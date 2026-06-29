A disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo que ficará para a história: por que Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland estão desafiando a história - e como isso pode influenciar a escolha do Ballon d’Or

Lionel Messi não foi titular contra a Jordânia na terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mas, é claro, ele ainda tinha um papel a desempenhar. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, não tinha motivo para colocá-lo em campo. É verdade que, naquele momento, a Argentina havia deixado escapar uma vantagem de dois gols, reduzindo-a para apenas um. Talvez estivesse surgindo uma semente de dúvida na mente dos jogadores da Albiceleste. No entanto, aquele não era um jogo que precisasse de Messi.

Mas Messi queria entrar. Ou, pelo menos, jogou como se quisesse. Em mais de 20 minutos emocionantes saindo do banco, o argentino mudou o rumo da partida. Quando ele entrou em campo, a aura mudou, a vibração mudou. E, é claro, houve aquele momento. Yazeed Abulaila deveria ter defendido a cobrança de falta de Messi aos 80 minutos? Talvez. A bola passou um pouco perto dele. Não exigiu muito movimento.

Mesmo assim, a bola passou zunindo por ele. E, assim, a Argentina teve uma fase de grupos perfeita. Messi também abriu uma pequena vantagem na disputa pela Chuteira de Ouro. As Chuteiras de Ouro são coisas engraçadas, em geral. Muitas vezes, o jogador que marca mais gols acaba não vencendo a Copa do Mundo. Na verdade, as últimas três seleções campeãs da Copa do Mundo não contaram com o jogador que marcou mais gols no torneio. Gols nem sempre significam sucesso da equipe.

No entanto, em um esporte que hoje em dia é impulsionado tanto pela conquista individual quanto pela glória coletiva, os gols tendem a ter mais importância do que nunca. São bons parâmetros de referência e, nas Copas do Mundo, um indicador de excelência individual. Não se chega a essas competições passando por fracassos. E o torneio de 2026 parece ter uma disputa acirrada pela frente: Messi, Mbappé e Haaland, todos em busca de algo diferente, todos transformando gols em declarações de intenção. O que há para não gostar?

As Copas do Mundo sempre tiveram espaço para esse tipo de história individual.