“A dor é grande demais!”: Gianluigi Donnarumma revela que jogadores da Itália se recusam a falar sobre o trauma da Copa do Mundo no início da era Roberto Mancini

A seleção italiana ainda está se recuperando da devastadora dor de não ter conseguido vaga para a Copa do Mundo de 2026, após uma dolorosa derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina na final dos playoffs, partida em que a Itália jogou com dez homens durante a maior parte do confronto depois do cartão vermelho precoce de Alessandro Bastoni. Esse revés histórico marca a terceira ausência consecutiva da Itália no principal torneio do futebol, uma realidade impensável para uma nação que ostenta quatro títulos de Copa do Mundo, com seu triunfo mais recente tendo acontecido em 2006.

Questionado durante entrevista à Sky Sport Italia se os jogadores que atuaram naquele fatídico playoff da Copa do Mundo se sentaram para discutir o que deu tão errado, o goleiro do Manchester City admitiu que o assunto continua sendo um tabu. “A verdade é que não houve nenhuma discussão entre nós, além de hoje por um minuto, porque honestamente a dor ainda é grande demais para reabrir essa ferida. O importante é olhar para a frente, construir uma grande Nazionale, e o técnico Mancini vai nos dar uma grande ajuda com isso”, explicou Donnarumma.