A diretoria do Newcastle toma uma decisão sobre o futuro de Eddie Howe após “reconhecer que a temporada não foi satisfatória”

Espera-se que o Newcastle mantenha Howe além da temporada atual, com o clube e a diretoria alinhados em mantê-lo até a temporada 2026-27, de acordo com o The Athletic.

O técnico de 48 anos continua a contar com total apoio da diretoria do clube e, ao que tudo indica, também está disposto a permanecer no St James' Park, apesar de uma campanha difícil que colocou à prova a determinação da equipe de Tyneside.

A decisão vem após um período de especulações sobre se os ambiciosos proprietários buscariam uma mudança no comando técnico. No entanto, a mensagem interna da liderança dos Magpies é de estabilidade, garantindo que Howe tenha a oportunidade de liderar o elenco durante a próxima janela de transferências de verão e na nova temporada.



