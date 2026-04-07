AFP
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A dura crítica de Ousmane Dembélé ao PSG “deu bons resultados”, enquanto Vitinha defende as críticas públicas do ponta-direita, indicado ao Ballon d'Or, aos companheiros de equipe
A exigência de Dembélé por espírito de equipe
A polêmica remonta a meados de fevereiro, quando um frustrado Dembélé criticou a atitude do elenco após uma decepcionante derrota por 3 a 1 para o Rennes. O jogador da seleção francesa não mediu palavras em sua avaliação pós-jogo, exigindo que certos jogadores parassem de jogar apenas para si mesmos e começassem a priorizar o emblema do clube.
“Acho que temos que colocar mais vontade, temos que, acima de tudo, jogar pelo Paris Saint-Germain para conseguirmos vencer as partidas”, disse Dembele na época. “Porque se jogarmos sozinhos em campo, não vai dar certo, não vamos conquistar os títulos que queremos.”
Ele acrescentou: “Na temporada passada, colocamos o clube, o emblema, o Paris Saint-Germain em primeiro lugar, antes de pensar em nós mesmos. Acho que precisamos reencontrar isso, especialmente nessas partidas. Sabemos que estamos na segunda metade da temporada. É o Paris Saint-Germain que deve vir em primeiro lugar, não os indivíduos.”
- (C)Getty Images
Vitinha apoia o ala "controverso"
Em declarações antes do grande confronto das quartas de final da Liga dos Campeões entre o PSG e o Liverpool, Vitinha revelou que o vestiário não se ofendeu com a crítica pública. Em vez disso, o meio-campista elogiou Dembélé por sua liderança durante um momento difícil, sugerindo que a reação serviu como um alerta necessário para a equipe de Luis Enrique.
“Lembro-me bem disso”, confessou Vitinha durante a coletiva de imprensa desta terça-feira. “O que posso dizer é que até conversamos sobre isso. Estamos tranquilos. Conhecemos bem nosso companheiro. É bom que ele tenha ficado um pouco ‘irritado’ no final da partida. Ele falou e isso é normal. Mesmo que ele estivesse um pouco certo no que disse, nós aceitamos bem e seguimos em frente. Depois, vimos que isso rendeu bons resultados.”
O impacto na forma do PSG
Os resultados certamente corroboram a afirmação de Vitinha de que a explosão de Dembélé serviu de catalisador para a mudança. Desde a derrota em Rennes e as consequências que se seguiram, o PSG iniciou uma sequência impressionante de resultados. A equipe venceu sete das nove partidas disputadas após a bronca de Dembélé, empatando uma contra o Mônaco na Liga dos Campeões e perdendo a outra para o mesmo adversário na Ligue 1. Apesar desse tropeço, o time se aproximou de mais um título nacional e avançou profundamente na competição europeia.
O próprio Dembélé mais tarde manteve suas palavras, afirmando: “Não me arrependo de nada. Foi uma reprimenda breve para toda a equipe e acho que surtiu efeito.”
- Getty Images Sport
A atenção volta-se para o confronto contra o Liverpool
O PSG chega agora à primeira partida das quartas de final contra o Liverpool com um renovado senso de união. Luis Enrique espera que o espírito coletivo exigido por Dembélé permaneça intacto ao enfrentar a formidável equipe dos Reds no Parc des Princes. Enquanto o ex-atacante do PSG, Hugo Ekitike, retorna com o Liverpool como um jogador totalmente diferente, o foco na capital francesa está firmemente voltado para manter a sequência de vitórias.