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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

A disputa espetacular pelo jogador está esquentando! Yan Diomande deve render 130 milhões de euros ao RB Leipzig

Bundesliga
Mercado da bola
Y. Diomande
Leipzig
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Premier League

O Liverpool e o PSG podem resolver entre si a disputa pela contratação de Yan Diomande. Está em jogo uma quantia astronômica.

Segundo o The Athletic, o Liverpool FC também entrou ativamente na disputa pelo tão cobiçado ala de 19 anos e entrou em contato com o RB Leipzig para conduzir negociações diretas. Os Reds estariam, inclusive, em vantagem nas negociações com Diomande, conforme já havia sido noticiado peloThe Athletic no final de maio.

  • Isso, pelo menos, contradiz as últimas notícias, segundo as quais Diomande já teria dado luz verde ao Paris Saint-Germain para a transferência. O próprio jogador voltou a se pronunciar sobre as especulações e disse: "Sou torcedor do PSG desde criança. Acho que meu pai também era torcedor do PSG. Mas não estou preocupado com o futuro, estou totalmente concentrado na Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece depois.”

    Diomande também já havia se entusiasmado com os Reds no passado: “Quero jogar no Liverpool. Sou um grande torcedor do Liverpool. Meu pai sonha em me ver jogando em Anfield um dia. Esse também é o meu sonho — e quero realizá-lo.”

    Os rumores sobre o interesse do Liverpool em Diomande persistem também porque os ingleses estão em busca de um novo ponta-direita para substituir o astro Mohamed Salah. O egípcio se despede antecipadamente de Anfield Road neste verão.

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  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Liverpool e PSG fazem subir o preço de Diomande: será que o RB Leipzig vai receber até 130 milhões?

    A situação envolvendo dois grandes clubes com grande poder financeiro, interessados em Diomande após sua excelente temporada de estreia na Bundesliga e que, além disso, são obviamente os times do coração do jogador, favorece perfeitamente o RB Leipzig. Isso também é relatado pelo The Athletic. Segundo a publicação, isso poderia de fato fazer com que Diomande acabasse sendo vendido pelos 130 milhões de euros exigidos pelo RB Leipzig.

    Com isso, o jogador da seleção da Costa do Marfim passaria imediatamente para o segundo lugar na lista das transferências mais caras da história da Bundesliga. Apenas Ousmane Dembélé, pelo qual o BVB recebeu 148 milhões de euros do FC Barcelona, teria sido mais caro.

  • VfB Stuttgart v RB Leipzig - DFB Cup: Semi FinalGetty Images Sport

    O presidente da Red Bull desaconselha a venda de Diomande no verão

    Se depender do CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, o clube da Saxônia não deveria vender o marfinense, mesmo diante de uma quantia tão astronômica. “Se eu fosse o diretor esportivo, também não venderia esse jovem jogador, que ainda nem completou uma temporada conosco, independentemente do preço que fosse oferecido”, afirmou Mintzlaff no final de abril à Sky. 

    O RB Leipzig deve ter como objetivo não perder um jogador do calibre de Diomande após apenas um ano. Por isso, o presidente do conselho fiscal exigiu: “Só posso aconselhar a diretoria a manter esse jogador conosco também no próximo ano”. Afinal, Diomande “certamente ficará ainda mais caro”.

  • RB Leipzig v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    O RB Leipzig contrata o desconhecido Diomande por 20 milhões: Raum fica primeiro chocado, depois feliz

    O Leipzig havia contratado Diomande, que na época ainda era bastante desconhecido, por 20 milhões do CD Leganés. Uma quantia que, na época, surpreendeu até mesmo o capitão David Raum. “No verão, verifiquei o valor de mercado dele e depois verifiquei quanto pagamos. Em seguida, perguntei rapidamente se tínhamos cometido um erro de digitação na oferta ou qual era o problema”, contou o jogador da seleção alemã no final do ano passado à Sky

    O ceticismo de Raum, no entanto, desapareceu rapidamente: “Depois do primeiro treino, fui até Marcel Schäfer (diretor esportivo do Leipzig, nota da redação) e o parabenizei por essa contratação.” E é provável que Schäfer e o departamento de olheiros do Leipzig tenham recebido muitos outros parabéns ao longo da temporada.

    Com doze gols e nove assistências em 33 jogos da Bundesliga, Diomande foi fundamental para o retorno do Leipzig à Liga dos Campeões. Depois de o clube ter ficado de fora das competições internacionais pela primeira vez no ano passado, os saxões terminaram a temporada na terceira posição da tabela.

    Para Diomande, essa pode ter sido a última grande conquista com a camisa do Leipzig.