De acordo com informações do jornal *Bild*, Nagelsmann, que havia chegado de avião vindo de Munique, deixou a reunião de três horas com o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, o diretor executivo Andreas Rettig, o diretor esportivo Rudi Völler e o presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, em Frankfurt/Main, pouco antes das 13h30, a bordo de uma limusine preta.
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A diretoria da DFB sugere que ele se demita: Julian Nagelsmann parece estar prestes a ser demitido
Primeiramente, Nagelsmann teria exposto sua visão sobre o desastre na Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Paraguai. Erros de avaliação esportiva teriam sido discutidos, assim como o clima no acampamento da Copa do Mundo em Winston-Salem, que agora é alvo de críticas severas.
Em seguida, segundo o jornal *Bild*, foi sugerida a Nagelsmann uma renúncia voluntária, e o técnico da seleção alemã teria recebido um prazo para refletir. A decisão será tomada “o mais tardar no início da próxima semana”; segundo informações da SID, não haverá mais nenhum anúncio na quinta-feira.
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Jürgen Klopp é considerado o favorito para suceder Nagelsmann
Jürgen Klopp é considerado o claro favorito para suceder Nagelsmann; atualmente, ele é comentarista da Copa do Mundo na MagentaTV e, em seu cargo principal, diretor de futebol do Grupo Red Bull. Segundo reportagens da mídia, ele estaria disponível para assumir o cargo.
Caso Klopp dê sinal verde, ele poderá fazer uso da cláusula de rescisão prevista em seu contrato com o RB, conforme informou a Sky. Ele teria garantido essa cláusula antes de assinar o contrato.
As passagens de Julian Nagelsmann como técnico principal
Período Equipe 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021–2023 FC Bayern 2023 – até hoje Alemanha