballon d'Or, aos companheiros de equipe

A polêmica remonta a meados de fevereiro, quando um frustrado Dembélé criticou a atitude do elenco após uma decepcionante derrota por 3 a 1 para o Rennes. O jogador da seleção francesa não mediu palavras em sua avaliação pós-jogo, exigindo que certos jogadores parassem de jogar apenas para si mesmos e começassem a priorizar o emblema do clube.

“Acho que temos que colocar mais vontade, temos que, acima de tudo, jogar pelo Paris Saint-Germain para conseguirmos vencer as partidas”, disse Dembele na época. “Porque se jogarmos sozinhos em campo, não vai dar certo, não vamos conquistar os títulos que queremos.”

Ele acrescentou: “Na temporada passada, colocamos o clube, o emblema, o Paris Saint-Germain em primeiro lugar, antes de pensar em nós mesmos. Acho que precisamos reencontrar isso, especialmente nessas partidas. Sabemos que estamos na segunda metade da temporada. É o Paris Saint-Germain que deve vir em primeiro lugar, não os indivíduos.”



