A oferta do tradicional clube turco ascendia, portanto, a um valor fixo de transferência de cinco milhões de euros, que poderia ter aumentado em mais cinco milhões de euros por meio de possíveis bônus. Para o clube alemão com mais títulos, porém, esse valor total de, no máximo, dez milhões de euros era insuficiente. Os dirigentes do clube de Munique continuam exigindo, pelo goleiro de 29 anos, um valor de transferência de até 20 milhões de euros.
Traduzido por
A disputa pelo jogador parece estar chegando ao auge! O FC Bayern de Munique rejeita a primeira oferta pelo jogador da seleção nacional que foi deixado de lado
No entanto, essa expectativa de preço está gerando ceticismo no mercado de transferências, segundo informações. Não apenas entre os dirigentes em Istambul, mas também entre outros possíveis interessados. Afinal, sabe-se que o Bayern quer vender o goleiro a todo custo neste verão e não o inclui mais nos planos.
Apesar do primeiro revés, o Beşiktaş continua se empenhando intensamente para contratar o goleiro da seleção alemã. Para convencer Nübel a se transferir para a Süper Lig, o clube oferece um salário líquido de cerca de cinco milhões de euros por temporada, incluindo bônus. Além disso, o goleiro tem a garantia de assumir claramente o papel de titular no gol.
- AFP
O Beşiktaş estabelece um prazo para Nübel
Na última sexta-feira, ocorreram novas negociações entre representantes do clube turco e do jogador. O Istambul agora pressiona por uma decisão em breve: Nübel recebeu um prazo até o início da próxima semana para se posicionar.
Caso não haja uma confirmação até lá, o Beşiktaş pretende desistir da transferência e buscar alternativas. Segundo informações, o próprio Nübel ainda está hesitante, pois está avaliando simultaneamente outras opções para seu futuro esportivo.
Assessor de Nübel confirma o interesse do Beşiktaş
A posição do FC Bayern, entretanto, é inequívoca. O diretor esportivo Max Eberl já havia informado aos assessores do goleiro, há duas ou três semanas, que Nübel não deveria comparecer à Säbener Straße no início dos treinos do time de Munique. O objetivo claro do clube é pôr fim a esse mal-entendido antes mesmo do início da pré-temporada, por meio de uma transferência definitiva.
O agente de Nübel, Stefan Backs, confirmou à Sky as negociações em andamento com o potencial comprador da Turquia: “Tomaremos a decisão certa para o futuro de Alexander. O que podemos confirmar é que o Besiktas está determinado a contratá-lo”, explicou o agente.
- Getty Images
Até agora, Nübel disputou apenas quatro partidas pelo FC Bayern
Nübel foi transferido em 2020, sem custo de transferência, do FC Schalke 04 para o clube mais título da Alemanha, mas nunca conseguiu ir além do papel de reserva de Manuel Neuer. Até o momento, ele disputou apenas quatro partidas oficiais pelo time de Munique. Passou os últimos cinco anos emprestado ao AS Monaco (de 2021 a 2023) e ao VfB Stuttgart (de 2023 a 2026).
No time de Stuttgart, Nübel teve um desempenho excelente e sempre se mostrou um goleiro de confiança. Com o VfB, ele conquistou a Copa da Alemanha, foi vice-campeão e disputou competições internacionais nos últimos dois anos (Liga dos Campeões e Liga Europa). Apesar dos esforços, especialmente do técnico Sebastian Hoeneß, o Stuttgart decidiu não assinar contrato definitivo com o jogador.