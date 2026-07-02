Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
JULIAN NAGELSMANN Getty Images
SID

Traduzido por

A diretoria da DFB sugere que ele se demita: Julian Nagelsmann parece estar prestes a ser demitido

Copa do Mundo
Alemanha
J. Nagelsmann

Após uma reunião com os dirigentes da federação na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB) na manhã desta quinta-feira, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, parece estar prestes a ser demitido.

De acordo com informações do jornal *Bild*, Nagelsmann, que havia chegado de avião vindo de Munique, deixou a reunião de três horas com o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, o diretor executivo Andreas Rettig, o diretor esportivo Rudi Völler e o presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, em Frankfurt/Main, pouco antes das 13h30, a bordo de uma limusine preta.

  • Primeiramente, Nagelsmann teria exposto sua visão sobre o desastre na Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Paraguai. Erros de avaliação esportiva teriam sido discutidos, assim como o clima no acampamento da Copa do Mundo em Winston-Salem, que agora é alvo de críticas severas. 

    Em seguida, segundo o jornal *Bild*, foi sugerida a Nagelsmann uma renúncia voluntária, e o técnico da seleção alemã teria recebido um prazo para refletir. A decisão será tomada “o mais tardar no início da próxima semana”; segundo informações da SID, não haverá mais nenhum anúncio na quinta-feira.

    • Publicidade
  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Jürgen Klopp é considerado o favorito para suceder Nagelsmann

    Jürgen Klopp é considerado o claro favorito para suceder Nagelsmann; atualmente, ele é comentarista da Copa do Mundo na MagentaTV e, em seu cargo principal, diretor de futebol do Grupo Red Bull. Segundo reportagens da mídia, ele estaria disponível para assumir o cargo.

    Caso Klopp dê sinal verde, ele poderá fazer uso da cláusula de rescisão prevista em seu contrato com o RB, conforme informou a Sky. Ele teria garantido essa cláusula antes de assinar o contrato.

  • As passagens de Julian Nagelsmann como técnico principal

    PeríodoEquipe
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021–2023FC Bayern
    2023 – até hojeAlemanha