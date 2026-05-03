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A diretoria do Newcastle toma uma decisão sobre o futuro de Eddie Howe após “reconhecer que a temporada não foi satisfatória”
O PIF chega a um consenso sobre o futuro de Howe
Espera-se que o Newcastle mantenha Howe além da temporada atual, com o clube e a diretoria alinhados em mantê-lo até a temporada 2026-27, de acordo com o The Athletic.
O técnico de 48 anos continua a contar com total apoio da diretoria do clube e, ao que tudo indica, também está disposto a permanecer no St James' Park, apesar de uma campanha difícil que colocou à prova a determinação da equipe de Tyneside.
A decisão vem após um período de especulações sobre se os ambiciosos proprietários buscariam uma mudança no comando técnico. No entanto, a mensagem interna da liderança dos Magpies é de estabilidade, garantindo que Howe tenha a oportunidade de liderar o elenco durante a próxima janela de transferências de verão e na nova temporada.
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Reuniões produtivas
As discussões recentes contaram com a participação de altos representantes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), proprietários majoritários do Newcastle, durante as reuniões anuais realizadas no Matfen Hall, em Northumberland.
Essas reuniões de alto nível são um marco no calendário corporativo do clube, mas a última edição teve um peso significativo, dada a estagnação do desempenho da equipe em campo.
Embora todas as partes tenham reconhecido que a temporada ficou aquém das expectativas, as negociações teriam terminado de forma positiva, com uma visão comum sobre o rumo futuro do técnico. A disposição da diretoria em manter Howe sugere que eles veem a atual queda de rendimento como um revés temporário, e não como uma falha fundamental em seu projeto técnico.
Dificuldades em uma campanha difícil
O Newcastle registrou um forte progresso sob o comando de Howe nas temporadas anteriores, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões e a conquista do primeiro título importante em décadas com a vitória na Carabao Cup. Ele conseguiu transformar o clube de candidato ao rebaixamento em uma verdadeira potência, ganhando grande reconhecimento da torcida nesse processo.
No entanto, nesta temporada houve uma queda de rendimento, com o clube atualmente em 13º lugar na Premier League e eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final.
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Com vistas ao período 2026-2027
Ao confirmar sua confiança em Howe, a diretoria do Newcastle espera evitar um período de incerteza prejudicial durante uma fase crucial de reconstrução. Acredita-se que o técnico esteja totalmente comprometido com a visão de longo prazo do clube, apesar dos rumores em torno de seu cargo durante a sequência de maus resultados nos primeiros meses de 2026.
O foco agora se voltará para a estratégia de contratações do verão, enquanto os Magpies buscam diminuir a diferença para os quatro primeiros colocados da Premier League mais uma vez. Com o apoio do PIF e um mandato claro para melhorar, Howe deve continuar sendo o rosto do projeto do Newcastle no futuro próximo.