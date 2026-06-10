A dupla do Chelsea, Cole Palmer e João Pedro, faz uma participação surpresa na cena do banheiro do curta-metragem da Madonna

De acordo com a ESPN, Palmer e Pedro aparecem em uma cena específica ambientada dentro de um banheiro público, onde Madonna chama a atenção dos jogadores enquanto eles usam um mictório. O curta-metragem, intitulado Confessions II, é um projeto de 14 minutos que a ícone da música de 67 anos lançou para apresentar várias faixas de seu tão aguardado próximo álbum.

Este novo lançamento serve como uma sequência direta de seu álbum de 2005, Confessions on a Dance Floor. A dupla do Chelsea se encontra em companhia de atores de renome, já que a obra também conta com participações de destaque do ator britânico Benedict Cumberbatch, da supermodelo Kate Moss e da cantora americana Sabrina Carpenter, todos presentes ao longo do vídeo estendido.