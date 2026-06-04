Isso, pelo menos, contradiz as últimas notícias, segundo as quais Diomande já teria dado luz verde ao Paris Saint-Germain para a transferência. O próprio jogador voltou a se pronunciar sobre as especulações e disse: "Sou torcedor do PSG desde criança. Acho que meu pai também era torcedor do PSG. Mas não estou preocupado com o futuro, estou totalmente concentrado na Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece depois.”

Diomande também já havia se entusiasmado com os Reds no passado: “Quero jogar no Liverpool. Sou um grande torcedor do Liverpool. Meu pai sonha em me ver jogando em Anfield um dia. Esse também é o meu sonho — e quero realizá-lo.”

Os rumores sobre o interesse do Liverpool em Diomande persistem também porque os ingleses estão em busca de um novo ponta-direita para substituir o astro Mohamed Salah. O egípcio se despede antecipadamente de Anfield Road neste verão.