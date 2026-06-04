Segundo o The Athletic, o Liverpool FC também entrou ativamente na disputa pelo tão cobiçado ala de 19 anos e entrou em contato com o RB Leipzig para conduzir negociações diretas. Os Reds estariam, inclusive, em vantagem nas negociações com Diomande, conforme já havia sido noticiado peloThe Athletic no final de maio.
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A disputa espetacular pelo jogador está esquentando! Yan Diomande deve render 130 milhões de euros ao RB Leipzig
Isso, pelo menos, contradiz as últimas notícias, segundo as quais Diomande já teria dado luz verde ao Paris Saint-Germain para a transferência. O próprio jogador voltou a se pronunciar sobre as especulações e disse: "Sou torcedor do PSG desde criança. Acho que meu pai também era torcedor do PSG. Mas não estou preocupado com o futuro, estou totalmente concentrado na Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece depois.”
Diomande também já havia se entusiasmado com os Reds no passado: “Quero jogar no Liverpool. Sou um grande torcedor do Liverpool. Meu pai sonha em me ver jogando em Anfield um dia. Esse também é o meu sonho — e quero realizá-lo.”
Os rumores sobre o interesse do Liverpool em Diomande persistem também porque os ingleses estão em busca de um novo ponta-direita para substituir o astro Mohamed Salah. O egípcio se despede antecipadamente de Anfield Road neste verão.
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Liverpool e PSG fazem subir o preço de Diomande: será que o RB Leipzig vai receber até 130 milhões?
A situação envolvendo dois grandes clubes com grande poder financeiro, interessados em Diomande após sua excelente temporada de estreia na Bundesliga e que, além disso, são obviamente os times do coração do jogador, favorece perfeitamente o RB Leipzig. Isso também é relatado pelo The Athletic. Segundo a publicação, isso poderia de fato fazer com que Diomande acabasse sendo vendido pelos 130 milhões de euros exigidos pelo RB Leipzig.
Com isso, o jogador da seleção da Costa do Marfim passaria imediatamente para o segundo lugar na lista das transferências mais caras da história da Bundesliga. Apenas Ousmane Dembélé, pelo qual o BVB recebeu 148 milhões de euros do FC Barcelona, teria sido mais caro.
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O presidente da Red Bull desaconselha a venda de Diomande no verão
Se depender do CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, o clube da Saxônia não deveria vender o marfinense, mesmo diante de uma quantia tão astronômica. “Se eu fosse o diretor esportivo, também não venderia esse jovem jogador, que ainda nem completou uma temporada conosco, independentemente do preço que fosse oferecido”, afirmou Mintzlaff no final de abril à Sky.
O RB Leipzig deve ter como objetivo não perder um jogador do calibre de Diomande após apenas um ano. Por isso, o presidente do conselho fiscal exigiu: “Só posso aconselhar a diretoria a manter esse jogador conosco também no próximo ano”. Afinal, Diomande “certamente ficará ainda mais caro”.
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O RB Leipzig contrata o desconhecido Diomande por 20 milhões: Raum fica primeiro chocado, depois feliz
O Leipzig havia contratado Diomande, que na época ainda era bastante desconhecido, por 20 milhões do CD Leganés. Uma quantia que, na época, surpreendeu até mesmo o capitão David Raum. “No verão, verifiquei o valor de mercado dele e depois verifiquei quanto pagamos. Em seguida, perguntei rapidamente se tínhamos cometido um erro de digitação na oferta ou qual era o problema”, contou o jogador da seleção alemã no final do ano passado à Sky.
O ceticismo de Raum, no entanto, desapareceu rapidamente: “Depois do primeiro treino, fui até Marcel Schäfer (diretor esportivo do Leipzig, nota da redação) e o parabenizei por essa contratação.” E é provável que Schäfer e o departamento de olheiros do Leipzig tenham recebido muitos outros parabéns ao longo da temporada.
Com doze gols e nove assistências em 33 jogos da Bundesliga, Diomande foi fundamental para o retorno do Leipzig à Liga dos Campeões. Depois de o clube ter ficado de fora das competições internacionais pela primeira vez no ano passado, os saxões terminaram a temporada na terceira posição da tabela.
Para Diomande, essa pode ter sido a última grande conquista com a camisa do Leipzig.