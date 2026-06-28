A disputa pelo jogador parece estar chegando ao auge! O FC Bayern de Munique rejeita a primeira oferta pelo jogador da seleção nacional que foi deixado de lado

No entanto, essa expectativa de preço está gerando ceticismo no mercado de transferências, segundo informações. Não apenas entre os dirigentes em Istambul, mas também entre outros possíveis interessados. Afinal, sabe-se que o Bayern quer vender o goleiro a todo custo neste verão e não o inclui mais nos planos.

Apesar do primeiro revés, o Beşiktaş continua se empenhando intensamente para contratar o goleiro da seleção alemã. Para convencer Nübel a se transferir para a Süper Lig, o clube oferece um salário líquido de cerca de cinco milhões de euros por temporada, incluindo bônus. Além disso, o goleiro tem a garantia de assumir claramente o papel de titular no gol.