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“A dor é grande” - Carlo Ancelotti promete continuar como técnico da Seleção Brasileira, apesar da eliminação extremamente decepcionante na Copa do Mundo
O colapso da Seleção em Nova Jersey
Os sonhos do Brasil de conquistar o sexto título mundial foram tragicamente interrompidos nas oitavas de final, após a equipe ser derrotada por dois gols de Erling Haaland pela Noruega. A perda de pênalti de Bruno Guimarães no primeiro tempo e a falta de eficiência no ataque agravaram as dificuldades da Seleção durante uma noite frustrante em Nova Jersey. Essa derrota de partir o coração marca o pior desempenho dos pentacampeões mundiais em um grande torneio internacional desde a eliminação na fase de grupos, há 60 anos.
- Getty Images
Ancelotti afirma total comprometimento
Apesar da crescente pressão pública após a eliminação precoce do Brasil, o técnico de 67 anos recorreu imediatamente às redes sociais para acalmar as especulações sobre seu futuro e afirmar sua determinação em permanecer no cargo. Ancelotti declarou no X: “Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Continuaremos trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!”
Essa postura foi totalmente apoiada pelo coordenador da seleção, Rodrigo Caetano, que pediu calma para manter a estabilidade do elenco. Ele disse: “Cabe a nós agora enfatizar a necessidade de um ciclo que siga normalmente, com um pouco mais de tranquilidade; continuando nosso trabalho com o técnico até a Copa do Mundo de 2030, ao mesmo tempo em que fazemos os ajustes necessários. Que tenhamos pelo menos um mínimo de tranquilidade para seguir em frente e nos prepararmos para a próxima Copa do Mundo.
“Obviamente, ainda estamos nos recompondo. Todos estão muito tristes, frustrados e decepcionados — os jogadores, a comissão técnica e a equipe de apoio. Por outro lado, não podemos desconsiderar o tempo que passamos juntos. Especificamente aqueles 38 dias durante os quais os jogadores, todos nós e todos vocês tiveram a oportunidade de testemunhar o nível de comprometimento e profissionalismo deles — do primeiro ao último dia.”
A Federação olha para o futuro
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por não se deter na decepção vivida nos Estados Unidos, mantendo a confiança no contrato de Ancelotti, válido até 2030, e enquadrando sua dolorosa eliminação como um passo crucial para o futuro.
Em uma mensagem publicada no X, a CBF declarou: “A história da Seleção Brasileira é marcada por grandes conquistas, mas também por momentos que fortalecem nossa trajetória. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcedores brasileiros.”
- AFP
Um ciclo internacional exigente nos espera
Essa derrota prolonga a sequência desastrosa da Seleção, que já soma sete derrotas consecutivas nas fases eliminatórias da Copa do Mundo contra adversários europeus. A comissão técnica enfrenta agora a difícil tarefa de reformular a mentalidade competitiva da equipe antes do reinício de um intenso ciclo de eliminatórias internacionais. Ancelotti tem a missão de integrar plenamente jovens talentos como Endrick o mais rápido possível, a fim de pôr fim à mais longa seca de títulos da história do futebol brasileiro moderno.
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