A Disneyland como modelo e a Liga dos Campeões na mira: por que o Como 1907 é um antítese do RB Leipzig, apesar dos investimentos

Ao mesmo tempo, o Como e seus proprietários adotam uma abordagem de longo prazo; eles não agem como investidores tradicionais, cujo principal objetivo é, antes de tudo, lucrar o máximo possível com o investimento em um clube. Em vez disso, o objetivo é promover o clube, a cidade, os moradores e a região como um todo. Enquanto outros clubes de investidores tradicionais, como o RB Leipzig na Alemanha, “exploram” o futebol como mero meio de comercializar seus próprios produtos, o Como segue uma estratégia de marketing mais sustentável.

Isso vai tão longe que, por exemplo, cada recém-nascido nos hospitais municipais de Como recebe um body do clube. Além disso, o clube colabora com 14 bares locais. Lá, caso o clube vença uma de suas partidas oficiais, é oferecida uma rodada de bebidas para os clientes presentes. O objetivo é claro: conquistar a população local e fazer com que o projeto Como seja visto mais como um enriquecimento para a região do que como um fator perturbador.

Isso inclui também a ampliação do belo estádio. O Stadio Giuseppe Sinigaglia, construído em 1927, que está maravilhosamente situado às margens do Lago de Como e oferece, além da ação em campo, uma vista fenomenal para o lago, ainda é propriedade da cidade de Como, mas deve, mais cedo ou mais tarde, ser adquirido e transformado em propriedade do clube. Logo após a promoção, no verão de 2024, foi necessário realizar obras de renovação na arena de quase 100 anos; para o futuro, estão planejadas outras ampliações, como o aumento da capacidade total, que atualmente é de apenas cerca de 13.600 espectadores.

A Disneyland servirá de modelo para futuras obras de reforma. De acordo com a visão dos proprietários, a cidade, a região e o clube devem ser comercializados como uma unidade. O objetivo é um parque à beira do lago com um estádio moderno e opções de entretenimento, mesmo fora dos dias de jogo. “O que o parque temático é para a Disney, para nós é o clube de futebol e a experiência dos dias de jogo. Temos a sorte de estar em um lugar onde a própria cidade é uma marca: o Lago de Como é uma marca global. Seria tolice não aproveitar essa chance – integrar o futebol ao ecossistema, não como peça central, mas como elemento-chave”, explicou o presidente do clube e CEO da Sent, Mirwan Suwarso, ao portal italiano Calcio e Finanza.

Seguindo o exemplo da Disney, o Como 1907 não deve ser apenas um clube de futebol recém-rico, mas um projeto de entretenimento abrangente e financeiramente sustentável – com a região turística do Lago de Como como marca-mãe. O objetivo é conectar futebol, marketing, merchandising e a região, atrair celebridades e estabelecer o clube como uma marca global com caráter de experiência.

Isso é empolgante porque os contrastes não poderiam ser maiores. De um lado, o “caráter tradicional” com uma cidadezinha idílica e localização perfeita à beira de um lago; do outro, as grandes ambições globais dos proprietários.