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Thomas Hindle

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A disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo que ficará para a história: por que Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland estão desafiando a história - e como isso pode influenciar a escolha do Ballon d’Or

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A Chuteira de Ouro nem sempre leva ao sucesso da equipe, mas a disputa pelo prêmio individual neste verão pode ser uma das mais emocionantes dos últimos tempos

Lionel Messi não foi titular contra a Jordânia na terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mas, é claro, ele ainda tinha um papel a desempenhar. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, não tinha motivo para colocá-lo em campo. É verdade que, naquele momento, a Argentina havia deixado escapar uma vantagem de dois gols, reduzindo-a para apenas um. Talvez estivesse surgindo uma semente de dúvida na mente dos jogadores da Albiceleste. No entanto, aquele não era um jogo que precisasse de Messi.

Mas Messi queria entrar. Ou, pelo menos, jogou como se quisesse. Em mais de 20 minutos emocionantes saindo do banco, o argentino mudou o rumo da partida. Quando ele entrou em campo, a aura mudou, a vibração mudou. E, é claro, houve aquele momento. Yazeed Abulaila deveria ter defendido a cobrança de falta de Messi aos 80 minutos? Talvez. A bola passou um pouco perto dele. Não exigiu muito movimento.

Mesmo assim, a bola passou zunindo por ele. E, assim, a Argentina teve uma fase de grupos perfeita. Messi também abriu uma pequena vantagem na disputa pela Chuteira de Ouro. As Chuteiras de Ouro são coisas engraçadas, em geral. Muitas vezes, o jogador que marca mais gols acaba não vencendo a Copa do Mundo. Na verdade, as últimas três seleções campeãs da Copa do Mundo não contaram com o jogador que marcou mais gols no torneio. Gols nem sempre significam sucesso da equipe.

No entanto, em um esporte que hoje em dia é impulsionado tanto pela conquista individual quanto pela glória coletiva, os gols tendem a ter mais importância do que nunca. São bons parâmetros de referência e, nas Copas do Mundo, um indicador de excelência individual. Não se chega a essas competições passando por fracassos. E o torneio de 2026 parece ter uma disputa acirrada pela frente: Messi, Mbappé e Haaland, todos em busca de algo diferente, todos transformando gols em declarações de intenção. O que há para não gostar?

As Copas do Mundo sempre tiveram espaço para esse tipo de história individual.

  • James Rodriguez 2014 World CupGetty

    Um prêmio sobre momentos

    A Copa do Mundo de 2014 foi um grande espetáculo. Esteve repleta de partidas cativantes, incluindo alguns gols notáveis, e teve um vencedor merecedor: a Alemanha. Nesse sentido, foi um sucesso.

    Mas talvez esse torneio fique para sempre associado a um único momento. No primeiro tempo da partida das oitavas de final entre Colômbia e Uruguai, a bola chegou até James Rodríguez. A jogada mais fácil teria sido dar um passe, procurar um companheiro ou controlar a bola. Em vez disso, o meia-atacante dominou a bola com o peito, observou-a cair no pé esquerdo e mandou-a no ângulo superior, a 25 jardas de distância. O gol ganhou o Prêmio Puskas naquele ano e continua sendo um dos mais belos gols já marcados em uma Copa do Mundo.

    E é isso que esses torneios realmente são: coleções de momentos. Um bom indicador da idade entre os fãs de futebol não é apenas a primeira Copa do Mundo de que você se lembra, mas, mais precisamente, o primeiro gol de Copa do Mundo de que você se lembra. Para uma geração, a lembrança será de 2014 e do voleio de James. Ele marcou outros cinco gols naquela Copa do Mundo e conquistou a Chuteira de Ouro. Aquele foi o seu torneio, com base naquele momento. E a Chuteira de Ouro representou tudo isso, resumido em um único prêmio. Trata-se, na verdade, de uma honraria individual que recompensa uma série de momentos de inspiração individual.

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  • Kylian Mbappe France 2022Getty Images

    Essa seleção ganha Copas do Mundo?

    Se isso é um indicador do sucesso da equipe, porém, é algo que está aberto a debate. Desde o torneio de 2002, quando Ronaldo conquistou a Chuteira de Ouro, nenhuma seleção vencedora da Copa do Mundo contou também com o artilheiro do torneio. Mbappé conquistou o prêmio em 2022. Kane conquistou o prêmio em 2018. Rodríguez ficou com ele em 2014. Thomas Müller venceu em 2010. Miroslav Klose terminou na liderança em 2006. Nenhum deles levantou o troféu naquele ano. Se analisarmos os vencedores recentes, então, a influência deles no sucesso da equipe é um pouco contraditória.

    Mbappé venceu em 2022, com suas estatísticas impulsionadas pelo hat-trick na final. A Argentina foi a melhor equipe naquele dia, mas é difícil exigir mais de Mbappé, do ponto de vista puramente ofensivo, naquela partida. Harry Kane conquistou o prêmio em 2018, em grande parte graças a uma atuação de três gols contra o Panamá na fase de grupos. Mas a dura realidade daquele torneio é que Kane desapareceu nos momentos decisivos e a Inglaterra foi merecidamente derrotada pela Croácia nas semifinais. A Colômbia de Rodríguez foi uma zebra animada, mas foi eliminada nas quartas de final. Thomas Müller venceu em 2010, mas a Alemanha foi derrotada nas semifinais pela Espanha, que acabou conquistando o título.

    Somente em 2002, quando Ronaldo levou o Brasil à conquista da Copa do Mundo após uma série de lesões que deveriam ter encerrado sua carreira, o desempenho individual como artilheiro levou ao sucesso da equipe. Essa foi talvez a campanha mais completa de todos os tempos em uma Copa do Mundo: oito gols, incluindo dois na final e o gol da vitória nas semifinais. No fim das contas, foi o suficiente para lhe render a Bola de Ouro.



  • Erling Haaland(C)Getty Images

    Um esporte coletivo — mas com muitos bons competidores

    A verdade é que, desde então, o futebol evoluiu para se tornar um esporte muito mais coletivo. As seleções mais bem-sucedidas geralmente não são as que contam com mais estrelas, mas sim as mais equilibradas. A Argentina é eficaz porque compensa a falta de empenho defensivo de Messi ao construir um sistema que destaca suas habilidades ofensivas — e suple suas fraquezas quando não está com a bola.

    A Espanha é excelente na posse de bola e bem estruturada quando não a tem. As táticas da França são, reconhecidamente, mais difíceis de definir. Mas seus meio-campistas esforçados e laterais disciplinados permitem que seus atacantes brilhem. O ritmo de trabalho de Ousmane Dembélé também fica mais evidente quando ele veste a camisa da seleção nacional.

    No entanto, o futebol se encontra em uma situação única. Trata-se de uma espécie de choque entre épocas. Messi e Cristiano Ronaldo certamente estão disputando suas últimas Copas do Mundo. A próxima geração de superestrelas também está no auge de suas carreiras. No momento, há sete atacantes de elite com chances reais de conquistar o título: Messi, Mbappé, Erling Haaland, Dembélé, Vinícius Júnior, Harry Kane e Ronaldo. Não seria surpresa ver qualquer um deles levando o título.

  • Messi-Mbappe(C)Getty Images

    Messi x Mbappé?

    Messi lidera a artilharia com seis gols e deve continuar sendo o favorito aqui. O argentino tem participado menos das jogadas ultimamente, e fica claro que suas pernas estão começando a falhar um pouco (ele tem 39 anos). Mas ele marcou três gols contra a Argélia, dois contra a Áustria e acrescentou um terceiro contra a Jordânia — tudo isso fazendo com que parecesse incrivelmente fácil.

    Os próximos adversários em potencial — com todo o respeito — parecem igualmente suscetíveis à magia de Messi. Cabo Verde tem sido a surpresa do torneio e conseguiu impedir a Espanha de marcar. Mas a Argentina será a grande favorita nessa partida. Se vencer, enfrentará a Austrália ou o Egito na próxima fase. No mesmo quadrante da chave estão Gana, Colômbia, Suíça e Argélia. Essas são partidas promissoras. Messi quebrou o recorde de gols na carreira em Copas do Mundo no início deste torneio. Ele pode chegar aos dois dígitos antes das quartas de final.

    E depois há Mbappé, o homem que se tornou o grande rival de Messi na Copa do Mundo. Eles já se enfrentaram duas vezes neste torneio. Mbappé venceu o primeiro confronto, nas oitavas de final de 2018 (Mbappé marcou dois gols na partida que anunciou sua chegada ao mundo). Messi levou a melhor no segundo confronto, na final de 2022 (mesmo que Mbappé tenha marcado três gols).

    O francês ainda não encontrou sua melhor forma, o que é um pouco absurdo de se admitir, considerando que ele marcou quatro gols nos dois primeiros jogos da França e deu duas assistências. Mas ele ainda parece um pouco descoordenado. A França ainda não está totalmente sincronizada. Os movimentos ainda não estão perfeitos, a química ainda está se formando. A Suécia parece ser uma presa fácil, no entanto. E, então, a energia de Mbappé em jogos importantes deve ser suficiente para representar um desafio sério.

  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    Os outros candidatos

    E depois há todos os outros, nenhum dos quais deve ser descartado. Kane parecia ter se consolidado na disputa logo no início. Ele marcou duas vezes na primeira partida da Inglaterra (apesar de ter precisado repetir um pênalti perdido para abrir o placar). Mas, em seguida, desperdiçou uma chance de ouro ao chutar por cima do travessão na segunda partida. Ele voltou a balançar as redes na terceira, mas ainda não conseguiu chegar às mesmas situações de gol que o tornariam um verdadeiro candidato ao título. Haaland marcou quatro gols em suas duas primeiras partidas e, em seguida, foi poupado na última partida da Noruega na fase de grupos.

    Vinicius Jr. também deve ser considerado uma ameaça séria. Ele terá que se destacar para que a Seleção consiga avançar, e tem se mostrado mais preciso do que em grandes torneios anteriores (quatro gols em três partidas dobraram seu melhor desempenho, de dois gols na Copa América de 2024). Há também Ronaldo. Seu papel na seleção de Portugal é intrigante. Ele não parece mais particularmente interessado em passar a bola, nem em ser um jogador de equipe de verdade. É realmente difícil lembrar da última vez que um jogador de classe mundial como ele se tornou tão egocêntrico em sua abordagem ao futebol. Seu histórico nas fases eliminatórias é bastante desanimador. Mas, quando está em campo, ele está sempre na posição certa para marcar. E mesmo aos 41 anos, ele ainda pode ser letal.

    Uma menção também aos candidatos surpresa. Folarin Balogun está em grande fase pela seleção dos EUA. Uma boa atuação contra a Bósnia e Herzegovina o colocará na disputa. E quem sabe o que pode acontecer a partir daí? Brian Brobbey está marcando gols com facilidade pela Holanda. Ele também não pode ser descartado.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    O efeito da Bola de Ouro e o que vem a seguir

    Para alguns candidatos, porém, a Chuteira de Ouro terá um significado um pouco maior. Kane deve ser considerado um dos favoritos ao Ballon d’Or, mas a falta de sucesso do Bayern de Munique na Liga dos Campeões pesará contra ele. Mbappé foi o artilheiro da La Liga, mas o fato de o Real Madrid não ter conquistado nenhum título prejudicará sua candidatura. O PSG de Ousmane Dembélé conquistou tudo o que podia — mas será que ele contribuiu o suficiente individualmente para conquistar o prêmio pelo segundo ano consecutivo? E, claro, há Messi. Historicamente, a MLS não tem sido vista como um palco onde os vencedores da Bola de Ouro costumam deixar sua marca. Será que a conquista da Chuteira de Ouro e o sucesso na Copa do Mundo poderiam colocar seu nome na disputa, apesar da falta de prestígio no campeonato nacional?

    No entanto, talvez a parte mais fascinante de tudo isso seja que isso pode ser apreciado, curtido e discutido. A Chuteira de Ouro nem sempre indica sucesso coletivo. Mas serve como um indicador bastante convincente de momentos marcantes. E se são os momentos que valorizamos nas Copas do Mundo, por que não apreciar os melhores do futebol, disputando com garra? Mbappé, Haaland, Messi, Ronaldo, Vinícius, Kane; esses são os melhores entre os melhores, e todos estão marcando gols de forma consistente por seus países na Copa do Mundo.

    São essas as coisas com que os fãs de futebol sonham. Nem todos os seis poderão vencer o torneio neste verão. No fim das contas, nenhum deles conseguiu. Mas se eles mantiverem o desempenho necessário para conquistar a Chuteira de Ouro este ano, então 2026 certamente terá muitos momentos inesquecíveis.