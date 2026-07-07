“A dor é grande” - Carlo Ancelotti promete continuar como técnico da Seleção Brasileira, apesar da eliminação extremamente decepcionante na Copa do Mundo

Apesar da crescente pressão pública após a eliminação precoce do Brasil, o técnico de 67 anos recorreu imediatamente às redes sociais para acalmar as especulações sobre seu futuro e afirmar sua determinação em permanecer no cargo. Ancelotti declarou no X: “Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Continuaremos trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!”

Essa postura foi totalmente apoiada pelo coordenador da seleção, Rodrigo Caetano, que pediu calma para manter a estabilidade do elenco. Ele disse: “Cabe a nós agora enfatizar a necessidade de um ciclo que siga normalmente, com um pouco mais de tranquilidade; continuando nosso trabalho com o técnico até a Copa do Mundo de 2030, ao mesmo tempo em que fazemos os ajustes necessários. Que tenhamos pelo menos um mínimo de tranquilidade para seguir em frente e nos prepararmos para a próxima Copa do Mundo.

“Obviamente, ainda estamos nos recompondo. Todos estão muito tristes, frustrados e decepcionados — os jogadores, a comissão técnica e a equipe de apoio. Por outro lado, não podemos desconsiderar o tempo que passamos juntos. Especificamente aqueles 38 dias durante os quais os jogadores, todos nós e todos vocês tiveram a oportunidade de testemunhar o nível de comprometimento e profissionalismo deles — do primeiro ao último dia.”