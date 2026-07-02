Primeiramente, Nagelsmann teria exposto sua visão sobre o desastre na Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Paraguai. Erros de avaliação esportiva teriam sido discutidos, assim como o clima no acampamento da Copa do Mundo em Winston-Salem, que agora é alvo de críticas severas.

Em seguida, segundo o jornal *Bild*, foi sugerida a Nagelsmann uma renúncia voluntária, e o técnico da seleção alemã teria recebido um prazo para refletir. A decisão será tomada “o mais tardar no início da próxima semana”; segundo informações da SID, não haverá mais nenhum anúncio na quinta-feira.