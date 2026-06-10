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A dupla do Chelsea, Cole Palmer e João Pedro, faz uma participação surpresa na cena do banheiro do curta-metragem da Madonna
Lenda do pop lança novo projeto cinematográfico
De acordo com a ESPN, Palmer e Pedro aparecem em uma cena específica ambientada dentro de um banheiro público, onde Madonna chama a atenção dos jogadores enquanto eles usam um mictório. O curta-metragem, intitulado Confessions II, é um projeto de 14 minutos que a ícone da música de 67 anos lançou para apresentar várias faixas de seu tão aguardado próximo álbum.
Este novo lançamento serve como uma sequência direta de seu álbum de 2005, Confessions on a Dance Floor. A dupla do Chelsea se encontra em companhia de atores de renome, já que a obra também conta com participações de destaque do ator britânico Benedict Cumberbatch, da supermodelo Kate Moss e da cantora americana Sabrina Carpenter, todos presentes ao longo do vídeo estendido.
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Tuchel e Ancelotti causam polêmica ao deixarem jogadores de fora da Copa do Mundo
Enquanto 10 de seus companheiros do Chelsea estão a caminho da Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, os dois atacantes ficaram de fora do prestigioso torneio. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, decidiu não incluir Palmer na sua convocação, enquanto o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, optou por não convocar Pedro.
O atacante brasileiro teve uma campanha individual produtiva após sua transferência do Brighton, marcando 20 gols e dando nove assistências em 50 partidas em todas as competições. No entanto, ficar de fora da grande competição internacional proporcionou à dupla de ataque um tempo livre inesperado para explorar caminhos fora do futebol, levando-os, surpreendentemente, a um envolvimento bizarro na indústria do entretenimento ao lado da Rainha do Pop.
O Blues enfrenta uma campanha nacional frustrante
Palmer passou por uma temporada turbulenta, que começou com a conquista do Mundial de Clubes, mas terminou em amarga decepção, já que o Chelsea ficou em 10º lugar na Premier League e não conseguiu se classificar para as competições europeias. Ele enfrentou inúmeras lesões, o que o limitou a marcar apenas 11 gols em 34 partidas.
Enquanto isso, Madonna não é estranha aos clubes londrinos. Em fevereiro, ela foi vista no Tottenham Hotspur Stadium ao lado de suas filhas gêmeas, Stella e Estere, que jogam na base do Spurs. Ela também assistiu ao Chelsea garantir uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool em Stamford Bridge, em outubro de 2025, quando Estevao marcou um brilhante gol da vitória no final da partida, garantindo os três pontos para o time do oeste de Londres de forma dramática.
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O que vem a seguir para as estrelas do Chelsea?
Olhando para o futuro, o Chelsea tem pela frente uma pré-temporada crucial, na tentativa de se recuperar de uma campanha nacional desastrosa. Palmer e Pedro precisam rapidamente deixar Hollywood de lado e voltar a se concentrar nos treinos. Embora suas inesperadas estreias no cinema proporcionem um entretenimento descontraído, a dupla enfrenta uma enorme pressão para impressionar o técnico e superar um ano extremamente frustrante.