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“A dor é grande demais!”: Gianluigi Donnarumma revela que jogadores da Itália se recusam a falar sobre o trauma da Copa do Mundo no início da era Roberto Mancini
Uma cicatriz que se recusa a cicatrizar
A seleção italiana ainda está se recuperando da devastadora dor de não ter conseguido vaga para a Copa do Mundo de 2026, após uma dolorosa derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina na final dos playoffs, partida em que a Itália jogou com dez homens durante a maior parte do confronto depois do cartão vermelho precoce de Alessandro Bastoni. Esse revés histórico marca a terceira ausência consecutiva da Itália no principal torneio do futebol, uma realidade impensável para uma nação que ostenta quatro títulos de Copa do Mundo, com seu triunfo mais recente tendo acontecido em 2006.
Questionado durante entrevista à Sky Sport Italia se os jogadores que atuaram naquele fatídico playoff da Copa do Mundo se sentaram para discutir o que deu tão errado, o goleiro do Manchester City admitiu que o assunto continua sendo um tabu. “A verdade é que não houve nenhuma discussão entre nós, além de hoje por um minuto, porque honestamente a dor ainda é grande demais para reabrir essa ferida. O importante é olhar para a frente, construir uma grande Nazionale, e o técnico Mancini vai nos dar uma grande ajuda com isso”, explicou Donnarumma.
- AFP
Mancini volta ao comando
Após as saídas de Luciano Spalletti, que levou a Itália às oitavas de final da Euro 2024, e de Gennaro Gattuso, cuja passagem terminou após não conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Itália voltou a recorrer a Mancini para recolocar a seleção nos trilhos. Mancini já havia conduzido a Azzurra ao título da Euro 2020 antes de ficar fora da Copa do Mundo de 2022. Agora de volta ao comando, ele busca reconstruir uma equipe competitiva, começando pelo confronto de sexta-feira contra a Bélgica pela Liga das Nações, em um desafiador Grupo A1 que também conta com França e a Turquia de Vincenzo Montella.
“Nós certamente acreditamos no futebol dele, queremos ser proativos, positivos, agressivos, controlar o jogo. Vamos enfrentar adversários fortes na Liga das Nações, mas queremos assumir o controle e dominar a partida. Aprendemos com a Euro e queremos fazer os torcedores se apaixonarem pela Azzurra novamente”, afirmou Donnarumma.
Integrando uma nova geração
Enquanto as figuras mais experientes lidam com o luto, uma nova safra de talentos está sendo integrada ao grupo para dar o impulso tão necessário. Entre os que vêm chamando a atenção está o meio-campista do Cagliari Alessandro Romano, que deve ganhar uma vaga entre os titulares no próximo compromisso. Donnarumma se mostrou animado com a qualidade dos novos nomes e os vê como a pedra fundamental da eventual retomada da Itália no cenário global.
“Fiquei impressionado com todos, são todos jogadores fortes. Alessandro Romano realmente me impressionou, mas há muita qualidade entre os jovens e tenho certeza de que eles serão o futuro da seleção italiana. Nós, da velha guarda, temos de ajudá-los a se adaptar e a passar pelos momentos difíceis”, observou o capitão.
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Recomeçando no Olímpico
A jornada rumo à redenção começa em Roma, onde a Itália enfrenta uma talentosa seleção da Bélgica em uma competição que ainda não venceu, tendo terminado anteriormente em terceiro lugar nas edições de 2020-21 e 2022-23. Donnarumma não escondeu que os meses de verão foram alguns dos mais difíceis de sua carreira profissional, mas mantém que o elenco está faminto para provar seu valor.
“Foi muito difícil. Eu até tenho dificuldade para explicar, este foi um verão muito longo e difícil, mas precisamos recomeçar. Estamos com fome, é uma nova era, amanhã temos um grande jogo e os torcedores, assim como nós, estão decepcionados, então cabe a nós animá-los e fazê-los se apaixonar novamente pela camisa da Itália”, concluiu Donnarumma.
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